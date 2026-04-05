阿公家角落的那隻黑狗
【毛孩星球】
每次回到阿公家，我總會看到一隻黑色小狗，牠安靜的坐在角落。
一開始我只是遠遠的看著牠，但觀察一陣子後，我發現牠對人類並沒有敵意，於是我緩緩上前輕輕地撫摸牠的毛髮，牠也安靜的坐著並沒有反抗。從這天開始，只要我每次回阿公家，牠常常會趴在阿公家門口，看到我時，尾巴還會輕輕地搖晃幾下，似乎在歡迎我的到來。
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在我沒回去的時間裡，阿公也會時不時拿些食物餵牠，看著牠開心的吃著東西，我的心情也輕鬆了不少，牠不會說話，卻讓我感受到溫暖的陪伴。然而有一天，我像之前一樣回阿公家，但並沒有看到趴在地上的那抹身影，聽阿公說突然有一天牠就不來了，到現在也不知道牠去了哪裡，也許是被好心人帶回家，或者是⋯⋯
雖然相處的時間並不長，但那溫暖的陪伴，卻一直停留在我的記憶裡，每當回去阿公家，我總會想起那隻黑色小狗。
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