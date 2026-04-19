我的城市杯櫃！旅行的意義：把世界的風景帶回生活紀念

我喜歡旅行，更喜歡出國旅行，到不同的國家看看不同的風景及人文風情，拍拍照片，吃吃美食，創造心記憶，回家寫遊記，讓自己的視野變寬廣，眼界不再有侷限。之前到每個國家，我們都會買個星巴克城市杯回來做紀念，家裡還為了星巴克杯特別釘了個杯櫃，但久而久之，去的國家多了，杯櫃已無法容納，才改買其他值得紀念的物品。

我們出國遊玩，到各個景點，最開心的莫過去購買當地的紀念品及必買清單，我曾經買過各個國家的城市衣、帽、特色碗盤、西班牙杯墊、土耳其桌墊、義大利跟德國的布製地圖、日本的環保袋、奧地利跟捷克的特製皮包、越南、泰國、馬來西亞的手工包及藥品，自用送人兩相宜，放在家裡的醒目區，都會讓自己回想起旅遊的喜悅與美好的記憶。

即使每年出國多次，也去過同樣的國家，但再次前往時，還是改不了購買紀念品的衝動，我總覺得我買的不是物品，而是一種送給自己與他人的心意，只要回程滿載而歸，看到滿滿的戰利品，我就覺得這趟旅遊值得了。

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