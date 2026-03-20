《劇場版「暗殺教室」：我們的時光》睽違10年回到3年E班！首週特典、特別場情報公開

相隔十年再見殺老師！《劇場版「暗殺教室」：我們的時光》3月27日大銀幕相見

由松井優征所著作品為原作改編的人氣動畫《暗殺教室》，陪伴無數觀眾成長、結合熱血、感動與歡笑的經典作品，在今年迎來了動畫十周年的里程碑，《劇場版「暗殺教室」：我們的時光》3月27日將於全台各大影城上映，邀請觀眾再次回到3年E班，重溫那段難忘的珍貴時光。

《劇場版「暗殺教室」：我們的時光》預告公開

電影上映首週推出限量特典「證件造型卡片」，以殺老師、赤羽業、潮田渚三位主角設計，三款採隨機贈送一款的方式，於 3 月 27 日至 4 月 2 日期間，購買《劇場版「暗殺教室」：我們的時光》電影票乙張，即可至原購票影城兌換特典乙份，數量有限，送完為止。

《劇場版「暗殺教室」：我們的時光》特典第一彈。圖／Muse木棉花

除了首週限量入場特典外，為回饋粉絲的熱情支持，秀泰影城與威秀影城也將於上映首週末（3 月 28 日、3 月 29 日）舉辦特別場活動。其單人套票售價為 599 元，內含特典包括福山潤老師複製簽名板、插畫明信片組以及影城限定特殊工藝海報，極具收藏價值，邀請粉絲把握難得機會，一同進戲院重溫難忘時光。

《劇場版「暗殺教室」：我們的時光》特別場活動。圖／Muse木棉花

此外，自上映首日（3 月 27 日）起，部分影城將設置《劇場版「暗殺教室」：我們的時光》收藏卡機及扭蛋機台。威秀影城更推出獨家活動，凡憑《劇場版「暗殺教室」：我們的時光》電影票乙張，即可獲得「角色名言書籤」乙張，並首度開賣《劇場版「暗殺教室」：我們的時光》角色壓克力牌。更多《暗殺教室》相關周邊商品也將於 4 月 3 日至 4 月 6 日在台中動漫節登場。遠傳電信特別於全台精選門市舉辦「早場優惠券」發放活動，歡迎影迷朋友親臨門市領取，數量有限，發完為止。詳細發放門市與活動資訊，請至各活動遠傳直營門市官方粉絲專頁查詢。更多劇場版最新消息請關注👉Muse木棉花官方網站

《劇場版「暗殺教室」：我們的時光》角色壓克力牌。圖／Muse木棉花

《劇場版「暗殺教室」：我們的時光》扭蛋機台。圖／Muse木棉花

《劇場版「暗殺教室」：我們的時光》扭蛋機台。圖／Muse木棉花

《劇場版「暗殺教室」：我們的時光》收藏卡機。圖／Muse木棉花

《劇場版「暗殺教室」：我們的時光》收藏卡機。圖／Muse木棉花

《劇場版「暗殺教室」：我們的時光》。圖／Muse木棉花