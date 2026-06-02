轉職卡關？也許不是沒有答案，而是「天機不可洩漏」

那是一個夏天，我被朋友從家裡抓出去陪她求籤。那天我根本還沒睡醒，她一早騎車到我家樓下，打電話叫我下去。我迷迷糊糊地換衣服、綁頭髮，連腦袋都還沒完全清醒，就被她載去了鳳山五甲龍成宮。

高雄的夏天總是熱得直接，路上的太陽亮得刺眼。夏天的天空總是很藍，白雲被曬得發亮，柏油路蒸著熱氣。機車停紅燈的時候，風吹過來甚至不是涼的，而是一股熱熱的風，混著太陽曬過街道的味道。

她說最近越做越覺得沒有前途，說公司裡好像怎麼努力都看不見未來，說自己開始認真考慮，是不是該換工作了。

那時候的我根本沒想到，這會變成很多年後，我都還記得的一段回憶。

到了龍成宮後，我們照著規矩，一步一步把香拜完。

香火的氣味混著熱氣，在大殿裡悶成一種很熟悉的味道。雖然在大殿裡沒有直接曬到太陽，可那天的溫度還是讓人不停流汗。偶爾有風吹進來，輕輕吹過背後時，反而讓人更清楚感覺到皮膚上的汗水。

全部拜完後，朋友又站到媽祖娘娘面前求籤。只是很奇怪，她怎麼求都求不到。不是籤怎麼樣都不掉，不然就是好不容易掉了一支，卻始終過不了三個聖筊。

我們就在大殿裡站了很久，久到我腿都開始痠了。那裡沒有椅子，我陪著她從一開始的認真，到後來慢慢開始懷疑人生。朋友一次又一次擲筊，表情也越來越困惑。

「有這麼嚴重嗎？」她忍不住苦笑，「我只是想問要不要換工作而已，連支籤都不給我。」

我看著她，半開玩笑地說：「會不會媽祖覺得，妳根本不該有這個念頭？」

她立刻回我：「換工作有這麼糟糕嗎？」

我其實也只是順著話接下去。可不知道為什麼，那一瞬間，我腦中忽然冒出一句話──「有沒有一種可能，不換工作其實是好運，只是天機不可洩漏，要妳自己悟？」

她聽完後安靜了幾秒，忽然笑了，「那我換個問法好了。」

接著，她重新求籤，沒過多久有支籤就從籤筒裡掉了下來。後面的三個聖筊，也很順利地一次過了。

我們兩個當場愣住，然後一起笑了出來。我們把籤詩拿去解，意思大概是：雖然眼前有困境，但很快會有貴人相助，事業也會慢慢順起來。當時的我們，其實也只是求個心安而已。可後來的事情，卻真的慢慢照著那支籤走了下去。

不到兩個月的時間，她開始被主管重用。再後來一路升職加薪，慢慢成了公司的元老級幹部。有時候我們聊起這件事，還是會想起那天──想起大殿裡吹進來的風、想起那個熱得讓人不停流汗的夏天、想起那支一直不肯掉下來的籤。

後來我才慢慢明白，有些事情，也許不是沒有答案，只是在人生還沒走到那一步以前，天機不可洩漏。而有時候，很多事情只要轉念之後，一切就會截然不同。

那天天很藍，雲很白，陽光很刺眼。（圖/Frankie）

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