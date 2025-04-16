文史控的天堂！飽藏臺灣文獻的閱讀秘境：台南新營文化中心圖書館

撰文／邱睦容 攝影／曾顯皓

藏身在新營文化中心3樓的臺南市新營文化中心圖書館（以下簡稱新營文化中心圖書館），在地人熟門熟路地走入。這座光線明亮、有著舒適閱讀空間的圖書館，設置於1979年，前身為「臺南縣立圖書館」，是臺南縣最早的公立圖書館，也是鹽水、柳營、下營、後壁等鄰近地區，在90年代成立各自的區圖書館之前，最近的圖書借閱地，陪伴北臺南地區居民度過借書、溫書的青春記憶。

臺灣學研究重鎮 北臺南資源最豐富

和地區性公共圖書館不同，新營文化中心圖書館隸屬於臺南市政府文化局，不僅有較為充足的經費可以均衡地購入不同的圖書類別，也能接受讀者薦購，採買高價的精裝、外文書籍等，更是臺南地區唯二代表接受各單位贈書的圖書館，「像是三大美術館—臺北市立美術館、國立臺灣美術館、高雄市立美術館，都會不定期寄送出版的展覽圖錄畫冊給我們。」資深館員吳曉晴表示。這些要價不菲、不易取得的出版品，成為新營地區民眾無法親身前往美術館時，接觸藝術領域的最佳資源。「至於一般民眾常常借閱的雜誌，我們這裡就有196種，是臺南市圖書館中數一數二多。」

臺南市新營文化中心圖書館外觀。圖／取自公共圖書館資訊服務網官網

豐富的館藏資源，最具特色的非「南瀛館」莫屬，臺灣古有「瀛洲」之稱，臺南縣習以「南瀛」代稱，故以此命名。南瀛館擁有跨越日治時期至戰後的藏書，廣納文學、史學、藝術、語言學等類別，豐富程度堪比大學圖書館，這些藏書的歸納與整理，皆由歷史背景出身的吳曉晴一手規劃。

「書櫃上琳瑯滿目的書籍，包含政府文史出版品、臺南研究、或南瀛主題相關，也有臺語文相關、南瀛獎、地方志書等。無法分類的書籍則依照《中文圖書分類法》整理。」從地區性到不同學門，吳曉晴悉心為藏書分門別類，藏書的共通點在於，只要書籍內容和臺南、臺灣史研究相關，就會被收進南瀛館的書櫃裡，南瀛館可以說是新營文化中心圖書館的「鎮館之寶」。

在新營文化中心圖書館，可以找到日治時期的複製古書，也能翻閱大臺南地區僅有2套的《府展圖錄》復刻及《臺灣美術展覽會圖錄》復刻。擔心來館民眾對於這些珍貴的圖書不熟悉，吳曉晴不僅把書籍擺在入口最顯眼的位置，甚至為這些珍貴館藏撰寫解說牌，希望推薦給更多讀者認識與了解。南瀛館內的擺設，以舒適的沙發椅、具設計感的高腳椅，搭配風格燈具，取代K書功能為主的傳統書桌，目的是增加讀者駐足停留的機會，希望讀者能多利用這些珍稀的圖書資源。

全臺南唯一 「溜」著進去的兒童圖書室

除了以南瀛學的特色館藏聞名，新營文化中心圖書館也是在地家庭的重要夥伴，館內的兒童圖書室（以下簡稱兒圖室）有2項高人氣特色：入口溜滑梯，以及每週都為小朋友說故事的「袋鼠媽媽」。

位在新營文化中心地下1樓的兒圖室位置並不顯眼，自從在向下的樓梯入口處加裝了溜滑梯，成功吸引小朋友們的目光。順著溜滑梯往下滑，「咻」地便抵達兒圖室門口，儼然成為小朋友們通往兒圖室的最佳通道，這樣的設計也是全臺南唯一。

兒圖室內擺放了館方精心訂製的動物造型書架—「長頸鹿是新書區，大象是多元文化書區，犀牛是最近熱門的《布可星球系列》書區，小朋友可以自由地爬上動物的身體看書。」吳曉晴解釋。

兒童圖書室內擺放各式各樣的動物造型書架，架上的書籍五花八門，任由小朋友挑選。

每次說故事時，袋鼠媽媽們旁邊都會搭配一隻由澳洲帶回的袋鼠布偶。

而每週六及偶數週週日上午固定舉行的「袋鼠媽媽說故事」，不只講故事玩遊戲，還會帶著孩子做DIY勞作，是熱門的親子活動。「袋鼠媽媽」由一群熱心的媽媽們組成，自1999年開始說故事到現在，已在圖書館陪伴孩子們閱讀長達20多年，每次說故事時，媽媽們旁邊都會搭配一隻由澳洲帶回的袋鼠布偶，時至今日，「袋鼠媽媽」成為一代代新營小朋友們共同的成長記憶。

用愛經營 拉近圖書館與人群的距離

在新營文化中心圖書館走一圈，能感受到館員對於閱讀經營的用心。圖書館入口最顯眼處的「主題書展」，每2個月更換一次展出主題，從地方文史、投資理財、自助旅行、心靈舒壓、毛小孩等多元題材，並且不定時搭配電影放映、名人座談，館方還會添購小禮物作為參加活動、借閱相關書籍的小獎勵，讓閱讀能以更多元的方式進入民眾的生活，「若經費允許，我們會盡量邀請名人作家，像是插畫家A RAY，知名作家謝金魚、王浩一、謝哲青等都曾來過。」吳曉晴說。除了館內的書展活動，圖書館也積極和在地學校、獨立書店合作，像是邀請新營高中美術班的學生來館彩繪、或將部分活動移至學校舉行。2025年新營文化中心圖書館將搭配「府城300」，聚焦「新營郡」，以潛藏在地的文化、產業為主題，如白河石灰產業、柳營知名音樂人吳晉淮及東山龍眼產業等，規劃「閱在地‧閱佮意（kah-ì）」系列活動，持續拉近圖書館與廣大群眾的距離。

圖書館入口處設置「主題書展」，每2個月更換一次主題。

單車漫遊 品嚐溪北地區獨家美食

結束圖書館的文化洗禮，自然要讓有美食之都稱號的臺南好好招待！屬於北臺南的新營，地方小吃也迥異於市區府城。來到新營必吃的特色之一，絕對是豆菜麵，「新營阿忠豆菜麵」單純以麵粉和水製作的麵條，麵體輕盈薄透，搭配爽口的清燙豆芽，吃之前淋上老闆獨門特調的蒜頭醬油，一大碗才30元的銅板價，是在地人早餐、午餐的好選擇。

「包仔師胚芽意麵」也是專屬於新營的好滋味，將胚芽融入麵體的手工製麵，每一條撈起都能看到芽點的真材實料，一定要搭配薄皮大顆的餛飩，50元出頭就能飽餐一頓！若胃還有空間，推薦加點一顆個頭不輸水餃的大燒賣，充滿蔥香和豬肉的內餡，表皮再沾附碎蝦米，吃起來多汁有味。

品嚐完小吃，甜點胃就交給在地麵包店「葛利特烘焙屋」，各式麵包糕點，以及不輸知名店家洪瑞珍的美味三明治，口味從起士、火腿、小黃瓜、洋芋、蔓越莓一應俱全，但和市售三明治不同，葛利特的獨門亮點，是以新鮮雞蛋和牛奶烘煮成的雙層滑嫩厚蛋，一口咬下，甜鹹滋味在口中迸發！

可順遊設有「不二良小鼠」和繽紛藝術造景的「新營美術園區」，沉澱圖書館旅行的美好記憶。

吃飽喝足，可以沿著有綠蔭、水道的自行車步道散步，從圖書館所在地的「南瀛綠都心公園」出發，沿途盡是充滿綠樹的水岸，向火車站走，可順遊北臺南罕見的檜木造日式宿舍「弎弌和茗園」茶空間，品茗古樹茶飲，享用蕎麥麵、烏龍麵、甜品等輕食料理；或往另一側探訪設有「不二良小鼠」和繽紛藝術造景的「新營美術園區」，拍攝美麗的網美照與打卡景點，邊消化飽滿的胃囊，沉澱圖書館旅行的美好記憶，感受北臺南獨特的歷史人文氣息。

● 本文摘選自國立公共資訊圖書館所發行雙月刊《書香遠傳》雜誌177期：樂讀在地學，授權於聯合新聞網‧琅琅悅讀刊登，未經同意，請勿轉載。