新竹最大素食辦桌福宴！為東寧宮地藏王菩薩佛誕封街賀壽

文／ 王昱登

攝影／Alf Wang

農曆七月最後一日，東寧宮前封街禁止車輛通行，在馬路搭了連綿的拱帳，數百張紅桌於街道上依序排開，佛經的誦唸聲與流水席的熱鬧吆喝聲響迴盪在街道之間。這是新竹市最盛大的素菜宗教盛事「東寧宮地藏王菩薩平安福宴」，讓我們一起上街見識連續一週的流水席，以及席開 268 桌的祈福平安宴吧！

每年農曆七月最後一週，東寧宮會舉辦用於懺罪消災的「梁皇寶懺法會」；七月最後一天則會慶祝地藏王菩薩的誕辰，兩項活動皆大開宴席。由於活動為佛教法會，為期一週的流水席與最後一天的祈福平安宴均提供全素菜品；同時，為發揚地藏王菩薩救苦救難的精神，不限制參與條件。每一年，信眾與周遭居民都會前來品嚐美味的素宴，附近的無家者也能獲得幾頓溫飽，如今成為新竹知名的素菜盛宴，吸引不少茹素者遠道而來「朝聖」。

每年農曆七月最後一週，東寧宮都會熱鬧非凡。

眾神匯聚的新竹東寧宮

東寧宮現址前身為主祀東嶽大帝的「嶽帝行宮」，始建於清領時期，日治初期於新竹的地方信仰上扮演重要角色：由於市區改正計畫，奉祀地藏王菩薩的新竹地藏庵、主祀神農大帝的五穀廟被拆除，兩位主神因此移祀至嶽帝行宮。

然而，日治末期施行皇民化運動，政府以「整理寺廟」為由拆毀嶽帝行宮，各主神再次流落至其他廟宇。第二次世界大戰後，才在地方人士的奔走之下以「東寧宮」之名重建，原先祭祀於其中的各個主神也回到廟內。現在，東寧宮除了主祀東嶽大帝、地藏王菩薩，還有配祀五穀先帝、觀音佛祖、延平郡王、大眾爺公、枷楠爺、十殿閻君等諸神，可說是眾神匯聚的廟宇。

東寧宮主祀、配祀的神明眾多。

東寧宮的七月傳統：平安福宴的誕生

重建之初，東寧宮每逢地藏王菩薩誕辰，僅按照傳統祝壽方式邀請戲班演出，並舉行祝壽相關的科儀；近 30 年來，法會與平安福宴才成為東寧宮的傳統。根據現任林總幹事所述， 1990 年代廟方遭遇信眾逐日減少的困境，為了使香火更加鼎盛，決定每年舉辦為期一週的「梁皇寶懺法會」，滿足信眾為長輩祈福、化解罪過等信仰需求。活動除了進行消災解厄、懺悔罪過的科儀之外，每日也歡迎信眾隨緣贊助平安餐，免費提供給眾人享用。

連續一週的法會結束後，活動於地藏王菩薩誕辰當日邁入高潮，藉由盛大舉辦和眾人分享平安的祝壽福宴，來推廣菩薩慈悲照顧世人的精神。中午，大同路與東門街轉角搭起酬神戲臺，劇團輪番上陣表演，臺下席開 200 至 300 多桌，宴請同樣祭祀地藏王菩薩的友好廟宇，以及東寧宮相關的祭祀團體，其餘大部分桌次開放隨意入座，只要坐下來便能一起享用。

廟方希望讓有需要的人都能飽餐一頓，這樣的分享精神，逐漸吸引越來越多的人前來享用這頓盛大素宴。參加者從佛教信眾，慢慢擴大到週邊居民，附近的無家者也開始期待每年的活動。

為慶祝地藏王菩薩的生日，東寧宮於農曆七月底舉行一週的法會。

新竹最大素食辦桌盛事：東寧宮封街福宴

配合佛教信仰，平安福宴與流水席都需要準備全素料理。來自外縣市的素食餐廳配合新竹在地兩家業者，組成專業的素菜辦桌團隊，共同完成封街福宴的菜餚準備。東寧宮林總幹事分享，平安福宴舉辦將近 30 年的時間，原先一桌的預算為 3800 元，2023 年已調整到 4500 元，希望帶給信眾更好的餐飲體驗。

歷經兩年疫情停辦，2023 年席開268桌盛大舉辦，許多道菜餚深受好評，尤其是冷盤中有道神似沙西米的素菜，十分令人驚豔。來自彰化的許主廚說：這道冷盤參考自臺灣人十分喜歡的宴席菜色生魚片，如何用全素食材讓信眾吃得開心，需要用心設計菜單、調整每道菜的顏色和口感，並花費大量時間鑽研與開發。

素宴中另一道深受喜愛的菜色是如意手卷，腐皮製作的外皮捲著苜蓿芽等生菜，富有嚼勁的外皮、爽脆的生菜，打造出豐富的口感變化；豆製品烘烤過的香氣更是與蛋香十分相似，增添不少風味。如同慣常宴席一般，從冷盤到羹湯、油飯，素佛跳牆與甜點也不落下，十道菜陸續上桌，每樣都能看見總鋪師累積數十年的經驗與手藝。

素宴中會出現諸多仿葷菜色，讓非茹素者也能吃得盡興。

平安福宴延續傳統新竹地方信仰

觀察這幾年來享用福宴的參加者，東寧宮林總幹事發現年輕人的比例逐年上升，新媒體平台也出現以平安福宴為主題的內容。他認爲，雖然人們現在可以自由選擇自己想要的生活樣貌，但是壓力依然導致許多人的心靈需要寄託，期待福宴能讓更多人認識地藏王菩薩信仰，進而找到自己的精神支柱。

地藏王菩薩曾發願：「眾生度盡，方證菩提；地獄未空，誓不成佛。」

透過舉辦平安福宴、發放賑濟白米等，東寧宮持續將信眾們的大愛，與世間受苦受難的眾生分享。

時代進步得越快，人們的追求也越來越多，心靈更加需要支持，而信仰能夠帶給人們安定的力量。傳承許久的地藏王祝壽平安福宴，從區域性的信仰，演變成到跨區域、年齡層的大型活動，成功推廣地藏王菩薩信仰，成為不少人尋求心靈支持的入口。盛大的宴席上，每口吃下去的素菜，都成爲傳統地方信仰繼續傳播、延續的種子。

平安福宴準備多樣素食菜色供民眾大快朵頤。

同場加映：東寧宮農曆八月初一東門普，澎拜無比的葷食普渡

每到農曆七月，新竹整座城市便會熱鬧起來，名列民俗文化資產的「竹塹中元城隍祭典」最具知名度，其他各大廟宇的中元儀式、普渡也別具特色。從七月初一的開鬼門、七月十五繞境，到七月二十三長和宮舉辦的「眾街普」、七月二十五的「觀音亭普」等普渡活動，一路熱鬧到八月初一。

「都城隍放，地藏王收」是新竹獨特的鬼月祭祀習慣，都城隍廟於七月初一開鬼門，關鬼門則是交由東寧宮的地藏王菩薩進行；然而，七月最後一日，東寧宮正忙著盛大慶祝地藏王菩薩誕辰，應於同日舉辦的「關鬼門」儀式又該如何是好呢？原來，東寧宮的關鬼門時間並非傳統習俗的七月最後一日，而是於隔日的八月初一進行。之所以於八月初一關鬼門、舉辦普渡，主要說法是地藏王菩薩慈悲，多放好兄弟一天假，再加上東寧宮與東門市場內的商家合辦普渡，而東門市場農曆七月生意繁忙，因此推遲至八月初一舉行。

連續一週的地藏王菩薩祝壽儀式（包含法會與平安福宴）結束後，東寧宮馬不停蹄地辦理慶讚中元的普渡儀式。由於場地、時間相近，以致許多民眾誤以爲東寧宮與東門市場合辦的「東門普」，與舉辦為期一週的流水席、盛大的平安福宴為相同儀式。如何區分東寧宮在七月底到八月初一舉辦的一連串儀式呢？除了留意農曆日期之外，最大的不同之處便是桌上的食物或祭品。若桌上都是素菜，不見牲禮與葷食，便是屬於地藏王菩薩的祝壽儀式；如果看見葷食，即是道教的慶讚中元普渡。

農曆八月初一在東寧宮前舉辦的儀式屬於道教中元普渡。

●本文為 《貢丸湯》32 期「今仔日食菜」授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道。原文為「新竹最大素食流水席：為東寧宮地藏王菩薩佛誕祝壽」，未經同意，請勿轉載。

《貢丸湯》Vol.32〈今仔日食菜〉