温宗翰／女神媽祖，神威與溫柔之間

媽祖，是台灣社會最顯著的神明，相較土地公、王爺、觀音等神祇，主祀廟宇並非最多，卻最具影響力。許多宮廟即便主神不是媽祖，也經常會陪祀天上聖母；再加上各類過爐、請媽祖、進香等儀式，串聯起全台信眾，使媽祖在「廟會圈」裡，始終扮演著引領潮流的關鍵角色。

媽祖的天后之路

媽祖聞名全台不是現代才有的事。過去研究說，施琅攻克台灣怕功高震主，宣稱是媽祖庇蔭有功，奏請康熙冊封天后；但晚近發現，康熙其實只有遣官致祭，不曾冊封。有趣的是，天高皇帝遠的台灣人，竟將「天妃聖母」改稱「天后聖母」，影響到官員在皇帝冊封前就先尊稱天后，間接促成了乾隆2年確立媽祖受封的事實。可見媽祖很早就受到台灣人禮敬，登上政治舞台。

但媽祖之所以顯耀，不單純靠政治力，也有祂庇護台灣人落地生根的過程。早期漢人移民來台必須渡過黑水溝，文獻常提起在海上要呼請媽祖，或準備「媽祖棍」驅趕作祟精怪，以維持航行順利。當移民落地形構聚落後，又要面對地貌水文溪短、坡陡、流速快，造成房舍易被沖毀的課題，因此許多地方都有請媽祖「擋水路」的傳說，促使溪流不再氾濫。

媽祖是龍女，這種控制水的能力，也延伸到助益農事發展。埔里早年聚落缺水，便迎請媽祖前來「掠水路」，尋找農耕水源。而大甲媽素有「雨水媽」之稱，相傳凡是進香隊伍所到之處，就會為當地帶來雨水，促進農作發展。延伸迄今，進香路過之處，人們便特別用搶轎或煙火瀑布，想辦法讓大甲媽多待一會兒，以求地方發展順利。

台中大屯十八庄，則因為鐵甲蟲肆虐，作物歉收，迎請彰化媽祖前來遶境驅蟲。沒想到位於大肚溪下游的龍井、大肚等二十庄也受到蟲害影響，便仿效起十八庄，迎請彰化媽祖前來遶境驅蟲，媽祖信仰因而不斷擴張。除此之外，太平洋戰爭期間，美國轟炸台灣，許多地方都傳出有人看到媽祖攔截炸彈的傳說，時至今日，諸如萬丹萬惠宮、埤頭合興宮等地，都還能看到當時留下的未爆彈。

由此可知，媽祖不只會鎮海安瀾，更在台灣人落地生根的發展中，守護聚落，照顧農事，庇佑無數身家性命，這或許才是祂受到推崇與景仰的關鍵因素。

進香路上的多元並茂

媽祖進香，是每年民俗活動中最受注目的儀式。國家指定重要民俗文化資產計有24項，其中4項涉及媽祖進香，尤以大甲媽與白沙屯媽進香最負盛名，徒步橫跨數個縣市，在媒體影響下受到舉國注目，並使徒步進香蔚為潮流。

進香，是統攝神明至外地廟宇進行香火互動的詞彙，擇一靈山聖地當作目的地，前往祝壽、領令、招軍、請火、取火、割火等，型態多樣且豐富。

在信仰意義上，進香包含有分靈廟前往祖廟朝謁，偏遠廟祠往香火鼎盛宮廟參拜，或有平等關係的聯誼拜會、感念救助的進香，以便藉此互通靈力、補充兵馬。在社會文化意義上，儀式保留著文化記憶，使進香不單純是神明之間的事，更是地方共同體驗的一部分。

現代進香擴大了經濟互動與人際社群，儀式變得多元繁複；參與者經常不再局限於共同生活圈，而是全國各地的廣泛信徒。走在進香路上，不單純是朝聖者們的集合，也有文化體驗的參與者；進香甚至不只是信仰課題，當代議題的多樣性也都包容進來；不僅政治人物參與其中，諸如反核、反國光石化、反服貿、同志婚姻等公民議題，也都曾出現在進香隊伍之中，使朝聖之路也成為宣揚理念的文化場域。

這恰恰反映出媽祖信仰的特殊性，媽祖是女神，能降妖治水，有威嚴兇悍一面，同時也有照護生命、慈祥和藹、廣褒萬物的母性特徵。

媽祖是女力象徵，在漢人父系社會中，成為一種特殊的存在。不只帶動台灣女性社經地位變化，比如有許多女性開始加入管理階層，或扛轎轎班由女性擔綱；晚近各地信仰活動，更逐漸跨越性別藩籬，可以看到女性與同志乩童在進香場域大量湧現，全仰賴媽祖溫柔且堅韌的守護。