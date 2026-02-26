娜女子／鼻尖點亮的世界

生活中許多美好不是煙花般璀璨，而是像微風般悄悄吹進日常。

從動保處帶回菠比時，牠的世界寂靜──聽不見、看不見，只能靠嗅覺探索；能做的只是提供牠一個避風港，度過餘生，不再受苦。到家裡的頭幾個月，菠比大多時間都窩著睡覺，彷彿在慢慢把身體找回來，也或許是在重新適應一個新世界。

半年後，慢慢恢復力氣，開始在家裡晃晃悠悠，步伐雖然不穩，卻是種安靜的努力。那天，牠默默地走到我腳邊，鼻尖輕輕碰到我的小腿。第一直覺是「啊，我擋到牠的探索之路了」，趕緊讓開，避免妨礙牠的小小冒險。

但菠比沒有繼續往前。牠停在原地，用力嗅了嗅，像是在重新校準方向。接著，又慢慢靠過來，這次看清楚了──菠比抬起頭，用小鼻子頂了頂我的小腿。那一瞬間我才意識到，原來我是牠的目的地。哪怕看不見、聽不見，牠仍願意「翻山越嶺」來到我身邊。

我是否成為牠黑暗世界中的溫柔微光了呢？每當想起那個瞬間，總會湧起深深的感動。那份被選擇、被信任的溫柔重量，也點亮了我的世界。