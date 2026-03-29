號稱棗界白雪公主！「台農13號—雪麗」外銷超搶手 糖酸比滋味絕佳

文．圖╱郭展宏 農業部農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所副研究員

陳薪喨 農業部農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所助理研究員

徐敏記 農業部農業試驗所作物組副研究員

邱國棟 農業部農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所副研究員兼系主任

棗（Ziziphus mauritiana Lam.）是臺灣冬季特色水果之一，果皮翠綠色有光澤，果肉甜、脆、多汁，抗氧化能力強且營養豐富，又稱蜜棗、印度棗、棗子或青棗。農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所於2019年取得棗「台農13號－雪麗」品種權及公告授權後，經過5～6年積極推廣、農友努力培育、市場考驗及消費者逐漸地接受，重要的栽培管理已逐漸熟悉，生產出品質良好的果品，各地的棗果實評鑑競賽陸續奪得佳績。

台農13號－雪麗已初步打開市場接受度，目前是蜜棗中最新、最受矚目的品種，品嚐過的消費者多對其濃郁風味與細緻口感讚不絕口。隨著棗產季展開，無論是選購鮮果或送禮，都值得多加留意，不要錯過這款令人驚豔的好滋味。

能迅速累積口碑，關鍵在於台農13號－雪麗在選育之初，便同時考量消費者風味體驗、農友栽培管理，以及販賣業者的流通需求，是一個兼具品質與市場潛力的早生早熟品種，成功創造消費、生產與銷售三方共贏。

吸引消費者、農友及業者的好選擇 台農13號－雪麗共贏好品種

（一）滿足消費者挑剔的味蕾：

1.果皮薄且果皮的澀味低、果肉口感細緻：果皮的澀味不明顯，適口性高，不容易反胃；果肉的口感細緻，整粒果實可直接啃咬不費力，適合長輩及小朋友輕鬆食用、入口即化。

2.風味佳且甜而多汁：採收適期的果實品質甜大於酸且甜中帶酸、甜而不膩、汁多味美，甜而不膩的滋味搭配果肉細緻的口感，絕對會讓人一口接一口，特別是冰涼後食用有甘蔗甜香感，一顆接一顆欲罷不能。

3.果實異味少：棗過熟很容易有異味，台農13號－雪麗成熟果實異味淡而且不明顯，非常適合消費者。

（二）滿足農友優質豐產好管理的需求及可以導入溫網室設施高品質栽培：

國內棗產期從11月至翌年4月，以往能提早在11、12月上市的早期果，主要是以中葉、三木等品種進行燈照催花處理以提早產期，但果實皮厚味澀、甜度低、果肉較硬、果汁少，影響消費意願，因此棗產業一直需要一個穩定的早生早熟品種。

台農13號－雪麗產期。圖／豐年雜誌

台農13號－雪麗具有早生早熟，不用燈照催花即可穩定提早來花，結果穩定、葉片較小噴藥容易均勻省工，確保病蟲防治與用藥安全、採收期長、大果率與產量高；果實甜中帶酸、風味佳、口感細緻等優勢，本品種的上市可以改變消費者對於棗提早上市品質不佳的印象。優質早生早熟的特性除了讓國人有美味的棗果可以享用外，還有機會搶攻國外聖誕節或是新年檔期的水果送禮銷售熱潮。

台農13號可減輕採收壓力 溫室栽培果皮光滑賣相好

台農13號－雪麗的果型扁圓可愛，其果實底部內凹，使果實可直立放置不翻滾，外型如蘋果般討喜，賣相極佳。在良好的栽培管理下，平均果重約4兩（150公克）的果實可占八成以上。果實成熟後的掛樹期與採收期均可延長，對農民而言，也有助於減輕採收及市場銷售壓力。

此外，台農13號－雪麗的果皮表面具蠟質、光亮，不易產生褐斑，內外品質均佳，大小果品質一致。雖屬早期果，但果實不會因高溫黃熟過快而產生異味。植株結果穩定且高產，著果量適中，可減少疏果工作負擔。除了上述對農民工作負擔減輕的特性，其植株強健、枝條柔韌不易斷裂，使栽培管理相對容易，其開花結果枝條刺短且少，不易刺傷工作者，更有助於農民操作，讓效率提高，減輕工作負擔。

台農13號－雪麗（左）果品評鑑獲獎，且較其他品種（右）果實外觀雪白亮麗。圖／豐年雜誌

近年來，受極端氣候的影響，棗於開花期特別容易遇到連續陰雨導致開花延遲及授粉不良，採收時遇到寒流及春季降雨導致寒害造成棗果皮開裂，造成嚴重的損失。如果可以在溫室栽培棗台農13號－雪麗，果實外皮會更加亮麗，且果皮無褐斑較為光滑具賣相，損耗率更低且貯運性會再提升，對於農民、販賣業者及消費者皆有利。建議溫室設施栽培台農13號－雪麗，需留意採光是否充足，土壤也需保持一定的濕潤並搭配草生栽培，運用開心型整枝法，枝梢成熟度高時，則開花授粉可以較為穩定，果實也會比較大，且最後的品質會比較理想。

台農13號－雪麗因具早生早熟特性，適合年前買氣旺盛及送禮需求。果皮亮麗，適合禮盒包裝，讓果實在蔬果架上的展售壽命與中葉品種相當。採收後果實後熟緩慢，底部不易產生異味，也降低客訴風險，因此特別適合過年前送禮。無論大果或小果，糖度與酸度表現都相近，適合更廣泛的消費客群。若以5～10℃冷藏運送，果實品質可保持穩定，到消費者手上後冷藏仍可維持約兩週的最佳品嚐期，又該品種冷藏後果實的酸度稍微下降，糖酸比會更理想，風味會更好。此外，若在溫室設施中栽培，果實外觀與品質會更上一層樓。

台農13號－雪麗於溫室設施內栽培果實特別亮麗。圖／豐年雜誌

農民種植須注意產期時間 可依果實外觀判斷成熟度

台農13號－雪麗屬於早期果，一般而言，每年1 2月採收的果實屬於早期果。如果遇到異常天氣，例如颱風影響，採收可能會延後到12月下旬至隔年1月上旬才開始。通常可以持續採收到農曆過年前，約可收成八～九成。整個採收期大約可連續6～8週，一直到2月初左右，這段時間都是品嚐的好時期，可以安心選購不踩雷。當然，同一品種因地區、農友及栽培管理的差異，果實的成熟度與品質仍可能有所不同。

棗果的好品質，首重新鮮度，棗果實品質愈好其果皮愈亮、愈新鮮，因此在購買、挑選時，首選的就是一眼看過去有光澤感的。整體果皮清潔並帶有光澤，代表果皮上少病斑、蟲斑、裂果及畸形果等等，就是好品質的果實。

棗果的成熟度通常可以從果皮顏色來判斷，雖然受光線和肥培管理影響，判斷上不會完全準確，但仍有一定規律可循。果皮越濃綠，代表成熟度較低，甜度較低、水分少，果實偏硬脆且澀味明顯，果皮也較厚；相反地，果皮呈淡綠或黃綠色的棗，成熟度較高，甜度增加、水分充足，果肉細緻柔軟，澀味降低，皮也薄，口感更佳。簡單來說，果皮越綠越青澀脆硬，果皮越淡綠、黃綠越甜嫩多汁。

成熟度主要還是得靠專業的栽培農民在田間採收判斷，棗在採收後就不會再更甜而多汁，因此特別需要經驗跟嘗試。建議栽培者對果實採收適期的特性要了解，以及果實甜度（總可溶性固形物，°Brix）用糖度計測試達12°Brix以上才採收進行販售，盡量避免因為價格好就提前採收而打壞市場行情。

台農13號－雪麗，溫室設施栽培禮盒包裝之果實外觀頗具賣相。圖／豐年雜誌

冷藏保存使保鮮期延長 降低過熟異味的可能性

棗果上的保存非常重要，很多人在購買或收到果實後，卻不知道如何保存，乍看棗果皮綠綠的很新鮮，產期又剛好是冬天，覺得應該不用冷藏，沒想到放沒幾天就開始飄出怪味道。如果天氣稍微回暖的話，可能不出兩天綠色的棗果皮就轉成紅棗了，更別說產生了非常濃郁令人不適的過熟味道。如果沒有進行一定的低溫保存，棗果會劣化的很快，因此將果實進行冷藏保鮮是很重要的步驟，棗果禮盒包裝也應該要特別標示，提醒消費者註明貯藏方式為宜。

民眾收到棗果後，第一步驟可以先仔細檢視果實，將破裂、撞傷、缺果蒂、裂果、腐爛或有病蟲害的果實挑出來，先食用或妥善處理掉。第二步驟，可將棗果依照每袋約1～2公斤（約6～12顆）分裝入乾淨的塑膠袋，在袋底放置一張餐巾紙以吸收水氣，再將塑膠袋封緊，因為棗果即使冷藏在冰箱中仍會呼吸並產生水氣。第三步驟，將棗果立即放入家用冰箱冷藏，建議冷藏溫度為5～10℃，這樣可以保存約2～3週左右。

以上處理及冷藏除了可以維持棗果的翠綠色及維持糖度品質外，冷藏處理也可以有效降低棗果產生過熟的異味，其中冷藏取食時如果發現紙巾全溼，也建議要更換一張乾的紙巾，當然還是以儘快食用完畢為最好。

棗果營養豐富又健康 全株皆可運用多元加工

棗果除了汁多味美，還是富含營養及膳食纖維的水果，其含有豐富蛋白質、醣類、磷、鈣、鉀、胡蘿蔔素及維生素A、B、C等，富含水分及高量多酚類、促進腸道蠕動，是具抗氧化力及維護消化系統健康之水果。棗果除了鮮食外，果實尚可製作成果乾或蜜餞，還有許多加工利用，如製成酒類、果汁、醋或加入糕餅等產品；棗樹運用範圍更廣泛，葉可做動物飼料或提煉萃取物有助於提升免疫力，棗花可用來飼養蜜蜂並供應一部分蜜源及花粉來源，樹皮可做染料，樹幹可做燃料、家具、生物炭，根部萃取物亦有醫藥價值，種子亦具有藥用功能，可以說是全株都有運用的價值，值得開發多元運用。

在產業的布局上台農13號－雪麗是一個有潛力的早生早熟的好品種，好品種也需要好的栽培管理技術搭配才能夠發揮出好的品質，期望在未來5～10年可以由這個優質品種為出發點，除了發展優質的果實品質外，也能夠提供消費者更加安全的果品，並希望結合農企業及貿易商管控品質建立品牌，共同開創出內外銷新星水果。

台農13號－雪麗在市場水果攤販售情形。圖／豐年雜誌

●本文節錄自《豐年》雜誌2026年2月號：國產材10年林業與木育並種，未經同意，請勿轉載。