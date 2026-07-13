美國建國250週年！費城自由圖書館總館 承載歷史記憶與學習精神的殿堂

費城為美國 建國最重要的城市，它的歷史 並非被珍藏在玻璃櫃中，而是形成一種持續運作的城市性格。這座城市對自身歷史感到驕傲，同時也努力在當代生活中，延續那份對公共知識與平等學習機會的重視——費城自由圖書館 總館，正是這種精神最具體的體現。

讓歷史榮光持續為城市增色

撰文、圖片╱陳筠凡

走在美國費城的富蘭克林大道（Benjamin Franklin Parkway）上，很難不被這條軸線的氣勢所吸引，寬闊的林蔭大道兩側，坐落著博物館、美術館與重要的公共文化設施，空間尺度開闊而莊嚴。費城自由圖書館總館（Free Library of Philadelphia–Parkway Central Library）（以下簡稱費城自由圖書館）便位於其中，以灰白色石材構築而成的立面，搭配對稱構圖與古典柱列，呈現出典型的美術學院派（Beaux-Arts）建築風格。挑高的門廊與大尺度入口，讓人下意識放慢腳步，感受到公共建築特有的穩重與分量。

然而，與周遭同樣帶有古典歷史語彙的文化場館相比，費城自由圖書館流露出一種截然不同的氣息。在一排灰白色立柱之間，懸掛著一條條色彩鮮明、字體醒目的巨大紫色布條，上頭寫著「FREE LIBRARY」。強烈的視覺對比，讓人幾乎無法忽視。

那一刻的衝擊感，至今仍然清晰。「FREE」不只是免費開放的意思，也彷彿邀請人們卸下心理門檻，自由地走進來探索、嘗試與學習。在莊嚴的外表之下，藏著一顆雀躍而親切的靈魂，向路過的行人發出邀請：「進來看看吧。」

費城自由圖書館大廳的休息區及交流區。

從歷史走向現在 重新連結公共生活

費城自由圖書館成立於1891年，由威廉．佩珀博士（Dr. William Pepper）倡議創立，初衷便是建立一座「對所有人免費開放的一般圖書館」。費城人之所以對這座圖書館深感自豪，正是因為班傑明．富蘭克林（Benjamin Franklin）曾在此創辦美國最早的借閱型圖書館「費城圖書公司（Library Company of Philadelphia）」，象徵著知識共享、公共教育與民主精神的起點。

費城自由圖書館於1927年落成，館內原本設有可容納約80萬冊圖書的6層高書櫃空間。然而，隨著知識載體與資訊取得方式改變，圖書館開始重新思考自身角色。2013年至2019年間，館方進行大規模改造，拆除原有高層書櫃，轉而打造約41,000平方英尺的多功能公共空間。

這樣的轉變並非對書籍的否定，而是對「人」的重新看見。當知識不再只仰賴實體書保存與查找，圖書館的核心任務也隨之轉向如何促進人與人之間的交流，重新連結在都市生活中逐漸疏離的社群關係。圖書館空間被還給公共生活，館內隨處可見由館員和讀者共同創作的作品及布置。

藝術區設有共同創作空間，讀者可以隨意拼貼自己的作品。

學習與交流 補足城市生活缺失的能力

走進改造後的費城自由圖書館，最令人印象深刻的並非單一設施，而是一整套回應市民生活需求的支持系統。

4樓的「烹飪素養中心」（Culinary Literacy Center）設有專業等級的教室廚房，透過料理課程與飲食文化教育，讓食物成為理解科學、文化與生活的入口；音樂部門提供多樣樂器借用服務，從烏克麗麗到電貝斯，只要持有借閱證，就能自由體驗音樂創作；商業資源與創新中心（BRIC）則免費提供創業、求職與商業諮詢，教導市民如何善用圖書館資源蒐集資料、發展想法。還有一區交流中心，在地居民可以隨意在其中組成興趣小組，一起手作、談天。

這些服務的共同點，不在於功能的多樣，而是它們都試圖補上城市生活中常被忽略卻極為重要的能力——市民們在這裡學習如何生活、如何創作、如何在社會中找到自己的位置，在城市裡找到一群可以交流的人。

館內提供樂器借用服務，只要持有借閱證，就能自由體驗音樂創作。

從種子開始 讓知識生生不息

在科學與健康部門中，一個小小的角落，卻帶來極大的感動，那便是「免費種子圖書館」。在這裡，種子可以像書一樣被借走，讀者可自由取用蔬菜、香草或花卉的種子回家種植，或在現場的育苗區（propagation station）嘗試快速育苗，搭配水耕與生態系統的展示學習相關知識。

種子與知識，其實有著驚人的相似之處。它們都需要被分享，才能持續繁衍；都會隨著人群流動，在不同的土地上長出新的樣貌。種子不只是自然資源，也承載著飲食習慣、生活方式與文化記憶。透過圖書館作為交流平台，種子與知識在社區中形成一個不斷回饋的循環：被帶走、被實踐，再回到公共空間，成為下一次學習的起點。

種子圖書館提供蔬菜、香草或花卉的種子供民眾取用。

自由與探索 打造屬於讀者的閱讀空間

在分齡分眾服務上，費城自由圖書館展現出高度細緻的思考。成人區內，館藏分類精細，除了有聲書、電玩等媒材外，館員也會依主題設置新書展示架，甚至出現如「非裔言情小說 」等貼近族群閱讀需求的特殊分類，並以小型布告欄分享各類「TOP 5推薦書單」，讓選書本身成為一種策展行動。

青少年區則位於地下室，入口公告清楚寫著：「本空間屬於青少年，非青少年讀者最多僅能停留15分鐘。」這樣的界線，傳達出對青少年的信任與尊重。區域內設有漫畫、桌遊、音樂與手作空間，館員設計的每日主題活動與表演日，讓青少年能自在地表達自我。這裡不像一個被管理的場所，更像是一個安全、被理解的日常空間。

兒童區以生活議題為核心，展示多語言童書，回應在地多元族群需求。走向兒童區必須經過一個長長的廊道，廊道各處貼著兒童們的繽紛畫作，為孩子們營造「自己的房間」的感覺；而在兒童區的水族箱旁，張貼了一張訃聞「館魚『藍莓Blueberry』過世了」，館員沒有迴避這個看似「失敗」的經驗，而是引導孩子們透過繪畫、書寫與閱讀，學習面對悲傷與死亡。圖書館在此不只是提供書籍，而是陪伴孩子理解世界。

青少年區設有電動區及音樂表演區，讓青少年可以自由交流。

兒童區架上展示館員推薦的童書，柱子前的水族箱旁貼滿了紀念館魚的圖畫。

與社區共生 讓閱讀成為日常

公共圖書館的價值不只存在於建築之中；當外觀的震撼感淡去，真正留下的，是那些與人有關的瞬間——被理解、被接住，與被邀請參與其中。費城自由圖書館不急著成為最美麗的存在，而是選擇成為最貼近生活的地方，它讓知識走下書架，走進廚房、屋頂、遊戲桌與對話之中，也讓人們在公共空間裡重新相遇。

也許費城自由圖書館並非建築最耀眼的圖書館，卻是一座承載著美國民主精神與歷史記憶，並持續與社區一起生活、一起學習、一起成長的圖書館，一處能讓人真切感受到生命及知識正在流動的終身學習場域。

● 本文摘選自國立公共資訊圖書館所發行季刊《讀家時光 》雜誌182期：「數位共創．閱讀PLUS」，授權於聯合新聞網．琅琅悅讀刊登，未經同意，請勿轉載。

精華 FAQ Q1：費城自由圖書館最能代表城市的哪一種精神？ 它最能代表費城重視公共知識、免費共享與平等學習機會的民主精神，也延續班傑明．富蘭克林以來的知識共用傳統。

Q2：這座圖書館改造後最重要的轉變是什麼？ 館方拆除高層書櫃，改為多功能公共空間，讓圖書館從單純保存書籍，轉向促進交流、創作與社區連結的生活場域。

Q3：館內哪些服務最能看出它貼近市民日常？ 包括烹飪素養中心、樂器借用、創業求職諮詢、免費種子圖書館，以及青少年與兒童專區，皆在回應不同年齡與需求。