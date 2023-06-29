「得之是幸，錯過是命」細數那些諾貝爾文學獎的遺珠

（內容／楊照，編輯撰稿／一刻鯨選）

1968年十月，一條從北歐傳來的消息，讓日本舉國歡騰。

川端康成在得獎四年後自戕，留給世人無限遺憾（資料來源：維基百科）

該年，川端康成以《雪國》、《千羽鶴》及《古都》等作，成功獲得諾貝爾文學獎；儘管在此之前，他已經奠定自己在日本文壇中的地位，但作為首位榮獲這份國際殊榮的日本作家，也正因為川端康成，才讓世界有了進一步認識日本、理解日本文學的鑰匙。

然而，打開國際知名度的日本文學，一直要等到二十多年後的1994年，才終於出現第二位諾貝爾文學獎的日本作家大江健三郎。

當然，日本文壇依然是人才輩出，在接受記者採訪時，大江健三郎表示：「日本文字的水準是很高的，諸如安部公房、大岡昇平、井伏鱒二，都有獲得諾貝爾獎的資格。」

從諾貝爾基金會的官方網站裡面，也能發現賀川豐彥、西脇順三郎、谷崎潤一郎、三島由紀夫等幾位知名日本作家的名字，都有被正式提名。

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一再陪榜的大熱門

不過，若要說當今最知名，大家都覺得有機會，偏偏沒有好消息的，或許非村上春樹莫屬了。

打從2006年起，他便多次成為諾貝爾文學獎的熱門人選，媒體形容他是繼川端康成、大江健三郎之後，「離諾貝爾文學獎最近的日本人」。

「你也知道每年這時期，眾人的目光會集中在村上春樹身上，其實有一個不同的觀點，值得我們思考，那就是——他是不是又落選了。」楊照說，這是村上春樹很奇特的地方，他幾乎每次都被認真列入考慮，這代表著多年來，村上春樹始終沒有離開純文學的領域。

如今，村上春樹不僅在日本暢銷，甚至作品被翻譯為外國語言，同樣地能在當地取得亮眼的成績。可是，他的小說，仍被認為是具備純文學的深度與高度的，而不是因為降為通俗文學才大賣。

這一點，正是其他人模仿不來，村上春樹最難能可貴的特色。

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在華人世界也有「遺珠」

而同樣作家輩出的華人世界，則有法籍華裔作家高行健，在2000年獲頒諾貝爾文學獎，成為首位得獎的華人；十二年後，莫言也成功獲獎。

根據至今解密的檔案，曾被提名的華人作家，有胡適、林語堂、史接雲等人；但這份名單當中，實際上還有另一個名字，是擔任評審的馬悅然，在特例之下說出來的，那就是寫出了《邊城》的沈從文。

在1988年，幾乎決定要將獎項頒給沈從文了，無奈他卻在公佈得獎者之前便已過世，最終和諾貝爾文學獎擦身而過。

只能說，或許諾貝爾文學獎是眾多作家夢寐以求的榮耀，但有時候，「時運」與「命運」也是影響得獎的因素之一。