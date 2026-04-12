麥芽水／塞奶媽媽的香檳時刻

只隔了一年生二寶，以為記憶猶新會比較游刃有餘，沒想到從差點生在計程車上的急產、沒打到無痛分娩，到月子中心的塞奶地獄，每一項仍充滿驚嚇。

返家後，為了降奶至供需平衡，我吃足苦頭。降奶的重點在於拉長時間、減少擠奶，但若奶量降不下來，又不巧碰到寶寶把乳頭磨破皮、出口堵塞，可就大事不妙。乳腺公路若沒有交流道（乳孔）疏通，可是會直接回堵到腋下，嚴重起來會引發乳腺炎。正當我洋洋得意奶量似乎驟降，才發現胸部上緣隱隱作痛，有一整片紅腫，腋下痛到舉不起手……原來奶量不是降了，而是找不到出口，「委屈了」。

那幾天痛不欲生，向泌乳中心討救兵。泌乳老師熟練地自其他通暢的乳孔排乳，直到看到罪魁禍首的「小白點」，「這急不得，用刺的容易變草莓奶（流血），只能慢慢清，等塞奶從出口衝破。」泌乳師說，「小白點不可能一夕成形，應該疏忽了好一陣子，再放久一點就變乳腺炎囉。」

我躺在床上，感覺到陣陣奶水從破皮的出口清出，最後一道像噴泉般噴射而出，長久阻塞的奶水明顯與新鮮帶著體溫的奶水不同，是冰冷的。「這是我們的香檳時刻！」我和泌乳師相視而笑。上次體驗到這種釋放的暢快，是在產台上最後一次出力。

想預約下一次的泌乳，竟要排隊好幾周，原來塞奶這事會反覆發作，需求才居高不下。我心想，產後委屈的，可能也不只有奶吧，大寶吃醋退化的無奈、身材走樣與工作落後的恐懼……這些情緒如果都是奶，我有給它們出口抒發嗎？如果情緒淤積太久，會出現如乳腺炎的症狀，我想心理諮商會成為顯學。但我相信情緒委屈太久，遲早會反應在身體。新的一年，期許自己，把奶搞定後，也要清除淤積的情緒，善待身心，體驗屬於自己情緒的香檳時刻！