《擅長逃跑的殿下》第二季將於7月播出！「逃少黨」將如何與足利尊氏抗衡？

《擅長逃跑的殿下》第二季將於7月播出 新角色「魅摩」登場

《擅長逃跑的殿下》（逃げ上手の若君）是日本漫畫家松井優征根據史實軼事所創作的漫畫，該作於2021年1月25日起在《週刊少年Jump》連載，是松井優征繼《暗殺教室》時5年後的作品。該作品目前已於今年2月時迎向完結（共238話），單行本共25集。

截至2025年3月9日，單行本1-24集銷量已突破500萬冊！本作也獲得「全國書店店員推薦漫畫2022」第八名，2024年獲得第69屆小學館漫畫賞，於2024年播出第一季動畫全12集，由製作公司CloverWorks操刀，並將於今年7月放映第二季。

《擅長逃跑的殿下》第二季預告

《擅長逃跑的殿下》第一季、第二季影像片段的特別宣傳影片

《擅長逃跑的殿下》故事講述1333鎌倉幕府時代，北條家的嫡子北條時行以「逃跑」天賦躲過了慘遭滅門的危機，在自稱神官的諏訪頼重引導之下到了諏訪暫時駐足。為韜光養晦、培養足夠實力，與背叛鎌倉幕府的家臣足利尊氏抗衡，時行組織了「逃少黨」，與值得信賴的夥伴一同開啟奪回天下的復興計畫。第二季中，新角色 「魅摩」也即將登場，背後有著足利勢力的她，又會如何對付時行一行人呢？

動畫《擅長逃跑的殿下》第二季將於7月播出，更多動畫相關資訊可關注官方X帳號。👉TVアニメ『逃げ上手の若君』。

《擅長逃跑的殿下》。圖/TVアニメ『逃げ上手の若君』@nigewaka_anime

《擅長逃跑的殿下》。圖/TVアニメ『逃げ上手の若君』@nigewaka_anime

《擅長逃跑的殿下》。圖/TVアニメ『逃げ上手の若君』@nigewaka_anime

《擅長逃跑的殿下》。圖/TVアニメ『逃げ上手の若君』@nigewaka_anime

《擅長逃跑的殿下》。圖/TVアニメ『逃げ上手の若君』@nigewaka_anime

《擅長逃跑的殿下》。圖/TVアニメ『逃げ上手の若君』@nigewaka_anime

《擅長逃跑的殿下》。圖/TVアニメ『逃げ上手の若君』@nigewaka_anime