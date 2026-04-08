戒指是圓形的，代表圓滿，因為沒有起點或終點，也代表永恆的承諾。

結婚七年，戒指總是安穩地待在左手無名指上，無聊或通勤時，總會轉轉它、感受它在手指上的分量。某天陪孩子上音樂課時，習慣性地想轉動戒指，卻發現無名指上空空如也……一陣冰涼竄上心頭，猛地將左手抬到眼前，「沒有！」我慌了，「真的沒有！」接下來課堂的旋律統統變成背景音，我急忙翻找衣物、包包，以及地板的所有縫隙，一無所獲；我安慰著自己，應該是掉在家裡了吧，等會兒回家找一找。

回家告知先生，也先道了歉，儘管戒指並不代表婚姻本身，可弄丟戒指的我，彷彿背棄了婚姻。先生不發一語，一邊回應孩子返家後吃點心、洗澡的需求，一邊幫著我翻箱倒櫃，連掃地機器人的囊袋也不放過。

不安、失落與氣餒，讓我像洩了氣的皮球。

孩子察覺家中氣氛不對，靜悄悄地完成自己該做的事，整理書包，並將便當袋遞給正趴在地上用手電筒照射每個角落的我。

我起身，順手將便當袋擱在流理台上，拿起手機回溯近日照片，放大再放大，絞盡腦汁找尋那個從有到無的片刻，想揪出某個可疑的遺失現場。但我再次失望，畢竟當媽後手機裡充斥著孩子的照片，要看到自己的影子都不容易了，何況是捕捉到左手無名指的照片呢？

萬念俱灰之下，我好像逐漸接受了這個事實，轉而安慰起自己，幸好只是戒指不見，也不算什麼嚴重的事嘛，證件遺失重辦都還比這個麻煩，諸如此類的。

傷心歸傷心，日子還是得過，我重拾心情，回到人母的崗位，廚房還有滿滿的碗盤在等著我呢。一如往常戴起廚房手套，瞬間察覺到一份無法忽視的重量──那代表圓滿的金屬環就這樣溜回我的無名指，我驚喜地叫出聲來：「老公，我找到了！」

原來戒指哪裡都沒去，在昨日做完家事後就這麼留在手套裡，默默地躺了一天。驀然回首，那物卻在柴米油鹽醬醋茶處。

失而復得的喜悅，還有體悟婚姻的種種，夫妻倆整晚都聊著這件趣事，回味了當初挑選戒指的過程、交換信物的誓詞，以及這日的戒指驚魂記。先生打趣道：「看來你太瘦了，戒指才會脫落而不自覺，要多吃一點啊！」

沒有責備，還被誇獎瘦身有成，我想，就算沒找到戒指，我的婚姻也是穩固如山呢。