心理師從冰山下看婚姻困境：不是衝動離婚，而是清醒行動

（內容／蘇益賢，編輯／一刻鯨選）

When two people decide to get a divorce, it isn't a sign that they " don't understand " one another, but a sign that they have, at last, begun to. ── Helen Rowland 當兩個人決定離婚時，這並不是他們「不懂」彼此的徵兆，而是他們終於真正了解對方的開始。——海倫．梅．羅蘭（美國記者）

根據最新統計，2024年台灣每一千對配偶中，約有將近四對離婚；2023年台灣離婚對數達到五萬三千多對，平均每十分鐘就有一對夫妻選擇離婚。

提到離婚，你怎麼想呢？隨著時代演變，離婚現象開始有了更多不同的意涵與解讀空間。

越來越多人不再願意為了傳統觀念、社會期望或壓力而忍受不幸福的婚姻；也有許多年輕人將婚姻視為一種選擇（而非必然），在進入婚姻關係後，更將雙方的情感契合和共同成長視為一種指標，用來評估踏入婚姻這項選擇在數年後是否仍然值得。而在諮商室中，心理師們也看見愈來愈多伴侶前來諮商，雙方一起坐下來好好正視、檢視這段關係，並共同構思對雙方都好的下一步。

從心理師的諮商室，看見離婚背後的冰山

心理師喜歡用冰山來作為隱喻，離婚其實也很像冰山。冰山上，你看到的可能是紛爭、是關係不睦、是感情淡了；而冰山下則深藏著關於雙方的原生家庭、依附關係、溝通困境，以及生活中所有雞毛蒜皮的小事與積怨。幸運的伴侶有機會走過差點離婚的逆境，透過練習與耐心，消融離婚這座冰山。但誠如剛剛提到的數據，仍有不少伴侶最終走上離婚一途，必須試著開啟新的人生頁面。

在耳聞他人動起離婚念頭時，「勸和不勸離」可能未必是最理想的回應。我們不妨試著追問：「為何而離？」也許，他們真的是因為了解而分開，確實找到了「為何而離」的答案。不過，下個難題緊接而來：「要怎麼離？」對許多困在不幸婚姻裡的人來說，一想到後續相關的法律、財產，乃至於子女的安撫與處理就讓人頭疼，因而選擇繼續留在目前或許並不快樂的現況裡。

針對這個難題，【一刻鯨選】最近推出的課程《賴芳玉的婚姻重生課：在婚姻狀況中，從抉擇到重生的心法課》，相信能幫上不少忙。賴芳玉律師本身是非常熟悉家事法的律師，透過超過九小時、三十集完整的課程架構，帶領聽眾逐一探索婚姻困境、法律與心理的備戰、離婚歷程、離婚後修復等議題。「心法課」三個字十分精準，課程內容「心」理、「法」律議題兼具，若你處在一段不幸福的婚姻之中，不管是否將離婚視為選項，課程都能讓你對自己的現況做出更好的理解與判斷。

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男性更難適應？心理差異背後的社會期待與準備

資料顯示，男性在離婚後，普遍較常出現明顯的適應困難與情緒壓抑；而女性在情緒、生活適應上調適的比較快，但後續承擔經濟壓力、家庭責任則明顯增加。這些差異，一部分可能來自於社會形塑的角色期待、個人性格，但我相信，對於離婚前、中、後的認知與心理準備，可能也是關鍵。因此，倘若真的必須走上離婚一途，在過程中能進一步獲得更多資訊上的理解或情感上的支持，相信都能讓波折與挫折減少一點。

在閃過離婚念頭時，課程前半部分的引導，能幫助我們靜下來，好好盤點婚姻目前的痛點與可能必須採取的應對方式。對於比較不習慣開口說的人來說，賴芳玉律師和吳姵瑩心理師的娓娓道來，本身就是一種陪伴。臨床上觀察，部分男性對於參與婚姻諮商的動機比較低，課程當中介紹「婚姻諮商」的單元，相信有機會讓聽眾更認識婚姻諮商，並且願意給這項工具一次機會。

這堂聲音課程，既不是要說服大家離婚、也不是要鼓勵大家委屈求全。對我而言，這堂課提供了一個冷靜、務實又具有同理心的空間，幫助每一位在婚姻中遇到困境的人，釐清現況，做出適合自己的選擇：不是衝動離婚，而是清醒行動；不是當壞人，而是成為一個對自己與他人都負責的大人。推薦給有需要的聽眾。

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《賴芳玉的婚姻重生課：在婚姻狀況中，從抉擇到重生的心法課》有聲課程 （圖片來源／一刻鯨選）