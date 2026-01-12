穿梭時空3千年《世界古文明 沉浸體驗展》 1/15起震撼光影、埃及文物復刻品在華山文創園區磅礡登場！
繼《印象派光影藝術展》與《會動的浮世繪展》締造亮眼票房佳績後，翡冷翠文創再度結合策展與沉浸式影像團隊，隆重推出2026年度重磅特展——《世界古文明 沉浸體驗展》。展覽將於 2026年01月15日至 2026年4月6日 在華山1914文化創意產業園區 東2AB館 盛大登場，帶領觀眾橫跨三千年歷史長河，走入亞述、埃及、地中海與印度四大古文明的神祕世界，展開一場融合光影、造景與藝術的沉浸式感官之旅。
翡冷翠文創表示，四大古文明是人類歷史的根源，其思想、信仰、制度與美術深刻影響世界。此次展覽以「文明源於河流」為核心策展概念，透過大尺度主題投影、情境式造景、古文明文物與典藏復刻品展示，讓觀眾以最接近「親臨現場」的方式感受文明的誕生與流動。
本次展覽亮點：
展覽以「文明源於河流」為策展概念，設計出四大主題展區，展覽從亞述出發，狩獵浮雕在光影中被放大，人首翼牛自暗處浮現，楔形文字在空間裡逐一亮起，勾勒出一個以力量與書寫奠基的帝國邏輯。轉入埃及文明，金字塔幾何、神像凝視與象形文字緩緩浮出，木乃伊儀式與冥界旅程的投影揭開古埃及「永恆」的信仰核心。
地中海展區呈現希臘神話與羅馬理性的交錯：神祇姿態以光雕重構，而拱門、柱式與建築語彙則展現羅馬如何以工程與法律建構世界。最後來到印度文明，大浴池、城市規劃與未解讀的動物印章在柔光中逐層展開，曼陀羅與輪迴投影引領觀眾走入生命循環的哲思。
五大展區詳情一覽：
【亞述文明】｜力量與秩序的帝國記憶
在底格里斯河、幼發拉底河孕育的古代王國中，以光影重構宮殿、浮雕與神話意象，呈現亞述強盛軍事與王權象徵。
【埃及文明】｜尼羅河與永恆信仰
金字塔、象形文字與靈魂旅程以大型投影與空間造景重現，引領觀眾走入古埃及對「永恆」的深刻追尋。
【地中海文明】｜神話、海洋與哲學
以地中海世界的神話敘事、城市遺跡與藝術風格為主軸，打造具有浪潮節奏與哲學光影的沉浸空間。
【印度文明】｜輪迴與心靈的覺醒
融合印章文字、古城遺址、火祭與梵文哲思，透過光影與香氛營造「輪迴」與「心靈覺醒」的體驗旅程。
《世界古文明 沉浸體驗展》是台灣首次以沉浸式科技規模完整呈現多文明主題，古文明歷史不再是靜態展示，而是一場身體能感受的文明旅程。更重要的是展覽結合教育性與娛樂性，適合歷史迷、藝術迷、親子族群共同參與，勢必成為今冬最受矚目的文化體驗，目前展覽預售單人票350元，只販售到1月14止，開展後將線上與售票亭統一單人全票450元，另外，翡冷翠文創也將獨家開放典藏文創周邊商品販售，歡迎藝術迷把握時間，更多資訊詳見翡冷翠文創粉專查詢。
展覽資訊
世界古文明 沉浸體驗展
日期：2026/01/15（四）－2026/04/19（一）每日10:00－18:00（17:00停止售票及入場）
地點：華山1914文化創意產業園區 東2AB館（台北市中正區八德路一段1號）
活動詳情：翡冷翠文創臉書粉專
