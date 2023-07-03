古詩中的#MeToo──古代女性如何機智應付性騷擾？

（內容／歐麗娟，編輯撰稿／一刻鯨選）

近日，#MeToo成為社會的焦點話題，但「性騷擾」之事在中國古代早已存在，且受害者往往是當時較缺乏話語權的女性，她們多數只能選擇隱忍。不過，台大人氣教授歐麗娟帶我們透過欣賞古典詩詞——漢代樂府詩〈羽林郎〉、〈陌上桑〉，我們可以看見在備受封建禮教所約束的漢代，也存在中華文化裡少見勇敢、剛烈的女子，她們在遇到權貴豪強的調戲時，能夠憑藉堅決的態度與機智的言詞，為自己化解危機。

在辛延年的作品〈羽林郎〉裡，一名存心不良、行為不軌的男子馮子都，是霍光大將軍家裡的奴才，他倚仗著霍光的權勢，想要調戲一位酒家裡年輕貌美的胡姬。〈羽林郎〉中以六句詩清楚描寫馮子都如何糾纏調戲胡姬：

就我求清酒，絲繩提玉壺。 就我求珍餚，金盤膾鯉魚。 貽我青銅鏡，結我紅羅裾。

馮子都先是親暱地貼近胡姬，向她要一桌美酒佳肴；接著更得寸進尺，將一面珍貴的青銅鏡直接繫在胡姬的紅羅裙上，等於碰觸了胡姬的身體，逾越分際。這六句中，馮子都一連有四個動作，包括兩次「就我」，「就」指的是貼近身的親暱動作，再加上「貽我」、「結我」的逼近，表達出他行為的輕佻狎近。

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對付性騷擾的「文鬥」典範──胡姬、採桑女機智反擊

胡姬不再客氣，開始奮力反擊。她不惜撕裂珍貴的紅羅裙，也要驅離那面不懷好意的青銅鏡，不讓它沾上自己的身體。就在她撕裂紅羅裙這樣的激烈反抗之後，胡姬大義凜然地教訓起馮子都：「你們男人總是喜新厭舊，更愛後來再娶的年輕妻子；而我們女人卻是看重前夫，忠於舊情。」

接著胡姬又說：「人生有新故，貴賤不相踰。」人生總是有新有舊、變化無常，但這並不重要，因為新的後來也會變成舊的，所以關鍵在於安分守己，無論身分貴賤都不應該逾越情理。胡姬這樣說，並不是對階級倫理的盲從，其實是要用階級倫理來守住道德的界限，這樣就可以讓她的抗拒更加明正言順、強而有力。

最後，胡姬表明「多謝金吾子，私愛徒區區」，謝絕推辭馮子都的私心之愛，斥責他的私心是白費無用的。但這句話也有另一種解讀，就是胡姬對馮子都表示深深的歉意，讓他白費這般的殷勤厚愛，這種解釋讓整首詩從柔到剛，再從剛到柔，層次變化更豐富，也讓胡姬的性格更立體、更有魅力。

其實，在漢代的樂府詩裡，描寫胡姬這種抗拒權貴誘惑女子的作品很常見，比如〈陌上桑〉。〈陌上桑〉又叫〈豔歌羅敷行〉，羅敷是女主角的名字，但「羅敷」並不是這個女主角的專名，而是漢代美女常見共通的名字。這位採桑女羅敷非常美麗，她在城南採桑的時候也遇到權貴的誘惑，同樣也表示拒絕誘惑的忠貞，整首詩在結構、技巧上都和〈羽林郎〉非常接近。

〈羽林郎〉的胡姬聲稱「男兒愛後婦，女子重前夫」，而〈陌上桑〉的羅敷也表示說「使君一何愚？使君自有婦，羅敷自有夫」，她們都明白地拒絕權貴的挑逗，表現出頭腦清醒、意志堅定、品格高潔的特質，也樹立忠貞的道德形象，因此留下美麗的身影。

醉美古詩詞（全系列）：60集 （圖片來源／一刻鯨選）

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