日本人總以豆腐隱喻妻子？京都日常美食：夫婦炊

文字╱攝影 潘家欣，取自《鄉間小路》2025年10月號

天冷了，就想來點熱呼呼的煮物。家裡什麼食材都沒有，只有煮火鍋用的豆腐，啊，來煮一鍋「夫婦炊」（めおと炊き）吧。

《京都家滋味》[備註1]是一部由三位女性作者1共同書寫的家常料理散文，分為春夏、秋冬歲時記兩冊。每一篇都是一道「季節御番菜」[備註2]的廚房隨筆，描述隨著節氣更迭，京都的家料理如何悄悄變化。文中信手拈來種種古諺、節慶小知識，整體風格很像是聽著媽媽姑姑阿嬤，在灶前一邊煮飯、一邊絮絮叨叨，是一種特屬於女眷互動的親切感。

其中，大村重子在秋冬篇料理寫了一道京都的夫婦炊。材料非常簡單，使用了柴魚昆布高湯、淡口醬油、少量的酒和糖；將烤過的板豆腐與油豆腐一齊入湯熬煮，使兩種豆腐吸收湯汁的甜鹹滋味，樸實清淡中見甘美。

大村在文中寫到，油豆腐和烤豆腐是有象徵意義的。油豆腐象徵玩心重的丈夫，烤豆腐（焼き豆腐）則因日文的「焼き」近於吃醋的諧音，象徵因為老公玩太凶而醋勁發作的老婆。啊，所以這是先生在外面喝酒回來，跟老婆大吵一架的和解料理嗎？

書名：《京都家滋味：春夏廚房歲時記》、《京都家滋味：秋冬廚房歲時記》

作者：秋山十三子、大村重子、平山千鶴

出版社：有鹿文化／紅螞蟻圖書

出版時間：2024-01-26

在日本，豆腐常常做為妻子的隱喻元素。因為豆腐是如此低調、不顯個性，卻能包容吸納各種食材的滋味，所以被比喻為家庭中的賢內助。不過，溫柔的妻子也是會怒吼的，炭火烤過的豆腐，散發著鮮明的焦香，發脾氣的太太相當迷人呢。以前看到好女人如豆腐的比喻，總覺得箝制了女性，不過，誰規定烤豆腐就一定是太太呢？隨著時代進步，當代的夫婦炊，恐怕也可以轉化不同的意義了：個性鮮明的太太與內斂溫柔的先生，難道不也是一種夫婦炊嗎？

旅日畫家何德來，在一九七一年畫了一幅小品油畫《豆腐》，清淡的白豆腐盛在瓷碗中，一派風和日麗。但，這幅畫其實蘊含了深深的悲哀，當時畫家的愛妻已經病倒並被檢驗出癌症，無法再為丈夫烹煮料理了。這張豆腐靜物，是否就是妻子最後為先生製作的晚餐呢？正如大村在〈夫婦炊〉一文所述，夫婦炊雖然是家常菜，其實不太容易煮得好，要經歷無數次的調味失敗，有時太鹹，有時又太甜，就像兩個人相處難免摩擦吵嘴，可是，最後融合於湯汁的愛恨滋味，恐怕文字難言說。

備註

1. 該書為秋山十三子、 大村重子、 平山千鶴三位作者合著。 2. 番菜（ばんざい）： 指京都日常的家常菜，尤其意味著祖母傳給母親，再由母親傳承給女兒的家傳菜色。

噴槍烤豆腐。 小火熬煮融合愛恨的滋味。

夫婦炊食材：

板豆腐 1塊 25元／油豆腐 1盒 30元／昆布柴魚高湯包 1包 約40元／醬油 1小碗／砂糖 少許／米酒 少許／水 600毫升

料理步驟：

1.板豆腐切塊，上下分別墊上廚房紙巾，以平整重物壓個5分鐘，排掉豆腐多餘水分。市售油豆腐可以用熱水沖洗個幾次，洗掉過多的油。

2.傳統會用鐵籤串起板豆腐，用炭火烘烤；如果是家裡的小廚房，可以用噴槍或瓦斯爐小火，烤到表面上色即可。

3.600毫升的水加入柴魚高湯包，煮滾後，加入醬油、糖和一點點米酒，再次煮沸。撈出高湯包，把油豆腐和烤豆腐放進去，蓋上鍋蓋(能有重物壓著不讓豆腐浮起更好)，小火熬煮半小時。

4.半小時後，吸飽鹹甜湯汁的豆腐隨湯汁撈出，可以撒上七味粉享用，總覺得，這料理非常解酒呢。

本文作者： 潘家欣

一九八四年生，迷戀各種氣味和玩具，著有散文集《玩物誌》；詩集《如蜜帖》、《如廁帖》、《負子獸》等八冊；藝術文集《藝術家的一日廚房—學校沒教的藝術史：向26位藝壇大師致敬的家常菜》；插畫作品《暗夜的螃蟹》、《虎姑婆》等。

●本文節錄自《鄉間小路》雜誌2025年10月號：島內移居自足記，未經同意，請勿轉載。

鄉間小路 2025年10月號

出刊頻率：月刊

出版時間：2025-10-01