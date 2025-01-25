春節到，年夜飯英文是reunion dinner，還有更多年節英文用語，快來看怎麼用
英文學這麼久，考你年夜飯、你是什麼生肖怎麼說，是否一下就被考倒了呢？別擔心，一刻鯨選為你整理常見年節英文單字與用法，讓你春節團聚期間還可以秀秀自己的英文。準備好用英文介紹農曆新年，展現自己的英文實力了嗎？
．新年快樂！
．Happy Lunar New Year!
lunar為月亮、陰曆的意思。在東亞、東南亞許多國家也都使用陰曆，因此在幾年前，就有其他國家的粉絲鼓吹農曆新年不該稱作「Chinese New Year」的熱烈討論。
．你的生肖是什麼？
．What’s your zodiac animal?
zodiac原意為小動物們。希臘的星座由多個星星組成多個動物形象，因此這個字更為人所知的是「黃道十二宮」。
．年夜飯
．reunion dinner
reunion為相聚、重聚的意思。年夜飯在習俗上是家人團聚共進晚餐，便可使用reunion一詞表示團聚，例如同學會稱為「class reunion」。
．紅包
．red envelope
envelope為信封的意思。千萬不要因為中文有「包」字，就直翻為bag了。如果專指長輩給晚輩的「壓歲錢」，也可以簡單說成lucky money。
．安太歲／犯太歲
．pacifying Taisui／offend the Taisui
Taisui為「太歲」的音譯。有些人會透過點太歲燈來安太歲，便可以使用「light the『Taisui』lamp」，而如果是要點「光明燈」，將Taisui替換為Guangming即可。
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