澎湖最強庶民小吃！「澎湖花枝」齒間炸裂鮮甜口感 秘訣是豬肥肉

文字╱攝影 呂宛霖，取自《鄉間小路》2024年5月號

前幾天到淡水訪友，路過人潮眾多的老街，看到一個打著「澎湖花枝丸」名號的小攤位，滿懷期待買了一串，咬下後卻悵然若失。口感鬆散、彈性不足，更遑論花枝塊的存在，滿嘴只感到一股單薄的粉漿味。我怔怔地站在人潮洶湧的街頭，思緒卻早已飄回故鄉，母親手作花枝丸的灶腳，那才是記憶中的味道。

澎湖的花枝丸，絕非單純的粉漿球體，而是一場海洋與職人手藝共鳴的文化。炸好後的花枝丸外皮微微酥脆，輕輕一咬，內裡猶如海浪般在口腔翻湧，彈性與鮮甜在齒間炸裂；細緻的花枝漿包裹著手切花枝塊，晶瑩如玉，咀嚼之間，每一絲花枝纖維都像是把整片海洋揉進了小小丸子的脈絡之中，散發出海洋的鹹香與甘美。這樣的口感，並非僅僅依賴花枝的鮮度，還蘊含了澎湖媽媽們的智慧──豬肥肉的點睛之筆。

母親說過：「光靠花枝，哪會這麼彈？」她會從漁市場買回最新鮮的花枝，有些細細剁成小塊，有些打成漿，一邊將花枝漿與豬肥肉攪拌至黏稠，一邊用手感受脂肪與花枝交融的溫度。這肥肉可不是多餘的累贅，而是賦予花枝丸靈魂的關鍵。它在高溫油炸的瞬間融化，讓花枝丸的內部保持溼潤而彈嫩，咬下時，花枝塊的脆口、花枝漿的Q彈、肥油的柔滑交織成完美的樂章，每一口都是大海與陽光共同譜寫的詩篇。

通梁古榕旁的丸子三兄弟，一串三粒，各是墨魚、原味與海菜口味，讓人吃到花枝丸的創新好滋味。

除了花枝丸，澎湖的黑輪也是別處難尋的珍饈。不同於臺灣本島扁平狀的烤黑輪片，澎湖的黑輪以鯊魚肉製成條狀，厚實帶有獨特香氣。國中放學，與同學們圍著小攤販，看著湯鍋中的黑輪翻滾釋放出鮮美魚香，往往顧不得晚餐時刻在即，便掏出零用錢買來止饞。而燒烤黑輪更是極致，刷上醬汁，在火焰舔舐之間，外層微微焦脆，內裡仍柔軟彈牙，說是澎湖最強庶民小吃也不為過。

而說到特別的澎湖魚漿製品，就不能不提狗母魚丸。這種魚丸不似花枝丸那般Q彈，而是擁有一種介於脆與嫩之間的奇妙口感；輕輕一咬，就能感受到澎湖海水醞釀出來的純粹鮮美。

黑輪淋上大量醬油膏與辣醬，是我國中放學路上時常偷吃的小點心。 狗母魚丸不只能煮湯，母親將其切片加點芡汁淋在蒸蛋上，讓軟嫩的蒸蛋呈現豐富食感。

本文作者： 呂宛霖

土生土長澎湖人，大學起滯留臺北，途中短暫旅居神戶、倫敦，喜歡體驗世界各地不同的美食文化、熱愛下廚。現役編集者，比起寫作更喜歡閱讀。

●本文節錄自《鄉間小路》雜誌2025年5月號：臺灣風土果醬，未經同意，請勿轉載。

鄉間小路 2025年5月號

出刊頻率：月刊

出版時間：2025-05-01