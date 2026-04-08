【影評】《超級瑪利歐銀河電影版》不再只有拯救公主──獻給粉絲的超強視覺奇觀

《超級瑪利歐銀河電影版》（The Super Mario Galaxy Movie）不再只有拯救公主，以視覺繽紛奇觀，複製粉絲濾鏡之作

繼上集2023年《超級瑪利歐兄弟電影版》大賣13億美金後，其實就代表這樣的作品將會繼續拍下去，驚人的票房成績，證明觀眾的確愛看，眾人紛紛趨之若鶩。這就是一部電玩粉絲電影，如果你喜歡上一集，這集也會喜歡，但如果不是粉絲，那可能就會打了折扣了。

《超級瑪利歐銀河電影版》碧姬公主與馬力歐。圖／環球影業

電影《超級瑪利歐銀河電影版》以華麗繽紛、鮮艷多采的3D視覺動態，開展全新星際銀河冒險的電玩遊戲改編，這部電影的視覺飽滿細緻鮮豔之程度，絕對是奇觀，而且所有角色設計都是吃可愛長大的。要先說，我看的版本是4DX版，整體感受的確很符合電影冒險闖關式的故事結構，是宛如雲霄飛車遊樂園般的奔馳動態體感。

《超級瑪利歐銀河電影版》（由左至右）耀西、馬力歐、路易吉。圖／環球影業

所以觀看過程就宛如一趟樂園歷險，本片是很粉絲向的童心作品，過程就是不斷拯救與待拯救，一波又一波的危機處理，幾乎沒有醞釀（或邏輯）可言，當中的公主姊妹情也讓人聯想到《冰雪奇緣》，電影想辦法將大眾可能會喜愛的元素全部填滿，劇情節奏又急又快。畢竟這系列強調的也不是要去深究敘事深度或是形式創新。

《超級瑪利歐銀河電影版》碧姬公主。圖／環球影業

《超級瑪利歐銀河電影版》羅潔塔。圖／環球影業

而這集最好最進步的安排就是「庫巴」這個反派角色的鋪陳，從壞轉好，但又轉變的亦正亦邪的角色弧線，而且用他兒子庫巴Jr.的角色去影響他，有別於以往父對子的傳承，變成子將父親的內心拉回的設計，就這部分來看，比上集好的多了。

《超級瑪利歐銀河電影版》庫巴父子。圖／環球影業

其實這集很多部分都一如以往的簡單平板，但直接易懂，它的目標就是將觀影門檻降至最低，將視覺（聲光效果、影廳動態感受）拉致最高，從小朋友到大人都要很容易進入這個繽紛喧嘩、童趣可親的異想世界，影評喜不喜歡其實一點也不重要了。

《超級瑪利歐銀河電影版》（由左至右）路易吉、馬力歐。圖／環球影業

《超級瑪利歐銀河電影版》終極預告

《超級瑪利歐銀河電影版》海報。圖／環球影業

《超級瑪利歐銀河電影版》海報。圖／環球影業