乾隆皇帝也愛「拈花惹草」？一窺古人植栽美學與風雅日常

【文房百寶】

文／送潮人

在現今臺灣的狹小而逼仄的新式居住環境中，即使陽臺面積只有一坪左右，還是有不少人會選擇種植一些花草，或是在一些老舊一點的巷道中，許多透天或是公寓一二樓的住戶，也會在門前擺上或多或少的花盆，為所謂的水泥叢林添上一抹綠色，其間有時還會點綴著幾朵花。然而多數此類的植栽都是自由生長，即使偶有修剪，也都是因為過於茂盛，猶如那些不在意髮型的學生，每次去理髮時，所想的就只有「剪短」而非整理出美感造型，甚至反過來如果想要一些造型，還會被父母長輩數落，而植栽也是如此，如果與鄰居或是家人討論植物應當如何搭配與修剪，當事人或許也不以為意，認為沒必要浪費過多時間。

然而在古人的眼中，花卉的意涵與搭配卻是一種精神象徵。

帝王也拈花惹草

成書於康熙年間的《佩文齋廣群芳譜》中有一段提到：「群芳譜，原本大抵托興眾芳、寄情花木，可為風雅之助。」可知一直以來對於文人而言，這些花草樹木有很大一部分的用途為使人寄託情懷，而能寄情之物，自然就會被賦予許多意義，例如李清照在《鷓鴣天－暗淡輕黃體性柔》這闋歌詠桂花的詞中有：「騷人可煞無情思，何事當年不見收。」可見李清照認為桂花的形象，甚至可能為屈原解開被楚王疏離的憂傷。

然而對於帝王來說，真正的寄託情懷大概也是要從利國利民的態度出發，《廣群芳譜》的序言就有指出：「冠以天時，尊歲令也；次穀、次桑麻，崇民事也；次蔬、茶、果、木、花卉，資厚生溥利用也；終以藥物，重民命也。」只是到了喜歡扮演各種角色的乾隆身上，就出現別的風景，例如國立故宮博物院收藏的《洋菊冊－萬點紅》上乾隆就題記了一首詩：「如絡細英蕊纈金，垂垂萬㸃淡紅沉。勞勞亭畔如相遇，寫盡離人一片心。」就是將自己心境模擬成賞花卻思量著離別的文人。

除此之外，乾隆還有不少這類命人繪製花卉題寫的作品，而這種帝王別樣的拈花惹草，就像是一位高雅的退休老人，悉心照顧自己的花園。

清代關槐繪製的《洋菊冊－萬點紅》並有乾隆題詩。（圖／故宮典藏資料庫）

文人種花的品頭論足

張潮的《幽夢影》提到：「花之宜於目而復宜於鼻香，梅也、菊也、蘭也...」說明有些花外觀與香味俱佳，並同時更提出有些好看但不香，或是香但不好看的植物。而明代的《長物志》更是講得非常詳細，例如：「紅梅、絳桃俱借以點綴林中，不宜多植」、「杏花差不耐久，開時多值風雨，僅可作片時玩」、「豆棚菜圃山家風味...別為一區，若於庭除種植，便非韻事。」詳細建議了各種品味植栽的角度，其中有趣的是現代在情人節最愛的玫瑰花，在明代人眼中卻比較適合做為「食品」，因為即使香味濃郁，卻因為有刺而不甚雅觀。

簡約與大氣

對於現代的居住環境，以及許多人的工作型態而言，可能時常會無力照顧自己種植的花草，此時古人還有另外一項建議，那就是類似於今天插花的「瓶花」，雖然維持的時間不長，但是至少還能帶回一點自然的氣息。依照古人說的「堂供必髙瓶大枝，方快人意。忌繁雜如縛、忌花瘦於瓶、忌香煙燈煤熏觸、忌油手拈弄。」幾項原則，使用高而瘦的瓶子，配上相對上來說算粗大的枝條，就已經可見相當的氣象，加之簡約而大的花葉，就會得到不錯的效果。相較於需要長期關心的花盆或庭院植栽，也許這類瓶花更適合現代人，此外若是注意各種花卉的文化意象，就可以在生活空間中營造出高雅的氣氛了。

在明代陸治的《歲朝圖》（局部）中，可見「瓶花」的幾項特色。（圖／故宮典藏資料庫）

●「文房百寶」：送潮人，來自桃園，大學與研究所專攻工程科學與天文學，曾有多次翻譯科普書籍與演講、展覽經驗，喜愛古典文學、藝術與服飾等，平素裡也略有涉獵。期望能將自己生活體驗中，美好的、趣味的所學及感受，逐一向大家分享並多多交流。不定期發布，敬請期待。