【作家餐桌2.0】林婉瑜／台中一日三餐 從珍奶、燒肉到鹹稀飯

文／林婉瑜

在台中的一天這樣開始：中午醒來，到 Ten Thousand Coffee 台中城市概念店，這是從澳洲雪梨起家、在紐約爆紅的精品咖啡店，我會帶一杯維也納咖啡（微甜香草拿鐵，其上覆蓋3球杏仁香氣的綿密鮮奶油，再灑上可可粉），一日，因為一杯好喝的咖啡，有了清醒和思緒飛躍的開始。

台中是珍珠奶茶發源地，記得是國小時候，堂哥從附近的手搖泡沫紅茶店買來珍珠奶茶，第一次知道有這樣的飲料，新奇又喜歡。現在，若想喝珍奶，我的首選是吃茶三千的國王珍珠奶茶。

通常，下午三點才吃午餐，當我構築著台中一日的美食地圖，「老台中、新台中」這樣的區隔自然的劃分出來。

某些曾經習慣的老台中食物，現在味道已經大不如前、每況愈下，如王家菜頭粿、阿珠炒麵……。而現今仍然維持水準的老台中食物，如茂川肉丸，讓人時不時就會想念，「該去吃一下茂川的肉丸和餛飩湯了。」前往第二市場，是因為這樣的理由。

屬於老台中並且延續至今的食物是：炒麵、粉腸湯、大麵羹。

現在最為人知的英才大麵羹，是當年，父親帶著兒時的我去吃。那時，英才大麵羹還不是店面，是一個攤車，後來經營得當，才搬到目前英才路的店面。若仔細留意，台中的大街小巷，目前仍有不少專賣大麵羹的地方，有些是店面、有些是攤車，各家口味略有差異。

炒麵和粉腸湯亦是，幼稚園時，就跟著大人到（北區）太平國小側門、斜對面的巷子，吃露天的阿珠炒麵，彼時沒有店面、沒有招牌，巷頭擺開幾張折疊桌、白鐵凳，阿珠的爸爸動作俐落，豬油香、口感極好的豬內臟、桌上的東泉辣椒醬……總是吸引好多食客，有時坐滿了，還需要站著候位一下。

後來，阿珠炒麵搬遷到五常街，有了店面。婚後，短暫居住雲林斗六的那兩三年，週末回台中，阿珠炒麵是我會帶著全家一起去吃的，炒麵加東泉，再一碗粉腸豬血湯，就是滿足。可惜近年，阿珠的爸爸退休、阿珠也退休以後，老店失去了老味道、品質下降，我也不再光顧。

屬於新台中的食物，是越來越多的燒肉店，尤其和牛燒肉。俺達の肉屋連續獲得米其林一星，名符其實，帶來極佳的用餐體驗。搜尋Google Maps，台中「評價數」破萬的燒肉餐廳，竟然超過25家。燒肉之都，此繁花盛景的競爭之下，台中人對於燒肉的品味和要求，已是越來越高的。我曾購買生的日本A5和牛牛排，自行料理，一番嘗試，發現油花豐富細緻的日本A5和牛，以牛排方式，只吃幾口就覺得油脂滿溢，相較於大塊厚牛排無法迴避的油膩感，日本A5和牛薄切（涮肉片），或以小分量牛排出現，則脂香和口感最平衡最美妙。

近年，下廚的次數少了。尤其 Uber Eats 如此便利，無論高檔餐廳或平價美食，幾乎都能點到家中享用。

偶爾下廚，最常做的是，孩子們都喜歡的鹹稀飯。

最常做的料理：家常鹹稀飯。圖／林婉瑜提供

紅蔥頭細切（此過程必須全副武裝，護目鏡加口罩，否則淚眼婆娑），下鍋炒至金黃，成為油蔥酥。用一等米煮鍋白飯，煮好的白飯加入鍋中，加適量水，下細絞肉，小火烹煮，不時翻攪，下適量鹽，待煮滾後，「隨即」加入芹菜珠，維持小火翻炒拌勻，之後「隨即」關火，完成。

上述的製作方式，出現了兩個「隨即」。

第一個隨即是：下了細絞肉以後，一旦煮滾，隨即加入芹菜珠。因為煮滾後，表示絞肉已熟，絞肉不宜大火煮、也不宜久煮，否則會失去軟嫩口感。

第二個隨即是：芹菜珠翻炒拌勻，隨即關火。生的芹菜珠，需要入鍋翻炒，並和其他材料拌和均勻，以去除芹菜生澀味。但，炒拌太久，芹菜珠會轉黃，失去好看的淺綠色，所以，生芹菜珠從下鍋炒拌，到關火完成，要抓緊時間。

灑上小磨坊白胡椒鹽，這道料理就100％完成了。

家常鹹稀飯，是孩子們最喜歡的。鍋中沒吃完的鹹稀飯，即使放進冰箱冷藏，隔餐再加熱，孩子仍捧場吃得乾乾淨淨。

前置作業備料時，剝掉芹菜葉、只留芹菜梗，雙手沾染揮之不去的芹菜氣味。伸手讓（剛剛放學回家的）孩子嗅聞，他們就知，晚餐將會出現鹹稀飯，因而露出期待笑容。

一日餐桌，越來越自由、無壓力。外食或自煮，隨心意決定。

可以穿梭在台中街巷或 Uber Eats 選單，每一餐，都只選擇自己真正喜歡的食物；也可以穿上防水圍裙（必要時還有護目鏡、口罩）為了一鍋傳統細膩的鹹稀飯而拼搏。若當天時間多些，除了鹹稀飯，也會料理湯和其他菜餚。

嚴肅緊張、飛速運轉的日常節奏，一日三餐，就是最放鬆最無慮最撫慰的時光。

● 品嚐更多作家私藏好味道：「作家餐桌」邀你一起上座啖美食。

作家簡介： 詩人作家林婉瑜。圖／林婉瑜提供 林婉瑜

臺北藝術大學戲劇系畢業。曾出版詩集《愛的24則運算》、《那些閃電指向你》、《剛剛發生的事》、《模糊式告白》，文集《我沒有談的那場戀愛》；主編《2022臺灣詩選》。

書名：《可能的花蜜（十周年精選加新作典藏版）》

作者：林婉瑜

出版社：尖端出版

出版時間：2021-06-18