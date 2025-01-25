春節到，年夜飯英文是reunion dinner，還有更多年節英文用語，快來看怎麼用

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reunion dinner／除夕團圓吃年夜飯。（圖片來源：新華社）
reunion dinner／除夕團圓吃年夜飯。（圖片來源：新華社）

英文學這麼久，考你、你是什麼生肖怎麼說，是否一下就被考倒了呢？別擔心，為你整理常見年節英文單字與用法，讓你春節團聚期間還可以秀秀自己的英文。準備好用英文介紹農曆新年，展現自己的英文實力了嗎？

．新年快樂！

．Happy Lunar New Year!

lunar為月亮、陰曆的意思。在東亞、東南亞許多國家也都使用陰曆，因此在幾年前，就有其他國家的粉絲鼓吹農曆新年不該稱作「Chinese New Year」的熱烈討論。

zodiac／充滿動物圖像的黃道帶（圖片來源：Wikipedia）

．你的生肖是什麼？

．What’s your zodiac animal?

zodiac原意為小動物們。希臘的星座由多個星星組成多個動物形象，因此這個字更為人所知的是「黃道十二宮」。

．年夜飯

．reunion dinner

reunion為相聚、重聚的意思。年夜飯在習俗上是家人團聚共進晚餐，便可使用reunion一詞表示團聚，例如同學會稱為「class reunion」。

．red envelope

envelope為信封的意思。千萬不要因為中文有「包」字，就直翻為bag了。如果專指長輩給晚輩的「壓歲錢」，也可以簡單說成lucky money。

Dragon and Lion Dance／舞龍舞獅（圖片來源：pexels）

／犯太歲

．pacifying Taisui／offend the Taisui

Taisui為「太歲」的音譯。有些人會透過點太歲燈來安太歲，便可以使用「light the『Taisui』lamp」，而如果是要點「光明燈」，將Taisui替換為Guangming即可。

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