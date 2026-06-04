憶起故鄉人情味：電線桿上的「夜啼貼」過往君子唸一遍

以前上學，要先搭客運車，下車後還得走一段鄉間小路。

那條路旁的電燈柱，曾貼著一張紅紙。

「天皇皇，地皇皇， 我家有個夜啼郎； 過往君子唸一遍， 安眠穩睡到天光。」

我們都叫它「夜啼貼」。

聽附近雜貨店的阿婆說，貼紙的是村尾一戶年輕夫妻。孩子才幾個月大，白天好好的，一到半夜就哭，怎麼抱、怎麼哄都沒用。哭到最後，大人也跟著快垮了。有人說去收驚，也有人說孩子難帶命。後來不知是哪位老人家出的主意，叫他們寫夜啼貼，貼到人來人往的路邊，請過路人幫忙唸。

從那之後，我們每天上下學經過，都會大聲唸上一遍。

一開始只是好玩。後來不知為什麼，大家竟慢慢認真起來。

尤其傍晚放學時，一群學生背著書包，在田邊齊聲誦念：「過往君子唸一遍——」聲音遠遠傳開。

有一次，雜貨店阿婆笑著告訴我們：「那個細漢仔，最近真的比較會睡了。」大家一聽，全都很高興。

明明誰也不認識那個孩子，卻像一起完成了什麼大事。

多年後，我早已離開故鄉。只是偶爾經過老街，看見電線桿，仍會想起那張紅紙。

也想起從前的人，總相信： 這世上若有什麼苦，只要願意開口，總會有人幫忙唸上一遍。

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