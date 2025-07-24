聽見金句／如果你總是不會拒絕，那麼你也是把對方訓練成「情緒勒索者」的人。

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如果你總是表達不會拒絕的態度，那麼你也是把對方訓練成「者」的那個人。

（摘自諮商心理師黃之盈：《情緒勒索：讓愛不相害》）

「情緒勒索」不論是在家庭或職場都常常發生，尤其越是面對自己親近的人，越是難以招架。

你是不是曾經有過以下的經驗……

怎麼又來了？為什麼突然生氣？

又哭了，我同情也沒有辦法啊！

明明愛我，為什麼要這樣對我？

我不依你的，那關係毀了怎麼辦？

究竟情緒勒索是怎麼發生的？是對方還是自己的問題？黃之盈諮商心理師透過發生在你我周遭的真實案例，帶你一起認識情緒勒索。

總是不自覺情緒勒索親近的人的你，有機會覺察自己的問題、調整自己，重新修復你所重視的關係。

總是容易被情緒勒索的你，有機會在愛護對方的同時，以更溫柔的方式練習好好愛惜自己。

●點擊前往聆聽或閱讀更多：《情緒勒索：讓愛不相害

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