《二十世紀電氣目錄》改編輕小說動畫化！京阿尼精緻呈現蒸氣工業風京都

《二十世紀電氣目錄》是作家結城弘的作品，書封插畫由池田和美負責，於2018年出版，小說以明治時代末期、20世紀初1900年代的日本為舞台，講述住在京都伏見的女孩百川稻子，在伏見稻荷神社祭拜時，意外遇到了否定神明存在的少年坂本喜八，兩人踏上尋找「電氣目錄」的旅程故事。該作獲得「第8屆京都動畫大獎」獎勵賞，該獎評選條件嚴苛，從2009年設立至今僅有《紫羅蘭永恆花園》獲得過大獎；高品質製作的動畫細節備受矚目，今年7月5日將由Netflix獨家播出！

動畫劇情講述，坂本喜八把腦中想像的電氣發明全記在一本名為《二十世紀電氣目錄》的筆記本中，並與他崇拜的哥哥清六立下誓言，要攜手實現他們心中的未來。但是某天，清六卻帶著《二十世紀電氣目錄》上了戰場，從此毫無音訊。不久，喜八遇見了來自酒廠的少女百川稻子，偶然發現丟失的《二十世紀電氣目錄》。

與此同時，為了政治聯姻與稻子訂婚的蒸汽機械企業少爺三添洋輔，也在四處尋找這本目錄。喜八和稻子決定與他抗衡，一同追逐開創電氣時代的夢想。洋輔為何對《二十世紀電氣目錄》如此執著？書中究竟藏了什麼只有他和清六知道的祕密？《二十世紀電氣目錄》即將點燃一對年輕男女的夢想。

《二十世紀電氣目錄》。圖/TVアニメ『二十世紀電氣目録 - ユーレカ・エヴリカ - 』公式💡@denkimokuroku

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