【作家餐桌2.0】盧怡安／在窗邊的餐桌上賞花

文／盧怡安

初夏，台北人上陽明山，賞繡球花。我這個人呢，在市場裡賞花。

快要夏天了啊，湖水綠的梨子蒲已經上市，偶爾露出偏白微凸的小肚肚。不過春初時節，四處可見的蕾絲白芥蘭花，還有油澄澄的塌棵菜黃花，到了這個時候，還會在市場裡等我嗎？

有了有了，在濃綠葉片之間，綴著黃色蝴蝶般花朵的油菜花，一樣無辜一樣天真的在菜攤上。和春初盛產時，一簍一簍大量出現的面貌，季末的現在，更像是一束一束包好，準備給情人的花束。

油菜花花束。圖／盧怡安提供 油菜花花束。圖／盧怡安提供

在油菜花束旁，早來的金針花苞，還不太多。黃綠色膨著的花蕾，像一根根可愛的別針。也有鮮橘色充滿朝氣和力量的花瓣，早早準備要開了。

有時幸運，遇到把自家種的櫛瓜，甚至櫛瓜的花，不嫌麻煩地帶來市場的攤子。太可愛了，儘管陽光活潑盛開的大花，實際上帶刺扎手，我也毫不在意地，趕緊囫圇撈到自己的小籃子裡帶走。

今日，好珍惜的，把油菜花捧著帶回家。不急著丟進洗菜籃裡，我總是包包還沒放下，就往茶器棚裡，物色一只合適的花瓶，把油菜花兒插起來欣賞。

有稍微細長脖子的澆水壺，通常很適合。匆忙的時候，揀一只廚房瀝水籃裡的剛晾乾的馬克杯來，將花剪短了投進去，也超級可愛。

我總是可以撐著兩頰，佐著窗光，欣賞它們好久，帶著寵溺的眼神。我叫這段時光是，寵物時間。

不過寵物時間不太長，午餐時段到的時候，我老早開始思索油菜花要大火炒開還是怎麼料理好。用肚子一樣可以賞花（咦）。

當然捨不得用大火熏黑它們嫩黃的花瓣啦。仔仔細細的，把油菜花包括黃綠色的花苞和盛開的油亮黃花都摘下，按照許久之前在京都作家們的書上看到的，鹽漬油菜花的方法，灑上鹽抓漬後，不加壓但漬個幾天來用，是一種享受的方法。

鹽漬幾天後的花，依舊保持著鮮黃亮麗的色彩。蒸一盤豆腐或生湯葉，然後將它們作為調味、也作為點綴放上去，就是風雅的一道。

油菜花飯糰。圖／盧怡安提供

天氣極好。當然也可以把整把油菜花，做成賞花飯糰帶出門野餐。

先把小黃花都仔細摘下來放好，然後把鮮綠濃潤的葉，用鹽水燙好，仔細的切碎。綠絨絨的鋪了一層地毯後，再邀請彈彈QQ的白飯進來。

鹽水燙過的菜葉，切口可能透露著，彷彿草地剛割過的鮮嗆味。不過只要在白飯中加入鹽昆布或撕碎的調味海苔片，溫和的米甜味中，就會帶著海潮的甘味。鮮綠的草味，此刻就成為了飄揚在高處的，漂亮裝飾音。這樣的奏鳴曲，組成簡單，卻各司其職的很協調。

油菜花黃花，像是點綴的黃色蝴蝶。圖／盧怡安提供

噢，別忘了事先摘下的油菜黃花。綠葉白飯海苔碎都準備好之後，快速燙過的小黃花，輕輕降落下來，鬆鬆地翻拌均勻後，再揉成可愛小巧，一口吞的飯糰。

特別用樸素甚至灰淡的食器，承接這一球一球、一朵一朵開著花的繡球飯糰時，儘管花朵迷你甚至不起眼，花意也在襯托下，膨滿盛開。

這是我這一天在窗前，的餐桌上，所賞的花。

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作家簡介： 作家盧怡安。圖／盧怡安提供 盧怡安

料理研究者、飲食作家。從fine dining到市場小吃，熱愛飲食，也愛動手做菜。喜歡安靜地待在家，也喜歡衝動型旅行。市場、小鎮、新奇的食材總會勾起好奇心。攝影、策展、食譜設計，參與領域總無法定義。

2018年6月出版《秋刀魚一條半》，2022年10月出版《秋刀魚變溫柔了》。目前為Okapi、hengstyle、every little d、伊日誌YIRI LIVING ZINE及苗林行網站專欄作家。

IG：milliototo

書名：《秋刀魚變溫柔了》

作者：盧怡安

出版社：重版文化

出版時間：2022年10月3日