國藝會創作補助作家趙鴻祐《烏鴉與猛獁》：凝視事件傷痛，同時也是場自我質疑

書名：《烏鴉與猛獁》

作者：扈嘉仁

出版社：時報出版

出版時間：2024-12-20

採訪｜編輯部

整理｜黃博英

攝影｜古佳立

「千災萬禍尚能倖存，異樣眼光卻能殺人。」趙鴻祐的第一本短篇小說集《烏鴉與猛獁》封底上，編輯如此簡介。以八篇小說挖掘社會困境中的破洞，並嘗試藉此與讀者溝通：當生命只餘餘燼，活下去是為了什麼？又能成為什麼？

Q 你的正職是出版社的行銷，在不同身分下，你會如何推薦本書？

A 坦白說，我一開始就有意識地避免以行銷的視角去面對這本書。

但若以作者的角度出發，〈脛骨之海〉會是我認為最能代表本書的一篇，藉由小說凝視事件所引發的傷痛，接續挖掘大眾面向社會案件時所呈現出不同的心理情緒，同時也是場自我質疑：「我原先為何會對此無感？」

Q 在推薦序中，言叔夏與何致和皆提到了「中間」的概念，你是如何鍛造、安排這八篇短篇？

A 這本小說集的原型是我的畢業論文，目前是大改過後的版本，目的是為了讓核心能更收束。這八篇的風格類型都不太相似，一方面是期望讀者能夠感知到我有餘裕處理各式題材，另一方面也對偏好特定風格的讀者更友善。

我並不想讓所有類型都侷限在某種風格或主題上，雖然知道那會使這本書的力量很滿，但我期待能夠將讀者的守備範圍拉得很廣。最後，對應到我的創作關懷，我認為精準的敘事架構可以仰賴大數據，但要如何凸顯作家的記憶點是更重要的課題，這就是為什麼我的小說總故意斷在不那麼完整的地方——它要有個破缺的東西藏在裡頭。

《烏鴉與猛獁》作者趙鴻祐。古佳立攝影

Q 《烏鴉與猛獁》究竟是個人性或是時代性的小說？你又會如何定義當代的、時代性的作品？

A 這幾篇毫無疑問，都是個人性居多的作品。一開始我先將自己寫進去，後來發現有一群像我一樣處於尷尬地帶的「沉默者」群眾，我們的心理狀態其實是相似的：夾在各式議題的中間，做什麼都有點不太對勁。我不能確定這是否是時代性的問題，但我認為這很值得被大家拿來省思。

我常認為，一個寫作者如果如實地將自己的位置與狀況寫出來，他就具有某種小小的時代性。每個人本就是生活在社會結構的一份子，像我透過寫作，讓你知道我們只是站的位置不一樣，我們不一定看得到彼此在哪裡。那，我們又如何能用手指著對方，指責你應該要比我更關心什麼議題呢？

趙鴻祐 《烏鴉與猛獁》

時報出版（2024.12）

一九九四年生，新北人，畢業於東海中文所，現職行銷企畫。曾獲國藝會文學類創作補助、教育部文藝創作獎、磺溪文學獎等，作品散見自由副刊、《幼獅文藝》、《鹽分地帶文學》。努力維持著寫作的習慣。 文章整理｜黃博英

一九九九年生，嘉義縣民。淡江大學中國文學學系畢業，清大中文所在讀。曾獲國家文藝基金會創作補助、淡江大學五虎崗文學獎等，作品散見社群媒體與刊物。

《聯合文學》雜誌2025年3月號（NO.485）

出版社：聯經出版事業股份有限公司

出版時間：2025年2月27日

出刊頻率：月刊