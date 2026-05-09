王崇禮／媽祖的為難：如何從籤詩看出神明在想什麼？

114年10月4日，一位即將退休的先生到宗天宮請示媽祖：115年1月31日退休後想開一家五金行適不適合？

大部分人在面對不確定的未來會惶恐不安，不知道此行成敗，是先盛後衰或後勢看漲，所以才來問神明。我先幫他請示宗天宮媽祖，退休後能否開一家五金行。

問神務必具體，不能模稜兩可，問題應設兩個：一個是「可以」，一個是「不可以」。但當我請示媽祖這位先生退休後「可以」開五金行，沒有聖筊，問退休後「不可以」開五金行，也沒有聖筊。

許多人遇到可以、不可以兩個答案都沒有指示時，常會不知道怎麼往下問，因為他們腦裡只有這兩個選項。但人生沒有正、反之外的選項嗎？當然有，只是一般人沒想到。

神明的思考很全面，會指引最正確、最安全的路，當可以、不可以或正、反兩面都沒有指示，就要弄清祂在想什麼，而籤詩是了解神明在想什麼的工具之一。因此，可以、不可以媽祖都沒有指示時，不妨繼續問兩個問題：一，可以開五金行，但裡面有許多細節要出籤詩補充說明。二，不可以開五金行，但裡面有許多細節要出籤詩補充說明。

當我問「可以開五金行，但裡面有許多細節要出籤詩補充說明」時，媽祖就給了三個聖筊。這三個聖筊的意思是：「這位先生退休後可以開五金行，但裡面還有一些重要細節要出籤詩具體補充說明。」至於是什麼細節，要等抽籤詩後才知道。

籤詩的重點歸納

宗天宮媽祖總共賜三支籤詩：

第一支：丙辰籤（歷史典故：梁浩公中狀元、武吉挑柴打死人）

八十原來是太公，看看晚景遇文王，目下緊事休相問，勸君且守待運通。

第二支：壬辰籤（歷史典故：唐朝陳三藏往西天取經、宋朝趙匡胤困河東）

東西南北不堪行，前途此事正可當，勸君把定莫煩惱，家門自有保安康。

第三支：甲午籤（歷史典故：李太白歸仙）

風恬浪靜可行船，恰是中秋月一輪，凡事不須多憂慮，福祿自有慶家門。

第一支籤詩「八十原來是太公」講姜太公八十歲才遇到周文王；「晚景」指運勢未到，需等待時機；「緊事」為要緊之事──退休開五金行；「勸君且守待運通」指時運通了再開五金行才會順。

第二支籤詩的歷史典故「三藏取經」，取經的路上考驗很多，波折也很多，「東西南北不堪行」就指出各方向都走得不順遂。但還是會成功，因為三藏最後有取到經。

第三支籤詩的重點在「風恬浪靜可行船，恰是中秋月一輪」，可正式啟航的時機點在中秋。

宗教是有邏輯的

這位先生來問退休後開五金行好或不好，依神明指示加上籤詩來看：可以開，但不能115年1月31日退休後就開，要等時機（丙辰籤）。若退休後馬上就開，波折和考驗會很多，時機不對又沒貴人，容易碰壁，雖然最終會成功，但何必白白浪費時間（壬辰籤）？最佳時機點在115年中秋後，這時開五金行才能結合天時、地利、人和（甲午籤）。

媽祖身為神明也很為難，祂明明可以幫助眾生，卻少有人能問出神意。

如果我問「可以開五金行」媽祖給三個聖筊，對嗎？不對，時機未到，開五金行會衍生很多問題；如果問「不可以開五金行」媽祖給三個聖筊，對嗎？也不對，不是不能開，而是115年中秋後再開。

大部分眾生心裡只有可以或不可以、是或不是、對或不對這種非正即反的選項，殊不知祂可能要指示正反之外的答案，就像人生不能只追求可以或不可以的結果，還要思考是否有這兩者之外的答案，甚至更深入探求如果可以是什麼時候，如果不可以原因在哪……

宗教是有邏輯的，神明更是有邏輯，唯有人把自己跟神明的邏輯智慧搭配起來，才能提升宗教素質，把宗教問事層次發揮到無懈可擊的境界。