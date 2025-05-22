從烤鴨到糖餅焦圈 老北京800年歷史古都的美食清冊

文_張慧萱/旅讀

圖_陳育陞/旅讀、何沐恬/旅讀、Cheerimages、圖蟲創意

循著北京早 C 晚 A 地圖前進的同時，也不能忘了京城是座擁有八百多年歷史的古都。古老的文化風俗，就隱藏在一道道早點與晚餐之中。

早點

A 糖油餅

看起來粗糙的漆黑油亮大餅，其實是北京早餐界頂流之一。糖油餅用料簡單，主要由紅糖與麵粉製成，酥脆外皮與香甜內裡交織，是北京人最熟悉的滋味。

圖：©何沐恬/旅讀

B 豆汁配焦圈

北京最知名的早餐豆汁，以水磨綠豆發酵而成，通常會搭配形似油條的焦圈。這道料理評價十分兩極，喜歡的人天天都能來上一套，討厭的人則說它散發著泔水味。

C 老北京酸奶

嘗一口伊三豆汁的老北京酸奶，驚為天人的滋味在口中迸發。這款老北京酸奶口感似綿密的起司蛋糕，入口細膩絲滑、酸甜適中、奶香味十足。

D 炒肝

一碗醬香油亮的炒肝裡頭，藏著京城最接地氣的靈魂。炒肝由創立於清同治元年的會仙居發明，主要以豬大腸與豬肝加入醬油、醋、蒜汁等勾芡而成。

E 褡褳火燒

金黃酥脆外皮，一口咬下肉汁四溢。褡褳火燒與鍋貼類似，通常會配上酸辣湯一同食用。這款餡餅於清末發明，因為與古人外出攜帶的褡褳相似，因此為名。

圖：©圖蟲創意

F 糖火燒

咬一口，甜味在舌尖擴散，這是老北京人每日必吃的早點。以紅糖、麵粉與芝麻製成的糖火燒外脆內軟，是一款從宮廷流傳而出的佳餚。

G 驢打滾

白、黃、紅三色的驢打滾，以糯米、黃豆與紅豆沙製成。驢打滾甜而不膩、富有嚼勁，因為製作過程黃豆粉飛揚，形似驢在泥地裡打滾而成名。

圖：©郭惠儀/Cheerimages

H 炸醬麵

醬香濃郁的炸醬麵，承載著無數北京人的童年回憶。充滿筋道的麵條裹上黃醬與甜麵醬混製而成的炸醬，豐富口感使其被譽為「中國十大麵條」之一。

I 餃子



皮薄餡多的碩大餃子，展現出北方人豪邁氣度。北京餃子種類多元，像是牛肉大蔥餃子、豬肉茴香等。有趣的是，北京人習慣在冬至吃餃子而非湯圓。

圖：©郭惠儀/Cheerimages

J 艾窩窩

艾窩窩是以糯米皮包入山楂與花生碎，是北京最出名的清真料理之一。據說明朝時，帝后特別喜愛一位回族大廚所作的艾窩窩，後來這道御用點心便流傳至民間。

K 京東肉餅

薄皮中包入幾乎快滿出來的肉餡，用料實在的京東肉餅，吃一個就能飽上一整天，是北京早餐店中常見美食。

L 麵茶

濃稠的麵茶鹹香滋味交融，嘗一口就讓身子暖呼呼。北京道地麵茶是將小米熬煮至稠狀，上面再澆上芝麻醬與芝麻鹽。據傳這道料理也與慈禧太后息息相關。

晚餐

羊肉火鍋：東來順

名揚四海的東來順，是北京羊肉火鍋界扛壩子。老店自1903年開業以來，至今仍舊屹立不搖。一家能存活逾百年的羊肉火鍋店，除了用料講究、刀工精細，融合甘、鹹、酸、苦、辛等五味的調料更是精華所在。羊肉火鍋之外，東來順也逐步發展出涮、炒、爆、烤等四大系列共兩百多道料理。

北京烤鴨：四季民福

週一晚上6點，準時踏入四季民福王府井東安門店，原以為平日晚餐時段可以快速入座，殊不知竟然排了兩個多小時。如今北京最火紅的烤鴨店，不再是一眾百年名店，反而是主打輕宴請風格的四季民福，開業僅僅十多年，便在烤鴨餐廳群雄爭霸的京城中占有一席之地。四季民福由安徽人開設，不僅價格合宜，北京烤鴨等一系列京城佳餚都在水準之上，因此備受人們喜愛。除了必點的酥香嫩烤鴨，還有經典小吃炸醬麵、碗豆黃。

捎上京味美學

北京稻香村

一百三十年倏忽即逝。1895年在前門開業的北京稻香村，現在已是外地人訪京必買伴手禮。位於東四北大街上的北京稻香村零號店，販售著其他分店都沒有的特別款糕點，每種都充滿京城風韻。如宮廷風的點心殿與胭脂盒、名勝古蹟鐘鼓糕等。

北京稻香村（零號店）

地址_北京東城區東四北大街148-150號

時間_9:00~21:00

北京話小學堂 老砲兒

以往該詞具有貶義，指稱老流氓或無賴。現在不同語境下也代表經驗豐富、有著俠義之氣的人。 雞賊

暗指某些人斤斤計較，為人自私。 混不吝

表達一種什麼都不在乎的消極態度。 局氣

形容人仗義、豪爽大方。 歇菜

表示事情已經無計可施，被迫結束的意思。 掉金豆子

形容人流眼淚如同掉金豆子，通常是指小孩子。

●文章授權轉載自《旅讀or》雜誌第159期：北京‧早C晚A，未經同意，請勿轉載。

旅讀 第159期

出版頻率：月刊

出版日期：2025-05-01