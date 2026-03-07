劉洪貞／那一年在京都

屋後的幾棵粉色櫻花陸續綻放了，每天看著花兒爭奇鬥豔，為濕冷的天氣帶來暖暖的歡心，跟著想起那年與母親一起去京都賞櫻的情景。

出生於日本統治時代的她，受過日本教育，與日本人共事過，喜歡日本美食和風土民情。她有個心願，這輩子一定要到京都的櫻花樹下，拍一張穿和服的美照。

和父親結婚是戰後百廢待舉的窮苦年代，見到家徒四壁，孩子嗷嗷待哺，她只能將這個夢，與她在二十歲時，為自己生日特別買的粉底、繡有櫻花圖案的和服，一起鎖在抽屜深處。

雖然與父親的六十年婚姻中，父親不只一次表示，哪天有空一定帶她去日本玩，但母親卻沒反應。那時小小年紀的我謹記在心，希望有一天替父親完成這個心願。

某年春節剛過，我告訴母親，我有半個月的假期，想帶她去京都走走。她一聽，驚喜中帶著期待。

那年四月初，我們母女倆去到了「東寺」，為眼前一整片的粉色花海震懾不已。古老的佛寺與櫻花交相輝映，一種思古幽情油然而生，我牽著母親走到樹下，細看她立體的五官、甜美的長相，一輩子未變的身材──即使當年已超過七十，穿起二十歲時的和服，依然合身優雅。

母親一手提著小包，一手握著紙扇，自若的神情與喜悅，吸引不少遊客，有些甚至以為她就是當地人，紛紛與她合照。

那一刻，所有的夢與青春似乎都被時光輕輕喚回。我看著她在櫻花樹下的笑容，心底湧起暖意，為她的快樂而感到滿足。