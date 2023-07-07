歷史總是驚人相似？「瓦格納兵變」讓人聯想到的日本歷史事件

（內容／楊照，編輯撰稿／一刻鯨選）

俄羅斯入侵烏克蘭至今，伴隨熱戰進行，每當局勢出現變化，總會牽動各國敏感神經。

如此緊張時刻之下，幾週前，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」，在首領普里格津的命令中，發動武裝兵變，且隨即朝向莫斯科進軍。

這場行動來的突然，結束也突然，僅維持36小時，便戲劇性地退場。事後普里格津稱本次行動是一場「正義遊行」，並非打算推翻政權，這番話更讓外界霧裡看花。

不過，事發期間，除了世界政要高度關注，也在網路引發熱烈討論，部分網友將普里格津比喻為「明末的闖王李自成」，另有人在PTT推文喊出「敵人就在莫斯科！」

若從歷史來解讀這句推文，以當時情況而言，或許當真有幾分類似。





熱門景點背後的故事

「去京都旅行的時候，很多人喜歡跑去錦市場逛街。但我想你們可能不太知道，這附近發生過改變日本歷史的大事件，那就是——本能寺之變。」

楊照分享，本能寺重建過好多次，今天在寺町通的本能寺，是日後豐臣秀吉時代才搬遷過去的；而在此之前，原先位於錦市場附近的本能寺，發生了「本能寺之變」，這是日本戰國時期，最大的命運轉捩點。

室町幕府末期，作為幕府將軍的足利氏，幾乎失去共主地位，於是，群雄四起，各地軍閥都想藉機爭奪天下。其中，就興起了一個了不起的大軍閥，他的名字叫做「織田信長」。

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曾被戲稱「尾張的大傻瓜」，想必沒人料想到成年後的信長一點也不傻。（〈織田信長像〉圖片來源／Wikipedia）

織田信長打著「天下布武」的口號，挾帶強大軍事力量，不僅實質掌控足利氏，甚至打算控制天皇。

綜觀日本史，即使被當作政治魁儡，天皇仍維持萬世一系，是名義上的日本統治者，在好幾次搖搖欲墜，可能就此中斷的事件裡，織田信長的崛起正是其中之一。

然而，這股如日中天的氣勢，卻在烈火燃燒的本能寺中，如夢幻泡影般化為塵土。





來自信任之人的無情背叛

1582年，織田信長派遣心腹「羽柴秀吉」攻打毛利氏，但又擔心光靠秀吉並不足夠，所以決定叫另一個心腹「明智光秀」出兵增援。

「敵人就在本能寺！」意想不到的是，在光秀唐突地一聲令下後，軍隊非但沒有前進，反倒回頭殺向信長夜宿的本能寺，並以萬人兵力包圍僅有百人護衛的信長。

霎時間，火光照耀京都夜空，原來是兵荒馬中發生火災，烈焰吞沒了本能寺，最終誰也沒能找到信長遺體，而信長的長子也在明智軍追擊下被殺，只差幾步之遙就稱霸日本的織田勢力，頓時在一夜間瓦解。

本能寺之變發生當下，附近教堂的葡萄牙傳教士，目擊並記錄了信長親自指揮、迎擊到負傷退入寺內的情況。（〈本能寺燒討之圖〉圖片來源／Wikipedia）

但明智光秀透過叛變得利了嗎？答案是否定的。

因為發兵在外的秀吉，聽聞消息沒多久，很迅速地跟毛利氏談和，然後只花了幾天時間，便從數百公里外返回京都，舉兵討伐光秀。

事後，秀吉成功地再次統合織田勢力，成為問鼎日本的天下人，為了鞏固地位，還威逼天皇賜姓，改名為「豐臣秀吉」。

不過，豐臣的光輝也僅維持兩代，又在關原之戰的敗北後，正式宣告滅亡，由勝利者「德川家康」取得政權，開啟長達兩百餘年的「江戶幕府」。

一場來自最信任之人，卻最無情的反叛。本能寺之變，彷彿信長熱愛的曲子，道出「人生五十年，如夢又似幻」的一生；同時，大幅改寫了日本歷史，成為讓歷史學家無解的謎團，以及為無數創作者提供靈感的題材。

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