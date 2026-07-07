睽違13年故宮國寶成吉思汗像再現！駐臺烏蘭巴托代表處攜手故宮展現蒙元時代風華

國立故宮博物院 北部院區「騁技與運動—書畫中的技藝與體能活動」特展即將於暑假登場，透過今日廣義的運動視角，帶領觀眾看見書畫中的身體姿態與技藝表現。其中故宮國寶 〈元代 帝半身像 元太祖〉（成吉思汗半身像）睽違13年難得展出，駐臺北烏蘭巴托貿易經濟代表處6日特別於故宮舉辦「蒙古 帝國建立820週年紀念活動暨成吉思汗半身像致敬儀式」，由駐臺北烏蘭巴托代表處代表特木爾（Tumurbaatar Gankhuyag）出席，邀請故宮院長蕭宗煌、副院長黃永泰、副院長余佩瑾、主任秘書王耀鋒、外交部亞西及非洲司司長顏嘉良、駐烏蘭巴托臺北貿易經濟代表處代表王凱右、國史館主任秘書黃秀妃，以及日本臺灣交流協會代表片山和之、新加坡駐臺北商務辦事處代表符秀麗等各國駐臺機構代表參與，透過故宮典藏認識蒙元時代的藝術與文化。

「騁技與運動－書畫中的技藝與體能活動」展覽主視覺。圖／國立故宮博物院

故宮蕭宗煌院長表示，820年前成吉思汗建立大蒙古國，促進歐亞大陸不同民族、宗教、文化與知識交流，為人類文明交流史寫下重要篇章；而跨地域、跨文化的交流精神，對於當代博物館事業和國際文化合作深具啟發。故宮典藏〈元代帝半身像 元太祖〉為當今極具代表性的成吉思汗形象之一，對蒙古朋友而言，更是連結歷史記憶與民族文化的重要象徵。故宮有幸典藏這件珍貴文化遺產，並透過研究、展示與教育推廣，讓更多人認識蒙古帝國的歷史與文化。近年故宮與蒙古科學院（Mongolian Academy of Sciences）、冬宮博格達汗博物館（Bogd Khaan Palace Museum）及成吉思汗博物館（Chinggis Khaan National Museum）等機構，共同推動研究交流、館際互訪與文化資源共享，期待未來雙方持續深化合作，讓博物館成為連結不同文化、促進相互理解的重要橋梁。

烏蘭巴托劇院歌手演唱蒙古長調歌《Ertnii saikhan》揭開活動序幕。圖／國立故宮博物院

駐臺北烏蘭巴托代表處特木爾代表(左)、蒙古國藝術家S. Chuluunbaatar(中)致贈其創作〈長生天眷顧而生〉複製品予故宮蕭宗煌院長(右)表達謝意。圖／國立故宮博物院

蒙古國藝術家S. Chuluunbaatar以故宮成吉思汗半身像為發想，創作當代藝術作品〈長生天眷顧而生〉。圖／國立故宮博物院

駐臺北烏蘭巴托代表處特木爾代表表示，今年適逢成吉思汗建立大蒙古國820週年，國立故宮博物院「騁技與運動—書畫中的技藝與體能活動」特展展出〈元代帝半身像 元太祖〉深具意義。成吉思汗是蒙古民族重要的歷史記憶，也是世界歷史與文化交流中影響深遠的人物。本次活動除展出故宮典藏的成吉思汗半身像外，亦呈現蒙古藝術家依據該件故宮文物 發想創作的半身像作品。作品在承襲原作精神的基礎上，透過現代藝術語彙重新詮釋成吉思汗形象，賦予文化資產新的表現形式。歡迎民眾蒞臨故宮欣賞成吉思汗半身像及蒙古藝術家作品輸出展示，並透過展件相關說明認識每年7月11日至15日舉行的那達慕大會，以及蒙古摔角、賽馬、射箭三項傳統競技。

駐臺北烏蘭巴托代表處特木爾代表致詞。圖／國立故宮博物院

本次活動由烏蘭巴托劇院歌手演唱蒙古長調歌《Ertnii saikhan》揭開序幕，並安排馬頭琴與呼麥演出，展現蒙古音樂傳統。現場並介紹蒙古國藝術家S. Chuluunbaatar以故宮所藏成吉思汗半身像為發想創作的複合媒材作品〈長生天眷顧而生〉，原件現藏於蒙古烏蘭巴托成吉思汗博物館，作品以幾何圖形的動態排列，象徵不同民族、語言與文化交融。活動尾聲與會貴賓前往故宮展間欣賞〈元代帝半身像 元太祖〉與〈元 劉貫道 畫元世祖出獵圖〉，從音樂表演、藝術創作到故宮典藏，感受蒙元文化的深厚底蘊。

現場馬頭琴與呼麥演出，展現蒙古傳統音樂風情。圖／國立故宮博物院

故宮策展人、書畫文獻處浦莉安助理研究員說明，〈元代帝半身像 元太祖〉描繪1206年建立大蒙古國、後世尊稱為成吉思汗的元太祖。畫中元太祖身著白袍、頭戴暖帽，耳後可見蒙古傳統髮辮；面部以細膩線條與層層設色呈現肌膚質感，髮鬚與帽緣毛料刻畫入微，展現元代帝王肖像的寫實特色。另一件國寶〈元 劉貫道 畫元世祖出獵圖〉則描繪元世祖忽必烈等人於大漠出行的場景，畫中元世祖身穿金雲龍紋朱袍，外披白色裘衣，腳著紅靴；周圍可見駱駝隊伍、隨從張弓搭箭、架鷹隨行與獵豹伴獵等細節，生動呈現元代皇室出獵騎射活動的樣貌。兩件作品分別以蒙元帝王肖像與皇室出獵圖像，帶領觀眾認識蒙元時代的藝術表現與文化風貌。

駐臺北烏蘭巴托代表處於故宮舉辦「蒙古帝國建立820週年紀念活動暨成吉思汗半身像致敬儀式」。圖／國立故宮博物院

展覽資訊 ： 騁技與運動－書畫中的技藝與體能活動

時間：2026-07-10－2026-09-16

地點：北部院區 第一展覽館 202,204,206,208,210,212

精華 FAQ Q1：故宮這次為何重新展出成吉思汗半身像？ 因為新特展「騁技與運動—書畫中的技藝與體能活動」將蒙元文化納入主題，且今年適逢蒙古帝國建立820週年，故宮特別讓這件國寶重現，深化歷史與文化介紹。

Q2：這場致敬活動有哪些重要外賓與內容？ 活動由駐臺北烏蘭巴托代表處主辦，故宮院長與多國駐臺機構代表出席，並安排蒙古長調、馬頭琴、呼麥演出，同時介紹蒙古藝術家以成吉思汗像為靈感的新作。

Q3：展覽中還能看到哪些與蒙元相關的文物？ 除了〈元代帝半身像 元太祖〉，現場也展出〈元 劉貫道 畫元世祖出獵圖〉，透過帝王肖像與出獵圖像，呈現元代皇室騎射、服飾與多元文化交流的歷史風貌。