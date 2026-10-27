金鐘61得獎改編作品盤點！《乩身》《親密之海》《人浮於愛》從小說走向影視，原著魅力一次看

第61屆金鐘 獎戲劇類頒獎典禮於10月26日落幕，多部台劇憑藉精彩表現獲得評審肯定。其中，從文學作品出發的影視改編 ，也展現台灣原創IP跨足影視市場的多元可能。

《乩身》改編自星子同名小說 與漫畫，結合台灣宮廟文化與奇幻動作元素，拿下戲劇類創新獎、視覺特效獎及聲音設計獎；《親密之海》改編自胡晴舫 小說《群島》，奪下迷你劇集獎，女主角瑞瑪席丹也獲得迷你劇集(電視電影) 女主角獎；《人浮於愛》則改編自侯文詠同名小說，演員謝瓊煖以精湛演出獲得戲劇節目女配角獎。

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從民俗奇幻到都會情感，這些作品不僅讓讀者重新認識原著，也展現文字轉化為影像後的全新魅力。

《乩身》改編星子人氣小說！柯震東、王柏傑打造台式奇幻驅魔世界

Netflix原創影集《乩身》改編自台灣作家星子的同名小說與漫畫，將台灣宮廟文化、傳統信仰與現代奇幻元素融合，打造獨具特色的東方驅魔世界。作品集結柯震東、王柏傑、薛仕凌、陳姸霏、楊銘威、陳以文等演員，透過影像呈現人間與靈界交錯的奇幻冒險。

圖/Netflix提供、蓋亞文化

故事主角韓杰因兒時犯下無法挽回的過錯，成為三太子在人間的乩身，替神明處理滯留人間的孤魂野鬼與各種靈異案件，藉此償還過去的罪孽。在一次次降妖伏魔的過程中，他逐漸面對自己的過去，也必須在贖罪、信仰與自我選擇之間尋找答案。

圖/Netflix提供

《乩身》的改編亮點，在於將讀者熟悉的民俗信仰與奇幻設定轉化為具體的視覺場面。從神明法器、鬼怪造型到動作場景，製作團隊透過視覺特效與聲音設計，呈現原著中的奇幻世界，也讓台灣在地文化成為影視作品的重要特色。

圖/Netflix提供

第61屆金鐘獎中，《乩身》一舉拿下戲劇類創新獎、視覺特效獎及聲音設計獎，肯定作品在題材開發與技術呈現上的表現。從小說、漫畫到串流影集，《乩身》也展現台灣原創IP跨媒體發展的潛力。

金鐘61戲劇類戲劇類創新獎「乩身」。記者張文玠／攝影 林士傑

金鐘61戲劇類視覺特效獎郭憲聰、童譯白、呂奇駿「乩身」。記者張文玠／攝影 林士傑

《親密之海》改編胡晴舫小說《群島》！吳慷仁、李銘順演繹跨世代情感

由CATCHPLAY旗下影響原創影視與鑫囍創業共同出品的《親密之海》，改編自作家胡晴舫的小說《群島》，集結李銘順、吳慷仁、瑞瑪席丹、于子育等演員，透過多組人物交錯的情感關係，描繪當代社會中的愛情、慾望與世代差異。

圖/CATCHPLAY提供、麥田

原著《群島》以社群媒體興起後的社會變遷為背景，關注人們如何在快速變動的時代中建立關係、理解彼此。影集則進一步透過人物的親密關係與情感衝突，呈現不同世代在愛情觀、價值觀與生活選擇上的差異。

圖/CATCHPLAY提供

圖/CATCHPLAY提供

相較於小說以文字鋪陳人物內心與時代觀察，影集透過演員表演、場景轉換與視聽語言，讓角色之間難以言說的情緒更加具體。作品也藉由人物關係，延伸探討網路社群對人際互動的影響，以及現代人在親密關係中面臨的孤獨與矛盾。

圖/CATCHPLAY提供

《親密之海》在第61屆金鐘獎擊敗《乩身》、《回魂計》、《成功路上》及《忘了我記得》等入圍作品，奪下迷你劇集獎；女主角瑞瑪席丹也獲得迷你劇集（電視電影）女主角獎，為作品再添肯定。

金鐘61戲劇類迷你劇集（電視電影）女主角獎瑞瑪席丹「親密之海」。聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影 陳慧貞

金鐘61戲劇類迷你劇集（電視電影）女主角獎瑞瑪席丹「親密之海」。聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影 陳慧貞

《人浮於愛》改編侯文詠同名小說！謝瓊煖相隔12年再獲女配角

改編自作家侯文詠同名小說的影集《人浮於愛》，將故事焦點放在現代人的愛情、慾望、婚姻與現實選擇。作品透過不同人物的情感經歷，描寫人們在追求愛情的過程中，如何面對身分差距、金錢、慾望，以及理想與現實之間的衝突。

圖：公視、台灣大哥大MyVideo提供、 皇冠文化有限公司

原著以多組人物的情感故事交織出現代愛情的複雜面貌，不單探討浪漫關係，也觸及人們在愛情中對安全感、歸屬感與自我價值的追尋。影集改編則透過角色之間的互動與情節推進，呈現人物在情感關係中的掙扎，以及每一次選擇可能帶來的後果。

圖：公視、台灣大哥大MyVideo提供

圖：公視、台灣大哥大MyVideo提供

圖：公視、台灣大哥大MyVideo提供

在演員表現方面，謝瓊煖憑藉《人浮於愛》獲得第61屆金鐘獎戲劇節目女配角獎。她細膩的演出為角色增添層次，也讓人物在愛情與現實之間的複雜處境更具說服力。

金鐘61戲劇節目女配角獎謝瓊煖「人浮於愛」經紀人代領。記者張文玠／攝影 林士傑

從小說到影集，《人浮於愛》將原著探討的情感議題轉化為戲劇敘事，讓觀眾在角色的選擇中，看見現代人面對愛情時的矛盾與掙扎。

圖：公視、台灣大哥大MyVideo提供

從小說到影集！金鐘61得獎作品展現台灣原創IP改編潛力

從《乩身》的台灣民俗奇幻、《親密之海》的時代與情感觀察，到《人浮於愛》對現代愛情的深刻描繪，三部作品呈現不同類型的文學改編方向，也展現原著作品進入影視產業後的多元可能。

圖：Netflix提供、公視、CATCHPLAY提供

隨著台灣影視產業持續發展，小說、漫畫等原創內容也成為影集創作的重要來源。第61屆金鐘獎的得獎結果，不僅肯定作品與幕後團隊的努力，也讓更多優秀原著有機會被重新看見。對喜歡追劇、也熱愛閱讀的觀眾而言，不妨從這些得獎作品出發，回頭閱讀原著，感受文字與影像各自獨有的魅力。

精華 FAQ Q1：《乩身》改編自什麼作品，並在金鐘獎獲得哪些獎項？ 《乩身》改編自星子的同名小說與漫畫，結合台灣宮廟文化與奇幻動作元素，在第61屆金鐘獎拿下戲劇類創新獎、視覺特效獎及聲音設計獎。

Q2：《親密之海》原著與影集主要描寫了哪些主題？ 《親密之海》改編自胡晴舫小說《群島》，以社群媒體時代為背景，描寫愛情、慾望、世代差異與人際孤獨，並透過人物關係呈現現代親密關係的矛盾。

Q3：《人浮於愛》為何受到關注，謝瓊煖獲得了什麼肯定？ 《人浮於愛》改編自侯文詠同名小說，聚焦現代人的愛情、婚姻與現實選擇；謝瓊煖則憑藉細膩演出，獲得第61屆金鐘獎戲劇節目女配角獎。