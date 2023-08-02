撰寫客途，閱讀人生──客籍作家：張郅忻

採訪撰文｜ 陳怡文

攝影｜ 劉躍

多元族群、女性成長、家族歷史，沿著客籍作者的筆跡走入文學世界

讀著張郅忻的文字，彷彿故事就發生在自己身上。溫柔卻深刻的情感總是再次重擊讀者的心，留下悠長餘韻。

翻開《我家是聯合國》這本張郅忻出版的第一本散文集，客家阿公阿婆、說越南話的大阿妗（客語，海陸腔a+ zim，嬸嬸之意）、說印尼語的小阿妗、有阿美族血統的妹妹、來自南非的妹夫在家中陸續登場，彷彿是聯合國一樣。亦有流浪者一般的雙親，一個走入山徑，一個獨自北上。

這些家人們，有的飄洋過海加入臺灣，有的離鄉背井遠赴他方。彷彿臺灣縮影，在傳統與多元之間交織成段段精彩篇章。每位人物的刻畫真實又細膩，讀著這些文字，彷彿故事就發生在自己身上。文章結尾，溫柔卻深刻的情感總是再次重擊讀者心理，留下悠長餘韻。

因為家中加入了新住民，以及自身與越南姊妹相處的經驗，讓張郅忻對女性、新移民特別關注。散文集《我的肚腹裡有一片海洋》便以女人與海為書寫主軸，既是移民女性從南方遠渡臺灣所跨越的那片海洋，也是每個女人腹中孕育生命的那片海洋。從移民女性的生命境遇，用故事帶領讀者去認識她們，打破刻板印象。也從自身為人母的轉折與家族中不同角色的女性身上，看見多面向的女性成長。

而後《孩子的我》，透過書寫孩子映照童年的自己。一首歌是一段回憶的引子，《憶曲心聲》勾出特定時空的曲折心事。最近，又用圖書館工作的經驗結合豐富想像力寫成少年兒童讀物《館中鼠》，讓喜歡讀書思考的小老鼠帶領讀者，在圖書館中展開大冒險！

左起由玉山社出版《我家是聯合國》、九歌出版《館中鼠》、木馬出版《孩子的我》書影。

從這些作品不難看出，張郅忻的作品大多離不開「家」，字裡行間敘述著個人生命歷程，彷彿跟著她的腳步重回現場，一幕幕人物互動就出現在眼前。取材自親友的故事以及自身經歷，更是讓她靈感不斷的祕訣。

然而，這些故事只是引子，帶讀者看見活生生的真實，重點在於從人物身處何種環境、面臨哪些困難？怎麼做出抉擇？當下心境又是如何？探討社會脈絡下的種種議題，並透過文學彼此理解。或許讀者可以在這些作品中發現到與自己生命有關的連結，像鏡子一般，從文字映照出自己。

張郅忻以身邊家人為主角，而他們正好都是「客家人」，他們的生命故事反映著客家文化與習俗，自然成為客家文學。

寫作與閱讀，一趟更認識自己的過程

遷徙，是否如「客家」字面上的意思，是客家人血液裡流淌的傳統？

當年阿公為了改善家中經濟條件，留下妻兒隻身遠赴越南紡織廠工作，後因越戰爆發，帶著一株九重葛與未竟的創業夢回臺。千絲萬縷的家族羈絆，穿梭大時代底下的生離死別，這段故事最後成為張郅忻長篇小說《織》的原型。

接著，母親獨自北漂到西門町萬年大樓開設鐘錶行這段經歷，成就了以客家女性離鄉打拚為題的長篇小說《海市》。至於那個不太負責卻又充滿魅力，讓人又愛又恨的父親，不久之後，他的故事將成為《山鏡》，帶領大家走入山中。

客途三部曲《織》、《海市》、《山鏡》都是以家人的故事為原型。寫作過程，或透過田野調查，親身踏上他們走過的路途；或在腦海讀取記憶，重溫曾經的互動點滴。

這些生命中重要的角色，承襲了「客家」二字遷徙著，在人生路上尋找一席之地。書寫家人，彷彿再次見到當年離鄉的他們，體會那些無奈與抉擇背後的複雜情緒。因此寫作之路也是療癒自我之路，藉由書寫的爬梳及生命歷程改變，在文字中走出和解之道。

張郅忻也提醒讀者，可以藉書中人物真實深刻的故事看到不同生命，從中理解別人、學會尊重。但也別忘了回頭看看自己的生命歷程，裡面一定有很多珍貴的地方。

左起由九歌出版的《海市》、《山鏡》、《織》書影。

臺灣文學創作之路

張郅忻其實並沒有刻意以客家文學為主題，而是以身邊家人為主角，而這些家人正好都是「客家人」，他們的生命故事反映著客家文化與習俗，自然成為客家文學。

為了更生動的呈現角色對話，部分內容會用客語撰寫，另外加上華文註釋。懂客語的讀者往往在看到這些字句

時，回憶起曾經聽見這些話語的場景而會心一笑。不懂客語或是初學客語的讀者，則可以透過註釋來了解意思。曾有讀者表示，讀了作品之後覺得穿梭在故事的客語對話非常有趣，讓人想要認識客語，這個回饋也帶給張郅忻極大鼓舞。

關於臺灣文學，有許多本土作者持續為創作努力，期待大家可以更關注本土創作，也希望這些好的作品能獲得更多翻譯資源，走出臺灣，讓世界看到。

客籍作家張郅忻與她的文學作品 《孩子的我》獲選《文訊》「二十一世紀上升星座：一九七〇後臺灣作家作品評選」中二十本散文集之一。《織》入圍2018 年台灣文學獎長篇小說金典獎、台灣歷史小說獎推薦獎。多次入選文化部中小學生優良課外讀物、國立臺灣文學館文學好書推廣推薦好書、九歌年度散文選，並曾獲桐花文學獎、客家歷史小說獎、九歌少兒文學獎、年度最佳少年兒童讀物獎等。

●本文摘選自桃園市政府客家事務局季刊《尋客》第34期〈認識自己的旅程：撰寫客途，閱讀人生〉。