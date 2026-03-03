林文福／我快沒朋友了

朋友群組裡有人發訊息邀約聚餐，我回應，怕喝多酒造成身體不適，不參加喔。立刻有群友警告，你都不參加之後會沒朋友！

成為老人之後，我因為身體狀況及心理因素，漸漸離開了朋友圈，幾乎成了「沒朋友」的人。古人說「獨學而無友，則孤陋而寡聞」，雖然早已過了求學的年齡階段，但在做人和生活上，一樣不能沒有朋友。

剛退休的時候，我經常騎腳踏車到二十公里外的一個小山村，找住在那兒的朋友喝兩杯；兩三年之後，覺得飲酒後騎腳踏車回家有些扛不住，改成搭公車；不久，覺得搭公車也有很多不方便之處（好比睡過站、內急），就幾乎不再去山村了。

老年人的一大特徵是人際關係的萎縮，對於這點我有非常深刻的切身體悟。老了，身體功能衰退，不可逆，連帶引發各種心理適應問題，朋友愈來愈少。

曾經自我解嘲，我大概是最守法的老人──到了老人年齡，就有老人樣子。我一到《老人福利法》界定的老人年歲，老人樣態便一一出現，符合法規的認定標準，例如淺眠早醒、禿頭白髮、齒牙動搖、酒量大退……這最後一項，便是讓我快要沒有朋友的重要因素。

媒體多半把老人問題描繪得像洪水猛獸般，我以往一直認為食衣住行沒問題就可以了，人口老化並沒有那麼嚴重；直到現在自己真的老了，才漸漸體會到，除了吃住，還有許多身心方面的問題隨時需要進行調適。

以我來說，首要調整的心態，便是與朋友聚會時不要再不醉不歸，若能適可而止，就不會受酒醉所苦。既然知道完全拒絕朋友邀約、自我封閉的行徑會讓身心加速退化，就要勇於改過，找回健康的社交圈！我要把原來在朋友群組回覆的「不參加」，改為「謝謝邀約！準時參加」，並且適量以茶代酒，不讓「沒有朋友」成為事實。