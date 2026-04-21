《麵包小偷》改編自熱銷550萬冊繪本 小老鼠超調皮口吻配音PV公開！

日本繪本界的傳奇《麵包小偷》動畫將於2026年10月開播

家長與孩子心目中的幽默神作《麵包小偷》（パンどろぼう），將於2026年10月以動畫方式與觀眾相見歡！由知名作家柴田啟子創作，自2020年出版以來便以「魔性表情」與「反轉劇情」引起廣大喜愛。如今，這隻愛吃麵包的小老鼠即將「動起來」，生動調皮的樣子已經準備好要偷走麵包和觀眾的心！

在第2彈公開PV中，可以聽見主角「麵包小偷」配音是由《吹響吧！上低音號》朝井彩加負責，朝井以略帶調皮卻不失可愛的聲線，完美詮釋麵包小偷尋找美味麵包時的執著；片尾曲情報也同時公開，將由人氣歌手卡莉怪妞負責演唱。

全球突破550萬冊的繪本《麵包小偷》展示現象級熱潮

繪本《麵包小偷》在出版界創造驚人的銷量，截至2026年初，相關系列作品共6冊，已在全球的累計發行量已突破550萬冊。在童書市場中，單一系列能突破百萬大關已經非常不容易，然而《麵包小偷》僅花不到6年時間便有此成就，其魅力不僅限於學齡前兒童，更透過「崩潰、厭世、驚訝」等多樣化的浮誇表情包，成功吸引了孩童以外的大眾讀者，相關周邊銷售也往往第一時間就掀起搶購風氣。

動畫《麵包小偷》將於2026年10月起，在日本 NHK 教育電視台首播。目前尚未有相關海外授權上架串流平台消息，真希望台灣的觀眾也可以在第一時間就能收看在街上狂奔的《麵包小偷》啊！

劇情簡介

《麵包小偷》故事描述，鎮上的麵包店冒出的鬼鬼祟祟身影，原來是超愛吃麵包的「麵包小偷」！麵包小偷最大的興趣就是到處尋找好吃的麵包店，把麵包偷走再回家好好享用。這次，他發現一家號稱「全世界最好吃」的麵包店，費了一番功夫終於成功的偷走了麵包，沒想到「全世界最好吃的麵包」竟讓他大失所望……麵包小偷氣沖沖的跑回去找老闆理論，卻意外的讓老闆發現了他的真面目！

《麵包小偷》PV。圖／パンどろぼう Youtube頻道

《麵包小偷》PV。圖／パンどろぼう Youtube頻道

《麵包小偷》PV。圖／パンどろぼう Youtube頻道

《麵包小偷》PV。圖／パンどろぼう Youtube頻道

繪本《麵包小偷》。圖/采實文化

《麵包小偷》宣布動畫製作消息宣傳圖。圖/パンどろぼう公式サイト

《麵包小偷》PV。圖／パンどろぼう Youtube頻道

《麵包小偷》PV。圖／パンどろぼう Youtube頻道

《麵包小偷》PV。圖／パンどろぼう Youtube頻道

《麵包小偷》PV。圖／パンどろぼう Youtube頻道

《麵包小偷》前導視覺圖。圖／アニメ『パンどろぼう』公式X

《麵包小偷》前導視覺圖。圖／アニメ『パンどろぼう』公式X