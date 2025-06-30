從IC工程師到甜點師──新竹「晚安點心坊」的法式夢想與五款人氣推薦

文／ 呂宇雯 、 陳孟筑

攝影／程天佑

讓異國甜點與咖啡 療癒你的心

各式各樣的法式甜點與各國小點，皆由熱愛甜點的臺灣師傅手工製作，使用頂級的無添加食材烘焙，每一口能感受到真材實料。堅持低溫宅配出貨，不僅保持甜點的新鮮度，更傳遞療癒的手作心意。

BONNE NUIT 晚安點心坊位於新竹公園旁，店面小巧可愛。

走進鄰近新竹公園的培英街巷弄內，看似不起眼的住宅區中有一間外頭精心擺放植栽裝飾，有著玻璃櫥窗的小店面，店門口直立著一塊褐色木板，上頭寫著今日推薦的甜點品項，這裡正是充滿著法式與各國甜點的「BONNE NUIT 晚安點心坊」。無印風格布置的小巧店內，呼應著他們主要在經營網路宅配甜點店的概念，乾淨俐落的甜點櫃與甜點禮盒的陳列一目了然；在相隔一道牆後的空間，隱藏著極為整潔氣派的工業風廚房，從整齊劃一的廚具與設備，到新鮮高級的烘焙原料一應俱全，再再顯示老闆對於烘焙的專業與堅持。一樣樣可口精緻的甜點皆在此誕生，且每樣甜點都有著獨立包裝，除了確保甜點的品質與衛生，也讓客人能更方便地取用及保存。

BONNE NUIT 晚安點心坊位於新竹公園旁，店面小巧可愛。

關於 BONNE NUIT 晚安點心坊

「晚安點心坊」的命名的由來，源自於「希望大家可以在工作繁忙之餘，夜深人靜休息之時，能和最親愛的家人或朋友，一同享用甜點帶來的美好時光，並互道晚安，帶著笑意睡去」。

品牌 Logo 設計，由星空和月亮的意象圖轉換而成，左上角的留空處代表著「夜空」，右下角的三角形則象徵「上弦月」。

IC設計師轉職法式甜點師

老闆邱亮齊從小就在新竹長大，原本在新竹科學園區工作的數位 IC 設計師，研究所畢業並順利就業後的某一年，他前往法國巴黎旅遊，品嚐當地的甜點後內心為之震撼，並打從心底深深地愛上法式甜點！他便毅然決然地投入法式甜點烘焙的領域，於2014 年成立了晚安點心坊，其後花了三年的時間研發甜點，最終在 2017 年開始正式營運至今。

BONNE NUIT 晚安點心坊店內提供道地、精緻的法式甜點，經過用心設計的包裝，就是最體面的送禮好選擇。

當詢問邱亮齊老闆當初規劃轉職的心路歷程，他說到：「在臺灣轉職的最大困境就是——離開表面光鮮亮麗的工作，並轉換至另一個職業時，家人會比較不贊成。」除此之外，另一個問題是第一次接觸全新的領域，也會遇到許多困難。亮齊不僅自學烘焙，更曾到巴黎短期進修，除了掌握烘焙的技巧，也需要學習諸多創業相關的知識。亮齊分享：「像是開店營業所要面對的各種問題：品牌的名稱與定位、包裝設計的規劃、機器設備與烘焙原料購買管道、做好的甜點要怎麼賣……等等，這些都是需要重新開始學習的。」讓亮齊最初投入烘焙領域的動機與堅持，至今的動力來源始終如一，就是源自於「自己相當熱愛吃甜點！」同時他也認為新竹的美食選擇較少，決定嘗試投入此領域發展。

原先為竹科IC工程師的邱亮齊，一次法國旅行深受法式甜點驚豔，決定踏上成為甜點師之路。

低溫宅配甜點的大學問

至今已營運約五年的晚安點心坊，自創立初期即定位為以「網路販售甜點」為主，再透過「低溫宅配運送」或是「來店自取」的形式出貨，讓亮齊擁有許多關於經營模式的實務經驗與心得。尤其是低溫宅配的運送前置作業更是絲毫不能馬虎，需要因應各種甜點品項的特性，進行不同的製作流程與包裝規劃。像是店內受歡迎的傳統法式甜點「可麗露」，選用來自法國的 Baillardran 銅模高溫烘烤出爐，並立即冷凍出貨、宅配運送，為的就是保留其原始口感，讓顧客能吃到外殼酥脆、內餡柔軟的美味可麗露。

亮齊私心推薦的「焦糖布丁」，其形狀、包裝容器等，也是經過多次的調整，才有了現今的模樣，亮齊提到：「起初我們是將焦糖放在布丁下，但發現這樣讓布丁在運送過程中較容易受到破壞。之後也參考客人提供的回饋，反應有些小朋友不愛吃焦糖，所以最終才調整成焦糖與布丁分開包裝的形式，這樣在運送上的效果也比較好」。若是運送過程中有任何毀損，只要收到客人所拍的商品照，亮齊的處理方式一律是重新寄送品項給客人。

BONNE NUIT 晚安點心坊店內擁有齊全的器材和整潔的廚房空間，正在用心製作甜點的的邱亮齊。

做甜點是件療癒的事

亮齊分享：「覺得烘焙療癒的部分，是在初期比較不懂的階段。到了後期真正開始開店經營，就會發現各式各樣要煩惱的事情，包括有無客人購買、小店人力少需身兼數職等。」創業一路走來的背後，充滿著不為人知的辛酸血淚。亮齊愉快地說：「製作甜點本身仍然是件療癒的事，當運用那些原料完成一份好吃的甜點時，它還是一件開心的事！」另一方面，晚安點心坊甜點所使用的原料，大部分都是由國外進口而來，也都是亮齊一一精心挑選的品牌。嚴格把關各項食材的品質，為的就是讓客人擁有最佳的食用經驗，也能對於甜點原料感到安心。亮齊堅定地說：「我會持續盡力的為大家找到合適的原料，來控制我們的甜點價格及確保品質，並保留甜點原始的完美口感與味道！」

頂級巧克力蛋糕

無油、低糖、零膽固醇的健康減糖巧克力蛋糕， 蛋糕體與外層均加入大量的法芙娜可可， 中間夾入手工榛果醬讓味道更有層次，Q 彈的口感是最大特色。 可麗露

有著酥脆的外殼與柔軟彈牙的內餡， 搭配濃郁的蘭姆酒香，顆顆都令人愛不釋手。 焦糖布丁

布丁細緻滑順的口感，搭配濃郁的蛋香與微苦的手工焦糖，美好的滋味讓人回味無窮。 法式冰淇淋泡芙

由泡芙與冰淇淋組成的黃金比例， 泡芙的鹹香搭配滿滿的冰淇淋內餡， 每一口都是幸福的滋味！口味：牛奶／ 抹茶／ 奶油伯爵／咖啡／ 巧克力／ 威士忌限量版

BONNE NUIT 晚安點心坊

地點：新竹市東區培英街35巷5號1F

營業時間：週四、週五 13:00 – 18:30 週六 11:00-17:00

●本文為 《貢丸湯》29 期「新竹人小心輕放」授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道。原文為「新竹必吃的法式甜點：竹科 IC 設計師創立 BONNE NUIT 晚安點心坊」，未經同意，請勿轉載。