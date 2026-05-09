林茂賢／全能之神，圈粉新世代

台灣民間有「三月痟媽祖」之俗諺，意謂農曆三月全台民眾都投入迎媽祖的狂熱。民間從元宵節之後即開始進入瘋媽祖熱潮，各地媽祖廟陸續舉辦各種遶境、進香、刈火、過爐、夜巡、請媽祖等民俗活動，一直到三月底，整個春季都處於痟媽祖的氛圍之中。

所謂「遶境、出巡、勻庄」是指神明巡視自己的轄區，掃除邪祟確保地方平安；「進香」是信徒迎請神明前往外地參拜，是神明、信徒與其他宮廟的交陪、聯誼活動，建立彼此友好關係；「刈火、刈香」是分靈的神明定期回祖廟、小廟或資淺的宮廟，前往大廟、歷史悠久的宮廟，舀取香火帶回廟中倒入香爐，象徵靈力的複製、強化；「過爐」是神明沒有固定的宮廟，每年經由擲筊或輪值方式，產生值年爐主奉祀神尊，定期更換爐主交接香爐稱為「過爐」；「暗訪、夜巡」則是神明在夜間出巡，執行一清專案、掃黑行動，掃除滯留地方的邪魔惡煞；「請媽祖」則是迎請媽祖前來參加地方的重要祭典活動。

▋宗教母性光輝，遍照動盪社會

這些民俗祭典、儀式不僅是民間的宗教活動，更是台灣社會人民集體的心靈療癒，藉由信仰安撫民眾受創、焦慮、不安、無助的心，是維持社會安定、帶來希望的重要力量。因此每當社會經濟蕭條、政治動盪、重大災難之後，參與宗教民俗活動的民眾就會明顯增加。

即使在科技發達的現代社會，傳統的信仰民俗不會因為社會型態的改遷而式微，畢竟不同世代人民面對不同課題，生命的苦難、心靈的無助，不會因科技進步而消失。傳統農業時代人民擔心雨水、瘟疫、天災、病蟲害，現代工商社會人們擔心學業、事業、健康、家庭，面對未來的變化，是不分時代共同的焦慮。AI可以使生活便利，但不能填補心靈的空虛、苦悶。人們在求助無門的時候，只能求神，這也是宗教信仰永遠不會消褪的因素。從漢族移民來台之初，宗教就是撫慰人心、勸世教化、維持社會正義的主要力量，在眾多民間信仰中又以媽祖信仰的相關民俗活動最風行：祂既是保護漢族先民唐山過台灣，渡越黑水溝的神明，其形象亦象徵「母親的意象」。祂的官方封號是「天后」，但民間都暱稱「媽祖」、「聖母」，即是將媽祖當作我們的母親。在人間最親密的親人是媽媽，而在宗教信仰中最親切的神明就是媽祖，正如同天主教的聖母瑪麗亞、佛教的觀世音菩薩，當人們在不安、無助的時候，自然會向宗教的母親尋求安慰、祈求庇佑，媽祖因而成為台灣重要的神明信仰。

隨著時代的演進和社會型態的變遷，我們可以觀察到台灣的信仰與民俗，有許多形式的轉變因應而生。例如：媽祖從原本的海神轉化為「全能之神」，從未婚少女轉化為母親的形象，而參與媽祖遶境進香的成員與進香的模式，也與傳統形式截然不同。

1. 年輕族群積極參與：

進香不再是長輩的專屬，許多年輕世代投入廟會活動，參加進香或擔任轎班、陣頭，成為廟會的主要成員，例如大甲媽進香長達九天的長途跋涉或白沙屯媽祖「粉紅超跑」的急行軍，並非老人家體能所能承受，因此全程參與的進香客、香丁腳，都是以年輕族群為主，改變了以往中老年人才會去進香的結構，而參加進香也蔚為現代時尚風潮，成為年輕族群參與社會公共事務的方式。畢竟年輕世代也有感情、課業、求職、工作的煩惱，參與進香除了實踐信仰祈求神明的庇佑之外，更能藉由體能的勞累自我磨練、建立自信。

2. 進香活動與現代科技、媒體的結合：

隨著年輕族群的加入，許多現代科技，如GPS定位、空拍、影音創作也融入傳統進香活動。現在的進香透過LINE、FB、IG等社群媒體，以直播或po網方式傳播進香過程分享心得，也吸引更多年輕人參與，民眾透過現代科技、社群媒體，取得進香活動資訊，也能隨時觀看進香過程。此外音樂創作者為神明編寫主題曲，許多進香活動也有專屬的進香歌曲，在進香過程播放鼓舞士氣，讓進香過程充滿流行、歡樂氣息。

3. 進香文創商品的開發，創造商機：

現代遶境、進香已不再是純粹的宗教活動，許多宮廟都開發許多文創商品，或由神明擔任代言，從符令、香火袋、進香旗、進香帽、背包、鞋襪、服裝、吊飾，到食品、酒類、飲料、紀念品，琳瑯滿目無所不包，使進香活動兼具商品促銷，為宮廟、商人帶來豐富的經濟利益。但過度商業化將減損宗教的神聖性，使原本超越世俗、神聖莊嚴的神明，淪為販售商品的商人，這是宮廟主事者必須注意的問題。

4. 進香動機、參與形式的多元化：

傳統進香的動機幾乎都是源於宗教信仰，為祈求平安或為家人祈福，現在的進香則未必是基於信仰，進香的動機可能是為了民俗體驗，好奇或將進香當作觀光旅遊或體能訓練，參加進香的民眾未必是虔誠的信徒，可能是觀光客、民俗文化愛好者或好奇的民眾。而遶境進香也不僅是在地信眾的宗教活動，許多進香活動已跨越地域，發展為全國性、多元性的民俗活動。近年民間創立各種神明聯誼會組織，宮廟會員互相交陪，跨宮廟的贊境，來自不同地區、基於不同動機的民眾，共同參與遶境進香，使廟會規模越來越盛大。此外，民眾進香方式也未必全程參與，許多人選擇假期或陪走一段，也因此幾個大型進香活動每逢假日或造訪重要地點，就會湧現大量人潮。其次，傳統進香都是以徒步為主，現代進香則有徒步、坐遊覽車、騎機車、自行車、自行開車等，使用各種交通工具參加隨香。

台灣民間的遶境進香，如同西方朝聖、佛道教的朝山活動，承載眾多信徒的苦悶、焦慮。在尋求心理師或心靈輔導機構協助之外，台灣人民在遭遇挫折、受到創傷時，多求助於宗教信仰的慰藉。信眾藉由進香尋求心靈慰藉和重建希望、信心，歷經長途跋涉為家人祈福、還願；而沿路提供餐飲、浴廁、住宿的民眾，經由照顧香客，間接參與協助進香，亦達到淨化心靈、祈求平安的期望。遶境進香原本是神明巡視地方或到外地宮廟交流拜會，隨著時代的演變，進香組織成員、傳播方式、動機目的都產生巨大變化，但無論形式上如何改變，不變的是宗教活動具有撫慰人心、強化社會參與的基本功能。