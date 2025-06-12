鮮筍料理必須分秒必爭？炒食燉湯總相宜的食譜：麻竹筍兩吃

文字╱攝影 潘家欣

作家蔡珠兒曾有一篇散文〈飛天筍〉，開頭就是一陣急板，說自己從深坑趕早買回了新鮮帶泥的綠竹筍，然後用溼棉花包裹保溼，再以鋁箔隔絕水氣、溼報紙與乾報紙交錯重重保護，外面再套上氣泡布，珍視地抱著上飛機飛回倫敦，一下機就衝回公寓做沙拉涼筍、筍絲鹹粥和竹筍雞湯，多瘋狂，這是一個南投小孩對鮮筍的執著。

即使是這樣分秒必爭的獨家運送，不到二十四小時，竹筍在飛機上已經悄悄長大。作家離境時挑的是彎翹如牛角、如三寸金蓮的嫩筍，飛到倫敦就已經長直、頂頭「出青」了。鮮筍料理必須跟時間賽跑，因為竹子本來就是世界上成長速度最快的植物，竹節之間有旺盛的分生能力，根據林業試驗所研究員陳財輝的研究，臺灣長得最快的竹種是桂竹，一天可以長二十四點五公分，較贏「一暝大一寸」。

竹筍分生速度雖然極快，不過要種出美味竹筍，卻很仰賴筍農人工的照料。竹筍生長的季節要多多採收，上田弘一郎於一九六三年出版的《有用竹と筍栽培の新技術》提到增產技巧：將新發的母竹竹筍採收後，下一回發筍時，竹子就會長出更多支竹筍來！竹子的座右銘大概是：殺了一個我，還有千千萬萬個我！相反地，如果是野生竹林，不予干涉，竹子就覺得沒什麼威脅、正常長大就好，筍的數量反而減少。

過去總以為竹子好種，原來種竹筍跟一切農作一樣，是不能放手的。

童年時與父母到阿里山旅行，我對神木沒有印象，最期待的是山下攤販賣的竹筒飯和竹筍湯。一停好車，不對，只要繞過山路、逐漸靠近停車場，風中就傳來芬芳的竹筒炊飯香氣──新鮮竹子的清馥、底部略焦的鍋巴飯，香菇和豬肉脂香混合，再配上一口熱騰騰的筍湯，前者濃妝，後者淡抹，構成我對阿里山最鮮甜的氣味基底。

臺灣產筍豐饒，有可炒食燉湯的桂竹筍、有鮮甜如水梨的綠竹筍，價昂卻爽脆無比的箭竹筍，以及近年來逐漸風行的甜龍筍，但掌杓的我始終搞錯方向，煮不出記憶中的鮮甜味。直到某次在兵仔市場遇到麻竹筍，便宜又大支，姑且買一支回家煲湯，當筍湯飄出香味時，我真的在廚房一秒落淚，氣味領我回到無憂無慮的童年。

兵仔市場賣的麻竹筍，好大，我挑了一隻最小的，秤起來九十元，如果是綠竹筍，大概就要破兩百吧。

麻竹筍兩吃 食材 麻竹筍 1根 約90元／蒜瓣 數瓣 約5元／紅辣椒(怕辣可省) 半根 約5元／醬油 1大匙／糖 1小匙／水 半碗／雞骨 1副

麻竹筍兩吃 食材

麻竹筍 1根 約90元／蒜瓣 數瓣 約5元／紅辣椒(怕辣可省) 半根 約5元／醬油 1大匙／糖 1小匙／水 半碗／雞骨 1副

麻竹筍兩吃 食材 麻竹筍 1根 約90元／蒜瓣 數瓣 約5元／紅辣椒(怕辣可省) 半根 約5元／醬油 1大匙／糖 1小匙／水 半碗／雞骨 1副

料理步驟

1. 蒜瓣拍扁，辣椒切碎，竹筍去殼，太老的筍基部削除，可以請攤販先剝殼。竹筍切薄片後再切成粗絲，我喜歡咬起來嘎吱嘎吱的口感，所以切得很豪邁。麻竹筍通常蠻大的，我把這支麻筍切一半，一半快炒一半煲湯。

2. 熱油鍋，中火下蒜瓣、辣椒爆香，然後加入筍絲快炒，加入醬油和糖、半碗水，蓋上鍋蓋略悶，再以中火炒到收乾！

3. 收乾以後會呈現漂亮金黃淺褐色，非常爽脆下飯！

同場加映：麻筍雞湯

剩下的麻筍切塊，雞肉隨意，我用之前剔骨存下來的冷凍雞骨來熬湯。不必汆燙，兩者一齊入鍋加冷水，大火煮到滾開、撈除浮沫，再蓋鍋小火熬煮半小時，即得鮮美筍湯。

炒食的料理步驟

料理步驟

1. 蒜瓣拍扁，辣椒切碎，竹筍去殼，太老的筍基部削除，可以請攤販先剝殼。竹筍切薄片後再切成粗絲，我喜歡咬起來嘎吱嘎吱的口感，所以切得很豪邁。麻竹筍通常蠻大的，我把這支麻筍切一半，一半快炒一半煲湯。

2. 熱油鍋，中火下蒜瓣、辣椒爆香，然後加入筍絲快炒，加入醬油和糖、半碗水，蓋上鍋蓋略悶，再以中火炒到收乾！

3. 收乾以後會呈現漂亮金黃淺褐色，非常爽脆下飯！

本文作者： 作者 潘家欣

一九八四年生，迷戀各種氣味和玩具，著有散文集《玩物誌》；詩集《如蜜帖》、《如廁帖》、《負子獸》等八冊；藝術文集《藝術家的一日廚房—學校沒教的藝術史：向26位藝壇大師致敬的家常菜》；插畫作品《暗夜的螃蟹》、《虎姑婆》等。

●本文節錄自《鄉間小路》雜誌2025年6月號：植物編織工藝復興，未經同意，請勿轉載。

鄉間小路 2025年6月號 出刊頻率：月刊 出版時間：2025-06-01