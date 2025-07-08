聽見金句／老年的憂鬱，跟失智症是息息相關的。

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老年的，跟是息息相關的。老年時期有憂鬱狀況的人，失智症風險會相對提高，也有許多失智者有憂鬱的狀況發生。

（摘自職能治療師鄭又升：《職能治療師教你健康生活不失智》）

你的身邊有失智者嗎？你擔心自己會不會得到失智症嗎？讓職能治療師鄭又升從專業的職能治療角度切入，深入解析在日常的種種行為中，找到預防失智的方法與訓練，以及解說來自史丹佛大學的自我管理技巧，真正落實生活型態改變，來增加生活的好品質，遠離失智風險。

在課程中，也會帶領你認識失智症的進程，包括症狀、篩檢、退化的過程與表現，並且協助你理解，當身為一個照顧者的時候，最重要的核心是「以失智者為中心」的概念，學習如何瞭解與實際照顧失智者。

●點擊前往聆聽或閱讀更多：《職能治療師教你健康生活不失智》

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