文明病纏身，試著找出「貓尾巴」引領自己走出情緒黑洞

「還要幫忙什麼嗎?」年輕女孩開朗問著，看她掛著笑容，積極配合其他志工，從清潔貓舍，餵食浪貓，看不出來和其他年輕女孩有什麼差別，除了和年齡不成正比的瘦弱之外⋯⋯

到底是發生了什麼事，讓這名善良女孩，得了厭食症，不經聯想起也曾經歷過一段創傷的我。

剛領養貓期間，做了個夢，夢中困在沒有回音，充滿窒息的黑洞裡，慌張之中，突然看到前方竄出一條貓尾巴，像是引路般搖晃在面前，不知走了多久，看到了光，夢也醒了。

後來，發現男友的背叛，原以為他是苦難的救贖，卻是加劇創傷的開始，飽受抑鬱症和焦慮症所苦，再次受到衝擊，成了恐慌症，當恐慌症發作時，就像在夢裡黑洞中，空氣稀薄，不停換氣，也逃離不了直視死亡的恐懼。

所幸，我的貓一直陪在身旁，她用貓特有的傲嬌方式，讓我明白活在當下的可貴，每當在不成眠的夜裡啜泣時，她會一臉不屑地咬下去，像是在提醒我，與其浪費精力哭，倒不如陪牠玩。

感謝牠的存在，讓我鼓起勇氣，和家人、同事、朋友坦白病情，積極接受治療，吃藥，重新再面對人生。

現在雖然偶爾也會哭泣，但已經有方向，勇敢面對自己的軟弱，寫下這篇文章，希望那名年輕女孩能看到，生活再怎麼困難，總會有純淨的靈魂，引領你看到希望，所以，不要放棄自己，祝福你也找到屬於自己的貓尾巴，走出創傷的黑洞。

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