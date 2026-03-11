嫺人／退休後的4個發現：退休前的正常，不是退休後正常的日常

在網路上讀到一篇文章〈十年前理所當然，現在卻顯得不合時宜的事〉。像是以前不少父母在社群上曬娃，現在卻被視為侵犯小孩的隱私；又例如過去職場主流的「奮鬥文化（hustle culture）」，現在的年輕人已經不太埋單。

讀著讀著我想到，退休後，生活的主場域從辦公室轉到家庭與自己身上，也很可能出現這種落差──以前再正常不過的事，現在卻需要重新調整思維。

我寫退休理財文章時也發現，困難的並不是知識，而是「改變習慣」。

觀察自己的經驗與身邊朋友，我發現有幾種「以前覺得很正常」的想法，如果不試著鬆動，很容易覺得退休怎麼跟想像的不一樣。

1.很忙，表示混得還不錯？

在職場，忙碌等於「混得不錯」。退休後，聚會時此起彼落的「我幾號到幾號飛哪裡」，也像是一種生活充實的證明。

退休初期，我有很重的金錢焦慮，不敢花錢，於是網羅白天的免費理財講座，把行事曆填上幾格，好讓自己不是「隨時有空」。現在回想，應該要慶幸當時沒有買下講座裡推薦的中國基金。

這其實是種「忙碌謬誤（hustle fallacy）」──大腦誤以為「我有在忙」就等於有在前進。

幾年後我才慢慢體會，真正實用的價值不是到處有得忙，而是能享受安靜。無論是在寒風裡去幾乎沒人的八德霄裡大池看落羽松，或只是坐在書桌前看書、不放任何背景音，就能自得其樂，是不是很實用？

2.沒有你不行，才有生活重心？

孩子需要你、主管沒你不行、部屬非你不跟──靠著「被需要」支撐，總是憂國憂民。研究顯示，過度依賴社會角色的人，退休後的失落感往往更重。有時，自以為是「為你好」，對別人卻可能是控制與壓力。

孩子會長大，主管不久後就能找到新人，部屬也未必需要你操心，甚至可能直接被跳級拔擢。把自己顧好，才是對自己與旁人最大的祝福。我喜歡一個人旅行，不問先生、孩子想吃什麼，只問自己想去哪裡。最後，最大的重心，其實是自己。

3.能配合，才算夠圓融？

在職場，不喜歡也得為五斗米吞下去；在家庭，為了孩子與配偶彼此忍讓。我們被期待做個情緒穩定的大人。

但退休後脫離框架，很常見的是：「大家都不想再演了。」

我第一次婉拒朋友邀約時有點罪惡感，但不久後也發現，我同樣會被婉拒。退休後彼此作息和興趣不相同，拒絕與被拒絕，都不必放在心上──這是退休後真實的日常。

4.24小時在一起，才叫感情好？

退休前，家是下班後放鬆的地方；退休後，卻可能變成「你怎麼還在？」的空間戰場。

我常等還在上班的先生出門後才起床，可以好好享受獨占空間；每個星期天晚上，和上班族不一樣，我很期待星期一獨處時光的到來；而一年幾次自己旅行，不是孤單，而是不定時拉開安全距離、以策安全。

換上不同的濾鏡，我才能從失落走到自在。

現在我還是忙──因為獨處也是我不可打擾的正經事，我變得比較難配合，但也接受配偶和朋友不必配合我。

那些的不夠社會化、不夠正常，或許反而是下半場最健康的生活姿勢。