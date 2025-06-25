《人間國寶》運刀如劍、技藝超凡！木雕大師：蔡德太

人間國寶-系列報導前言 「人間國寶」是無形文化資產的實踐者也是傳承者，透過他們的故事得知歷史的變化以及脈絡，他們窮其一生用身、心、靈、以血淚交織出動人的藝術篇章，在傳統與創新之間尋求平衡與突破，不斷挑戰自我的極限只為在舞台上呈現最美好的霎那，他們傳習自己卓越的技藝只為守護台灣這片土地的傳統文化，透過不同的視角一起來看看他們的故事。 本文出自文化部文化資產局出版《人間國寶：29位傳統工藝藝師的故事》一書，未來將不定期以系列報導的方式向讀者介紹他們的人生故事。

文｜改寫自《人間國寶：29位傳統工藝藝師的故事》，原文：葉淳之

圖｜文化部文化資產局

書名：人間國寶：29位傳統工藝藝師的故事

作者：心岱, 方梓, 利格拉樂．阿𡠄, 李昂, 林文義, 姜泰宇, 馬翊航, 崔舜華, 陳雪, 陳銘磻, 楊富閔, 楊翠, 葉淳之, 廖振富, 廖輝英, 潘家欣, 蔣亞妮, 賴鈺婷, 鍾文音

出版社：蔚藍文化

出版日期：2023/10/20

💡 自幼家貧離家拜師學藝，靠努力翻轉命運

自幼家境貧困父母以曬鹽維生，儘管小學畢業成績優異，雖領到校長獎卻無緣繼續升學，這是命運帶給他的挑戰，年僅十三歲的他只得離開家裡到外地拜師學藝。跟著二哥的腳步到臺南五條港學木雕，先後拜張永全、黃澄雄為師入門下習藝，在十幾個師兄弟裡他是年紀最小的菜鳥，每天從清晨忙到深夜，不僅要打雜、打掃、劈材、燒水還得當師兄們的跑腿小弟，每天上床睡覺的時間已近午夜，但年紀小的他竟也不覺得苦，反而滿懷感恩，認為只要能遮風蔽雨就好。

德太師有強烈的學習心，從小雖無素描、繪畫等美術基礎，但總是利用瑣碎的時間，邊掃地邊看師兄如何雕刻，默默吸收他們的技巧與經驗，雖然有時工法不盡完美，但他耳濡目染、用心揣摩，靠著不斷練習與摸索從錯誤中學習到正確的工法，以土法煉鋼的毅力加上過人的努力，直到17歲終於熬出師。

💡 刻苦耐勞、逐廟而居，成就完美作品

出師後積極爭取工作機會四處奔波，陸續參與鹿耳門天后宮的修光(修光：把木雕粗胚精細化，將表面修刮平整，讓整體線條更加流暢，衣摺更加立體。)，以及鹿耳門媽祖廟的初胚(初胚：使用鋸子和刀具進行初步的木頭造型)、大龍峒保安宮、臨水夫人媽廟宮……等木雕、鑿花工作，每次的雕刻都是一次次嚴峻的挑戰，直到26歲創設工作室，案源應接不暇。

廟宇雕刻非常辛苦，常常需要逐廟而居，流浪在簡陋板模的草蓆上，一睡就是好幾個月。及至33歲參與臺北關渡宮修復，光是點金柱粗胚就花了半年時間製作，之後陸續完成三十六天官將作品，這也成為德太師代表作之一。

💡 技藝精湛、工法細緻，屢獲殊榮、屢創佳作

1999年至2003年，重回大龍峒保安宮擔任木雕主匠，雕刻神龕以及「哪吒大鬧東海」等作品，在6公分厚的木料中，刻出多達5層的深淺，層次多寡是功夫的指標，同一木材層次越多，越能彰顯技術深湛，讓人驚嘆。德太師說：「對作品永遠都不滿意，沉湎過去沒有意義，不願重複，所以都是唯一一塊，找不到第二塊一樣圖案。」他的這份堅持，使得每一件作品都帶有他獨特的靈魂與情感。

蔡德太作品三十六官將(其中之九)

2003年保安宮榮獲聯合國教科文組織「亞太文化資產保存獎」德太師身為參與者與有榮焉，保安宮再頒給他文化獎，感謝他的投入與付出。該年古蹟學者李乾朗教授引薦他擔任新加坡國定古蹟-蓮山雙林禪寺的木雕主匠。寺方尊重禮遇，德太師留下大量優秀作品，細審其門板、格扇、腰堵、裙堵、棟架、門楣、桌裙、門墜……構圖虛實交錯、層次繁複多變、肌肉紋理寫實、人物挺拔厚實、衣摺輕盈飄蕩、花鳥擬真自然，作品栩栩如生、氣勢非凡，他精湛的工藝再次受到尊重與肯定。

💡 回首來時路積極傳承，不負人間國寶之譽

德太師除門下納有弟子外，並於大學及地方文化單位開設鑿花推廣課程，積極傳授自己多年來的雕刻經驗與技巧。他不僅在雕刻中保留傳統，更不斷探索創新，讓這項工藝在現代發揚光大。經過長年的努力逐漸聲名遠播，先是在2017年時被文化部列增為「鑿花工藝技術保存者」，更在2020年榮獲「傳統木雕人間國寶」的殊榮，這不僅是對他一生堅苦卓絕的肯定，也是他投注人生熱情在木雕藝術上的成果。

●本文摘選自於《人間國寶：29位傳統工藝藝師的故事》，文化部文化資產局授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道，未經同意，請勿轉載。