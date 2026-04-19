純溪／山路上的真心距離

爬山多年，年紀也漸長，我才慢慢體悟到，有些地方儘管看似熱鬧，卻不一定靠近人心。

聊天與交心並不相同

每天上山，天還沒完全亮，空氣裡帶著一點潮濕的涼意。入口處早已聚了人，男男女女，年紀相仿，也夾雜著幾張特別年輕的臉孔。有人拉筋，有人調整登山杖，有人一邊喘氣，一邊抱怨昨晚沒睡好。問候聲此起彼落，看似熟絡，卻總停留在表面。

我也在人群之中，點頭、微笑、應聲，該說的話，一句不少。天氣如何、哪段路最近在施工、哪家醫院的醫師不錯……這些話題像山路旁的指標，清楚、安全，走到哪裡都不會迷路。

只是年紀愈大，我愈清楚，聊天與交心，其實不在同一條路上。

山路愈往上，隊伍拉得愈長。有人走得快，有人走得慢；有人邊走邊說個不停，也有人戴著耳機，把自己隔在世界之外。我習慣走在中後段，不爭先，也不落後。這個位置剛好，可以聽見別人的聲音，卻不必非得接話。

大家很熱情，卻少有人願意停下來。話題一旦靠近一點心裡的事，就會被輕巧地岔開。有人開玩笑，有人加快腳步，有人乾脆轉而討論哪一款護膝比較耐用。彷彿只要不深究，就不必承擔。

我不是沒有嘗試過。

有次走到半山腰，綠蔭正濃，我隨口說了一句：「現在來爬山，好像也不完全是為了運動，只是不想一個人關在家裡。」用的是沒有抱怨也沒有期待的語氣。

但前面的人沒有回應，也沒有回頭，只繼續往上走。腳步聲規律而堅定，很快就把那句話留在後頭。旁邊與後頭的人也一樣，沒有人接話，也沒有人追問，彷彿那只是山風裡多出來的一個音節。

我頓了一下，又繼續往前走。那一刻了然，有些話不是不能說，而是說了，也不一定有人要聽。

晚年的友情不求整路陪伴

後來，我學會只說一點點。不再急著分享，也不再期待理解。能聊就聊，不能聊就笑一笑。走山路走久了才知道，保留也是一種體貼，對別人，也是對自己。

山裡的四季變化其實很明顯，春天霧氣最重，夏天蟬聲吵得人心浮動，秋天的風帶著一些乾燥的清醒，冬天的寒冷則特別適合慢走。走到這般年紀，我不再追求速度，只求穩定。一步一步，把呼吸調好，把心緒放平。

真正能靠近的人，反而來得很慢。不是那種一見面就熱絡的人，而是會在我說完一句話後，停頓一下，像是在想該怎麼接，不是急著回應，而是願意傾聽和思考。

有次下坡，我刻意放慢腳步，後面的人也自然慢了下來。兩人並肩走了一小段，沒有多說什麼，只聊到家裡的窗戶朝向、下午常做的事。話不深，卻很真。臨別之前，對方問了一句：「下次還是這個時間嗎？」

隔了一周再遇見，他記得我提過膝蓋不好，提醒我某一段路比較濕滑。那瞬間，我感到一種久違的安定──不是被需要，而是被記得。

原來，晚年的友情不求同行整段路，只求有人願意陪一小段。不必天天見面，也不必無話不談。只要知道當自己慢下來的時候，有人不會嫌你拖累速度；當你說了一句比較真心的話，對方不會急著把話題帶走。

山還在，路還長。我不再刻意並肩，也不再勉強熱絡。有人同行，便聊幾句；沒有人，也能一個人，把這段路走完。

人生不是缺少熱鬧，而是學會分辨，哪些人值得你為他放慢腳步。若能遇見，便珍惜那一小段同行；若沒有，也不必失望。走到後來，重要的不是有多少人陪你走，而是誰曾經為你放慢腳步。