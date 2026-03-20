肩上的溫暖與耳垂的咬痕：羽衣虎皮小胖黃

那天我下班回家，像平常一樣先去看牠們。可我怎麼找，都找不到小胖黃。

我先是愣住，接著開始一間一間找、桌底找、窗邊找、鳥籠上面找，嘴裡一直叫牠的名字。越找越急，到最後心像突然被冰水澆下去——陽台紗窗破了一個洞。

三隻小虎皮就站在洞口邊，安安靜靜地看著我。那一瞬間，我就知道，牠們在告訴我：小胖黃飛走了。

小胖黃不是第一次走失，牠其實飛出去過兩次。

第一次是在樓下，牠居然停在陌生人的肩膀上。我急得在臉書尋鳥社團發文，好險隔天就找回來。那種失而復得的感覺，真的像把一顆掉出胸口的心又捧回來，我高興到手都在抖，全家人欣喜若狂。

第二次牠又飛出去，結果是家裡其他鸚鵡的叫聲把牠喚回來。牠一回來，我一邊鬆口氣，一邊忍不住罵牠，罵完又抱著鳥籠發呆，覺得這隻小東西怎麼這麼讓人操心。

可是第三次，牠沒有回來。

到現在一年多了，我還是沒找到牠。小胖黃脾氣其實不太好，在家裡像女王一樣，備受寵愛。牠很黏人，會停在我肩上咬我的耳垂；也會故意停在我手機上，不讓我滑，像是在說「不要看那個，陪我」。

有時我追劇追到一半，牠就飛到我腿上，縮起翅膀睡覺，一睡就是一個多小時，睡得又熟又安心，我腿麻了也不敢動，怕把牠吵醒。

我們家鳥籠平常不關，牠們自由進出。只要晚上關燈，鳥兒們就會啾一聲，乖乖回籠休息。那一直是我很喜歡的日常，小小的聲音，卻有一種「今天都平安回家了」的安心。

只是後來，每次聽見那一聲啾，我都會忍不住多看一眼。總還是會想，也許哪一天，小胖黃會突然飛回來，像前兩次一樣，理直氣壯地停在我肩上，咬我耳垂，像什麼事都沒發生過。

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