寒假必看感官盛宴！《世界古文明 沉浸體驗展》登陸華山，數位科技解鎖古文明奧秘

學習歷史也可以很生動有趣！翡冷翠文創精心打造的《世界古文明 沉浸體驗展》於 2026 年 1 月 15 日至 4 月 19 日在華山 1914 文創園區展出。展覽運用頂尖數位光影技術，融合融合光影投影、音效場景、互動體驗與復刻文物，重構亞述、埃及、地中海及印度四大文明，帶領觀眾穿越時空、走入古文明的核心精神與故事。觀眾能身歷其境感受金字塔永恆信仰、希臘神話及曼陀羅哲思，將千年歷史轉化為感官饗宴，開啟一場震撼心靈的文化之旅。

《世界古文明 沉浸體驗展》記者會盛大開幕。圖／琅琅悅讀編輯室

翡冷翠文創表示，這場展覽強調科技與藝術的融合，觀眾在探索古文明的同時，也可以在充滿驚喜的場景中拍照打卡、互動分享，輕鬆活潑、寓教於樂，是一場適合親子同遊、朋友聚會與學生校外教學的多感官體驗盛宴。

展覽入口處的人面獅身造型，相當吸睛。圖／琅琅悅讀編輯室

展覽介紹

序區

以立體地圖投影與年表勾勒文明起源，串聯亞述、埃及、地中海與印度的誕生時刻。「歷史巨書」揭開序幕，書寫、信仰與思想依序浮現，帶領觀眾踏入文明長河。

《世界古文明 沉浸體驗展》正式於華山1914文化創意產業園區，東2AB。圖／翡冷翠文創提供

序區模擬迷你版四大古文明的地理環境，搭配聲光投影呈現，精彩有趣。圖／琅琅悅讀編輯室

亞述文明－力量與秩序的吼聲

以動態投影重現古代宮殿的結構與獵獅浮雕的細節，獅子肌理、王者拉弓與宮殿紋飾於光影間再現。搭配復刻文物展示，呈現亞述以力量、秩序與書寫構築帝國的文化核心。

亞述文明沉浸體驗展區。圖／琅琅悅讀編輯室

亞述文明興起於底格里斯河上游，是美索不達米亞展文明中最強盛的王朝之一。圖／琅琅悅讀編輯室

埃及文明－永恆之光的凝視

沉浸式木乃伊陵寢造景結合金字塔立體投影，打造古埃及獨有的永恆視覺語彙。復刻文物呈現神祇、信仰與再生概念，帶出埃及文明從死亡走向永恆的世界觀。

踏入埃及文明區，神像凝視與法老的威嚴震撼呈現。圖／翡冷翠文創提供

神祇與象形文字緩緩浮出，埃及光影展區姿態以光雕重構。圖／翡冷翠文創提供

地中海文明－神話與理性的交會之地

以「從神話走向理性」為核心，透過光影與建築語彙呈現希臘與羅馬的文化樣貌。光雕重現宙斯與雷霆符號，結合柱廊與拱門意象，展現神話想像與理性秩序交融的轉換。

地中海展區除了希臘神祇，還有文物與光影的展出。圖／翡冷翠文創提供

地中海文明沉浸體驗展區。圖／琅琅悅讀編輯室

印度文明－光與影的生命之輪

以古印度動物印章為靈感設計互動體驗，搭配文明投影與哈拉帕遺址的大浴池等場景重現。透過紋樣、城市格局與符號敘事，感受印度文明在秩序、工藝與生命循環中的獨特魅力。

印度文明除了沉浸體驗外，還有展覽限定古印度動物印章的體驗區。圖／琅琅悅讀編輯室

精選典藏

商店區匯集四大文明主題紀念品，將展覽中的經典圖像與文化符號轉化為實體收藏，例如：安德森貓精裝筆記本、玩偶吊飾、Q版飲料提袋、磁鐵、保溫杯、厚磅帽T、L夾等等。讓文明不只停留在眼前，也能成為日常生活中的紀念。

即日起至4月19日，《世界古文明 沉浸體驗展》在華山1914文創園區火熱開展中，更多資訊請見翡冷翠文創官方網站或粉絲團。

特展限定周邊商品。圖／琅琅悅讀編輯室

特展限定周邊商品。圖／琅琅悅讀編輯室

特展限定周邊商品。圖／琅琅悅讀編輯室

特展限定周邊商品。圖／琅琅悅讀編輯室