傳承三代老字號「謝綿種子行」：掌管大新竹蔬果種植大小事

《貢丸湯》雜誌 21 期曾提及西元1900 年「新竹市場」成立，為今日人潮絡繹不絕的東門市場前身。曾經，販售雜糧與種子也是新竹市場一門大宗的產業。

自 1950 年代開始，市場周遭陸續成立許多專營種子販售的店舖，連結附近屎溝巷（中央路57 巷）的農具店，東門市場嚴然成為桃竹苗地區農夫們採購生產工具的商圈。歷經時代更迭，種子行已不復往昔的榮景，但今日仍可見兩家老店座落在中央路上。早上十點左右，店面前仍有絡繹不絕的人潮前來採購。

種子行在日治時期興起，主要販售作物的種子。種子行不僅僅只是提供農夫作物種子，在整個種植過程中，種子行也同時陪伴農夫從事耕作，從最一開始保證種子的發芽率，到挑選適合當地及當季適合耕作的品種。當作物開始成長，種子行也扮演著顧問的角色，當作物發生病蟲害問題時，提供專業知識協助解決困難。這樣的合作模式，隨著農業產業的轉型，各時期的種子行所販售的商品、服務也逐漸轉變。

屎溝巷。中央路57巷， 在日治時期時被稱作屎溝巷，是桃竹苗地區重要的農具商圈，鄰近東門市場。

大新竹的蔬果搖籃「謝綿種子行」，傳承三代的老字號

這間種子行在中央路上已經有七十年的歷史，老闆目前是第三代的經營者。老闆的祖父原先在南部和父親從事收購種子事業，但看到新竹的種子市場便來到新竹設店也落地生根，謝綿便是老闆曾祖父的名字。種子行主要販售種苗、相關的農藥肥料及有機肥，同時也販售種植上會使用到的農具。

新竹市中央路上的謝綿種子行

種子行的轉型：不只賣種子，更輔導如何種苗

行政院農委會種苗改良繁殖場可說是臺灣種子產業的推手，種改場源自於日治時期發展蔗苗改良，而後推行到稻米與蔬菜品種的種子與種苗培育。第二次世界大戰之後，受到中華民國政府糧食政策的方向影響，可大致將種苗分成兩類：政策性及非政策性，政策性種苗主要是糧食作物稻米、玉米、高粱等，非政策性種苗大多為瓜果蔬菜類。種改場這樣的種苗區分也顯現在市街中的種子行販售商品中，此次我們訪問到位在中央路上的謝綿種子行，便是主要經營非政策性種苗為主的種子行。

街區中的長期傳承的老種子行，最早大約於日治時期成立，最初單純以販售「種子」為主，在農業為主的年代，農人們一袋袋地購買蔬果種子是店內的日常。然而，隨著工商業快速發展，農業式微，這樣的景象已不復見，但越來越多以興趣導向的消費者出現，栽種成功率高的「種苗」這項產品也漸漸成為店內營業的重要項目。

老闆盛裝蘿蔔種子，蘿蔔是店內大宗販售的品項之一。

辣椒苗是推薦新手選購的品項，好照顧病蟲害也較少。

種子的單位「合」 目前販售種子所使用的單位，仍沿襲著日治時期所使用的度量衡，以體積作為衡量單位，名為「合」。老店中仍保留著經過政府認證的木盒，從一合到五合皆有。

謝綿種子行品質保證：發芽成功率有玄機

傳承至今歷經數十年的時間，種子行透過什麼樣的技術來確保顧客間的口碑？「種子的發芽率」是消費者最關切的問題，對於農夫來說，發芽率事關生計。這間傳承三代的種子行保證了七成的發芽率，而在他們自己實測自己的產品時，必須要高達九成才得以販售，畢竟每個種植環境皆有差異，從天氣到土壤以及種植的技藝不同，都有可能影響發芽的成功機率。

因此，如何好好保存種子就成了店內重要的問題。「冷藏儲存」是保存種子活性的重要手段。除了店內保存之外，種子的源頭也需要掌握，店內的部分熱門商品，老店種子行都還保留著原初的品種，並和合作的農場專門生產該項種子，等到作物開花結果之後，採收完畢得要細心將種子陰乾才能保證種子的新鮮。另外一部分的種子來源，則是現今幾家大型的種苗公司（如農友等）所提供的貨源，主是要提供少量多樣的品種選擇。

店內大品牌提供的種子，能照顧消費者各自特別的需求。

你曾看過種子的包裝袋上印製著「第一代」的字樣嗎？想知道什麼是第一代種，翻開《貢丸湯》27 期老城裡的植感生活散步看更多！

種下交流的「種子」，以專業陪伴的種子行

隨著作物品種改良技術發展，以及過去以慣行農法為主轉變至今日有機農業興起，種子行成為蔬果類農業生產中不可或缺的角色。各區域農夫所種植的作物，很大程度是透過種子行的挑選，種子行會依據作物各品種的特色來挑選出最適合當地環境氣候以及季節的種苗。新竹一帶最大宗種植的蔬菜包含高麗菜、蘿蔔和空心菜等，還有新竹地區客家人製作鹹菜所需要的「芥菜」。這些作物較適合新竹地區偏冷的氣候，而不同季節種子行也會選擇不同的品種來提供栽種。

當客人購買種子，消費者和店家之間的連結也隨之建立，首先老闆會提供消費者較容易發芽的種植方式，等到作物開始生長，面對到病蟲害的威脅時，消費者也可能會來到店內諮詢，店家也會在此時提供相對應的解決之道。當你仔細觀察種子行，可以發現，有一半的客人會拿著手機或是一片葉子正和老闆仔細請教，老闆往往也知無不言地熱心分享。等到作物成熟之後，許多客人更會將蔬果作為回禮贈送給種子行，足見人與人之間溫馨的密切交流。

種子行對於作物種植的知識累積，一部分是來自於技術的傳承，許多病蟲害問題是有區域性的，從上一代經營的經驗中已經找到解決的辦法；另外一部分，則來自店主定期參加專業機構的培訓。

種子行除了販售種子，更需要具有解決種植困難，提供改善病蟲害問題等專業知識。

自己種菜當農夫！謝錦種子行歡迎您

種植蔬菜在當代已經很難定義是屬於農業還是園藝領域，尤其在經歷這幾年來的食安風暴以及武漢肺炎影響，越來越多人選擇在家中或是小菜園裡培育蔬菜、瓜果，並多數採用有機無毒的方式種植。而隨著蔬果的栽種進入興趣、生活的領域，店內提供的蔬果品種也越來越多，例如近年來興起的櫛瓜，這是過去不太常出現在臺灣蔬果市場上的瓜類，但最近來詢問的消費者日益增加。除此之外，現在全國的農業政策也往縮減農藥及化學肥料的方向進行。

在種種變革之下，種子行也正在逐步轉型，他們將挑選過後的種子送往合作的育苗場，將最需要專業技術的發芽過程交給專業者，提供消費者更容易種植成功的小苗。到種子行選購小苗，可說是相當適合新手入門，「零失敗」的入坑方式，下次經過新竹舊城區，不妨到種子行挑選一株喜愛的蔬菜、瓜果小苗回家，看著他吸收陽光能量、努力成長的樣子吧！

謝綿種子行

新竹市東區中央路84號

週一至週日 7:00-18:00

