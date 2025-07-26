《三房二聽｜聲音廚房》味噌湯原來是青春的溫度
【一餐一故事】
我望著一屋子的衣服，有點不知道從何下手。有些尺碼距離現在的我好幾步，有些衣服，距離現在的我，好多年歲。想要斷捨離，卻不知道該收拾後放進去衣服回收，還是二手店？有些還是成套的套裝，年輕時候剛踏入社會，一直以為要穿套裝才是成熟。
曾幾何時，套裝套不住青春，在一年一年腰圍和年輪一樣可以數出年紀後，取而代之的輕便，就是想換一句，「你看起來好年輕呀！」然後順手撥一下前額的白鬆，藏進瀏海裏。
於是，衣櫃裏面充斥著「應該還能穿「的衣服，或是有紀念價值的衣服。每一件都有著泛黃的故事，每一套都有著積灰的透明套。
孩子問，「為什麼要買這麼多？」我讓她試試。
剛好十八的她，穿進我二十八年紀時的套裝裏。有我年輕時候的樣子呀！產生這點迷戀，我又把套裝掛回衣櫃裏。
「等你大學畢業找工作時候穿！」我交待她。
或許，那時候流行古著，這衣服的年紀是她的兩倍，也是一種流行吧。
她來不及說好或不好，我轉頭又拿出好多彩妝。
「這些都不要了吧？」她試著問，卻也一支一支拿出看看是什麼顏色。
看著我像顏料的彩妝區，她有點不解，「買這麼多口紅做什麼？」
現在，其實我只塗護唇膏。
年輕的時候，一心只想要裝滿自己的衣櫃和梳妝台，不管合不合適，不管好不好看，反正流行，跟著走準沒錯。
貴的、便宜的，反正穿上身，沒有搭不搭，年輕的樣子都是百搭。
就像我只要攪一匙味噌進去，不管放龍蝦、魚片、蔬菜、蘿蔔、豆皮、紫菜，那就是一碗味噌湯。那碗湯，用的是青春和溫度，還有足以傳遞給別人的熱情，恒久的暖度。曾幾何時，我也能接受沖泡的味噌湯，在冬夜的寒風中，什麼都不加，只按下熱水。
原來，歲月帶不走的不是華麗的衣物和彩妝，而是味噌湯的溫度和味道，簡單調味就能細品的那一口深淺。
那是一份情感，也是青春留下的溫度。
關於我｜《三房二聽》節目主持人。關注日常裡的情緒照護與親子互動，喜歡用聲音與文字記錄每一份心情。更多作品請見 podcast 平台與《三房二聽》社群頁面。
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