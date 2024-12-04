黃翊工作室＋新作《墨》在美巡演 以舞蹈展現董陽孜書法詩意與生命力

琅琅悅讀／ 故事工廠
黃翊工作室《墨》於林肯中心彩排。 圖／黃翊工作室 提供
黃翊工作室《墨》於林肯中心彩排。 圖／黃翊工作室 提供

文／記者袁世珮

舞台宛如巨大舖陳的紙，舞者抬手、轉身、掃腿間，與光影交織、與機器人互動，如揮筆、如流墨，恣意揮灑。這是台灣舞蹈團隊黃翊工作室＋的最新創作《墨》，以舞蹈轉譯藝術家凝鍊的字，展現書法的力量與舞蹈的詩意。

《墨》是編舞家黃翊繼2009年《流魚》之後，動用13位舞者及機器人「庫卡」的舞蹈新作，已於11月2日及3日在紐約林肯中心國際首演，全場滿座，觀眾反應熱烈，也贏得藝術界的關注，獲美國《紐約時報》、藝文期刊《BOMB》及高古軒藝廊季刊等多家重要媒體報導，盛讚作品成功結合書法與前衛科技，創造出極具詩意的視覺效果。

《墨》完成於疫情期間，但早在10年前，董陽孜就透過當時的藝術總監李惠美邀請黃翊將書法應用在舞蹈上。黃翊說，當時自己未滿30歲，自覺還不夠成熟，但經過這10年的沉澱，加上浮空投影等技術的進步，終於能交出一張自認能符合董陽孜期待的作品。黃翊說：「希望能讓更多國家的人看到書法的文字藝術之美。」

黃翊以董陽孜的書法作品《無聲的樂章》系列出發，擷取書法家揮毫時傾注於筆鋒的情緒，一筆筆拆解，再編排組合出具韻律性、音樂節奏的流動感，文字線條被轉換成瞬變的影像。

黃翊工作室《墨》演出暨技術團隊於紐約林肯中心舞台合影。 圖／黃翊工作室 提供

舞作中的庫卡機器人，手持長棍如墨筆般，舞者以身體為筆觸與機器人合舞，流暢且精密地交織，透過影像在空間中畫出書法家筆觸中的飛白、濃淡，呈現筆力萬鈞下流動的生命力。

黃翊也邀請日本重量級音像藝術家黑川良一合作，為《墨》創作的音像藝術中，將平面書法轉譯為動態光影，半透明的浮空投影幕上，書法的線條筆觸與舞者的形體疊合，搭配電子聲響與當代音樂，以及當代作曲家蓋布瑞爾．普羅高菲夫（Gabriel Prokofiev）的唱盤與樂隊協奏曲（Concerto for Turntables & Orchestra），展現運墨間的細緻與張狂，帶給觀眾獨特的視覺美感和強烈的聽覺體驗。

三位藝術家，《墨》結合視覺藝術、表演藝術及科技，運用科技，將傳統之美帶到新世代與世界眼前。經紀人葉怡君表示：「《墨》不只是一支舞作，更像是在美術館中體驗新的藝術形式。」

「黃翊工作室＋」已有《黃翊與庫卡》、《長路》、《地平面以下》、《小螞蟻與機器人：遊牧咖啡館》等作品巧妙運用科技元素，此次《墨》獲文化部、駐紐約臺北文化中心、駐洛杉磯辦事處臺灣書院、駐休士頓辦事處臺灣書院，以及駐美國代表處臺灣書院的共同支持，於今年10月起展開為期六周的美國巡演，在七大場館進行共12場公開演出。繼第四站紐約林肯中心後，將繼續前往德州、北卡羅萊納州以及邁阿密演出。

●本文為與國家文化藝術基金會（）「藝術未來行動專案」合作企劃。

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
國藝會 跨界合作 董陽孜 書法 兩廳院 數位科技

逛書店

探索我國上市上櫃公司永續行業分類：參考SASB新行業分類（SICS®）V2.0

NT$ 0

職場不是自助餐，哪能只挑你要的？「葳老闆」周品均的30道職場辣雞湯

NT$ 268

超圖解！人體肌筋膜連結與修復

NT$ 338

執行長日記：關於事業與人生的33條法則

NT$ 379

延伸閱讀

黃翊工作室＋新作《墨》在美巡演 以舞蹈展現董陽孜書法詩意與生命力

國藝會舉辦首場母語創作國際論壇 向陽：為母語提供一個可對話的平台

閱讀的萬種風味：專訪葡萄酒吧「LANDED」創辦人與推介9本配酒書單

走入藏身民間的繪本基地　四大繪本聚落與產地大揭密！

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。